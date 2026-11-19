Jagger Herrera habló de la presión desde su comienzos en las inferiores hasta debutar en la Primera de Boca Juniors y el técnico que más enseñas le dejó

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En la antesala a la final de la Copa Sudamericana que enfrentará a Boca Juniors con Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla, Facundo Herrera concedió una entrevista al sitio oficial del certamen. En la charla, el central repasó el recorrido que inició en las Divisiones Inferiores del club, su debut en Primera este año bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena y las enseñanzas que recibió de los técnicos que marcaron su formación.

Antes de consolidarse como una opción para el equipo, Herrera atravesó el cambio que implicó pasar de las inferiores al plantel profesional. “No sé si una presión, pero era un poco incómodo al principio porque yo todavía no era jugador de Primera, estaba con mis amigos, salía del colegio, la gente me conocía y era bastante raro. Pero presión nunca sentí”, sostuvo el central al referirse a las presiones de un joven futbolista dentro de la cancha.

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El zaguero consideró cómo el proceso de formación dentro del club lo preparó para afrontar esa etapa. “Sí, obvio. Eso también obviamente me preparó un poco, pero yo creo que ya el mundo Boca, hacer todas las inferiores acá, eso te prepara más que nada, tener todos los técnicos que hayan jugado en Boca. La verdad que eso te prepara”, explicó Herrera ante el sitio oficial del torneo.

Antes del duelo decisivo, el zaguero repasó su formación y el apodo relacionado con Mick Jagger

Entre los entrenadores que dejaron una marca en su crecimiento, el futbolista mencionó a Antonio Barijho, el Chipi. “Más que nada el Chipi Barijho. Ahí con la garra, los gritos, todo, me marcó bastante. Entrenábamos el lunes y parecía que estábamos jugando una final contra River. Era todos los días igual. Lunes igual, martes igual, miércoles... Eran todo finales, los entrenamientos eran todas finales”, recordó Jagger y vinculó esa experiencia con la preparación que recibió antes de llegar a la máxima categoría.

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Herrera también destacó la enseñanza que le transmitieron los técnicos que lo acompañaron durante su etapa en Boca. “Ellos en el día a día nos enseñan lo grande que es el mundo Boca, que hay que ser jugador de Boca las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que tenemos que vivir para Boca, porque es así. Después que estemos tranquilos, que disfrutemos. Obviamente que es difícil disfrutar, pero que sobre todas las cosas disfrutemos lo que hacemos, que hacemos lo que más nos gusta”, comentó.

El juvenil volvió a referirse a Jagger, el apodo que recibió en las inferiores por su parecido con Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones. El sobrenombre nació entre sus compañeros y ganó visibilidad en mayo de 2022, cuando las redes oficiales de Boca Predio difundieron los apodos de los jugadores de la Séptima División que dirigía Antonio Barijho. “No me molesta que me pregunten por los Rolling Stones porque ya lo tengo naturalizado, pero obviamente un poco me gustaría que me conozcan más por mi nombre”, aseguró.

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Jagger celebró su primer gol en Primera frente a Independiente (Foto: FOTOBAIRES)

El defensor se expresó también sobre antiguos posteos en la plataforma X. “Lo veo todo. Mi hermano a veces me manda cosas jodiendo. Son cosas del pasado que uno hace de pibe y ya está, no se puede volver atrás. Me cago de risa”, reveló entre risas.

La aparición de Herrera en la Bombonera frente a Lanús incluyó intervenciones para evitar una derrota y una participación en una acción de peligro. Aquella actuación lo instaló como una alternativa para Arruabarrena en un equipo que buscaba respuestas en distintos sectores. Más tarde, Jagger celebró su primer gol con Boca después de 12 partidos, durante el clásico ante Independiente, y ahora se prepara para la final continental ante Atlético Mineiro.

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El encuentro se disputará este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El título continental, la clasificación a la Recopa Sudamericana y un lugar en la Copa Libertadores 2027 estarán en juego desde las 19.30 de Argentina, 17.30 de Colombia, con el uruguayo Andrés Matonte como árbitro.