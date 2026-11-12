Tecno

Por qué tu móvil muestra ‘5G’ y el de otros ‘5G+’

Que el ícono aparezca recién ahora no significa que el usuario no contara antes con esa red SA

móvil - '5G' - '5G+' - celulares - tecnología - 11 de noviembre
Hasta la llegada de este nuevo distintivo, todos los usuarios veían el mismo ícono de ‘5G’ en sus pantallas. (Gemini)
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Algunos usuarios de iPhone notan, desde hace poco más de un mes, un cambio en la parte superior de la pantalla de su teléfono: junto a las barras de cobertura móvil aparece el ícono ‘5G+’ en lugar del habitual ‘5G’. El fenómeno no es aislado. Cada vez más usuarios reportan la misma novedad, que coincide con la actualización a iOS 27.

La explicación tiene que ver con una distinción técnica que existía desde hace años, pero que hasta ahora los teléfonos no mostraban: la diferencia entre la red 5G convencional y el 5G “real” o Stand Alone.

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Hasta la llegada de este nuevo distintivo, todos los usuarios veían el mismo ícono de ‘5G’ en sus pantallas, sin posibilidad de saber si estaban conectados a una red 5G NSA, con arquitectura apoyada parcialmente en infraestructura 4G, o a una red 5G SA, diseñada de punta a punta para la nueva tecnología.

móvil - '5G' - '5G+' - celulares - tecnología - 11 de noviembre
(Gemini)

Ahora bien, el cambio no implica que antes no existiera esa cobertura superior, sino que el teléfono carecía de un ícono específico para señalarla.

Qué significa el ícono 5G+ y por qué aparece ahora

El ‘5G+’ es el nombre comercial que operadores como Orange y Movistar adoptaron, allá por 2023, para identificar la red 5G SA (Stand Alone) frente al 5G NSA que desplegaron inicialmente las compañías. La arquitectura Stand Alone implica que tanto la red de acceso radio como el núcleo central están construidos específicamente para 5G, sin depender de la infraestructura 4G previa.

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Que el ícono aparezca recién ahora no significa que el usuario no contara antes con esa red SA. Simplemente, los teléfonos no diferenciaban visualmente entre ambas arquitecturas y mostraban siempre el mismo símbolo de ‘5G’.

Con la actualización reciente de los sistemas operativos, los dispositivos ya pueden detectar cuándo la conexión corresponde específicamente a una red 5G de extremo a extremo y mostrarlo al usuario.

5G - WhatsApp - Instagram - red - internet - tecnología - 26 de julio
(Imagen ilustrativa Infobae)

Esta distinción responde a una pregunta que muchos usuarios se hacen al ver el nuevo ícono: el 5G+ identifica una conexión a la red 5G SA o “real”, construida íntegramente con tecnología 5G tanto en el acceso radio como en el núcleo de red, a diferencia del 5G convencional, que puede apoyarse parcialmente en infraestructura 4G.

Qué operadores ofrecen 5G+ en la actualidad

Algunos operadores muestran este distintivo a sus clientes: Movistar, O2 y Orange. Movistar fue de los primeros en activar su 5G+, y poco después Telefónica extendió esa misma red de mejor calidad a su marca O2. Orange, por su parte, comenzó a mostrar el ícono más recientemente, mientras que Movistar y O2 ya lo exhiben desde hace algunas semanas.

Para ver el símbolo en la pantalla, el primer requisito es contar con una línea móvil de alguna de estas tres compañías. No basta con tener cobertura 5G: es necesario que el operador específico ofrezca la variante SA en la zona donde se encuentra el usuario.

4G - 5G - red - celular - tecnología - 3 de marzo
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué teléfonos y sistemas operativos muestran el nuevo ícono

El segundo requisito tiene que ver con el propio dispositivo. No todos los terminales están homologados para mostrar el 5G+, y entre los que sí lo están, resulta necesario contar con una versión de software actualizada que habilite el ícono.

En el caso del iPhone, el distintivo apareció a partir de la actualización a iOS 27, desplegada en septiembre. En el ecosistema Android, la novedad llega de forma más progresiva: ya se puede ver en algunos modelos recientes de Samsung compatibles con One UI 9.0, además de ciertos dispositivos de Xiaomi, Motorola, OPPO, OnePlus y Google Pixel. El resto de los modelos irá incorporando la función de manera paulatina.

Qué ventajas ofrece la red 5G SA frente al 5G convencional

La diferencia entre ambas arquitecturas no es solo cosmética. Al estar diseñada íntegramente para tecnología 5G, la red SA habilita funcionalidades como el network slicing, que permite segmentar la red según las necesidades de cada servicio, y mejora la experiencia general del usuario.

Símbolos de conectividad, íconos de red, celular con Wi-Fi, pantalla de smartphone, batería, Bluetooth, cobertura móvil, datos, conexión - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pantalla de celular mostrando símbolos de conectividad, redes móviles, Wi-Fi, Bluetooth y batería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios concretos de esta arquitectura se cuentan tiempos de respuesta más bajos para aplicaciones en tiempo real, una gestión más eficiente del tráfico de datos y un mejor comportamiento de la red en entornos con gran concentración de usuarios.

También ofrece mayor capacidad para soportar millones de dispositivos conectados de forma simultánea, una condición cada vez más relevante a medida que crece el número de aparatos conectados a internet.

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