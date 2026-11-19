Muchos están informados de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump respecto a que no llegarán a Estados Unidos y algunos contemplan quedarse en la Ciudad de México y otros estados para trabajar Foto: Vecinos Huixtla

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Ninguna de las 24 caravanas migrantes registradas durante la actual administración mexicana ha logrado llegar a la frontera con Estados Unidos. El dato lo confirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y se convirtió en el eje de una propuesta que ambos países analizan desde esta semana: una cumbre de autoridades migratorias para coordinar la atención del flujo centroamericano.

La funcionaria encabezó este miércoles la conferencia matutina en sustitución de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y detalló los alcances de una reunión que sostuvo un día antes con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

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“Sí se planteó en la mesa el que pudiera haber una cumbre de autoridades migratorias”, afirmó Rodríguez, según consignó la agencia EFE. La funcionaria precisó que la iniciativa no partió solo de México: la representación estadounidense también la puso sobre la mesa.

Los migrantes iban a esperar a otros comapñeros para partir a la Ciudad de México Foto: Facebook Vecinos Huioxtla

Cumbre migratoria bilateral, aún sin fecha ni lista de participantes

México y Estados Unidos evalúan convocar una reunión conjunta de autoridades migratorias para atender el flujo de personas que sale de Centroamérica rumbo a la frontera norte. La propuesta surgió durante un encuentro bilateral y contó con respuesta favorable de ambas partes, aunque todavía sin fecha definida ni lista de países participantes, de acuerdo con la secretaria de Gobernación.

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Rodríguez explicó, según la misma agencia, que el encuentro con Johnson sirvió además para repasar la cooperación bilateral vigente en la materia. La secretaria no adelantó un cronograma concreto para la eventual cumbre.

Amenaza arancelaria de Trump como telón de fondo

La reunión entre la funcionaria mexicana y el embajador se produjo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con duplicar los aranceles a México si el país no detenía el avance de las caravanas migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica. Así lo recogió EFE en su despacho original.

Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Huehuetán, Chiapas, México, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Ese cruce de declaraciones no fue un hecho aislado. Según detalló El Universal, diario mexicano, en una cobertura posterior al encuentro, Trump publicó la advertencia en Truth Social tras los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata obtuvo mayoría en el Congreso.

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El mandatario estadounidense calificó de “invasión” el avance de dos caravanas, una formada en Honduras y otra que partió de Tapachula, Chiapas, con cifras que medios internacionales ubicaron entre mil y 2.000 personas.

BBC News Mundo informó que Sheinbaum respondió esa misma semana que ninguna caravana había llegado a la frontera norte desde que Trump asumió su segundo mandato, un dato que luego ratificó Rodríguez con la cifra exacta de 24 contingentes contenidos.

Diálogo con Centroamérica y programas de desarrollo

La secretaria de Gobernación explicó que México mantiene comunicación cotidiana con las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para coordinar operativos y atender los movimientos de personas hacia el norte del continente. Sin embargo, Rodríguez aclaró que ese diálogo constante con los tres países centroamericanos todavía no incluye específicamente la gestión de las caravanas.

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“Nosotros siempre buscamos el diálogo, la persuasión para decir pues que no hay condiciones para este tipo de flujos migratorios hacia la frontera norte”, sostuvo la funcionaria ante la prensa, de acuerdo con el despacho de EFE.

Rodríguez planteó también la necesidad de impulsar programas de desarrollo en los países de origen para reducir la migración y señaló que algunas empresas mexicanas emplean a personas migrantes ante sus propias necesidades de mano de obra.

Cerca de 2,000 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua salieron de Tapachula, México, con la intención de avanzar hacia Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

La lectura del embajador Johnson tras el encuentro

El diplomático estadounidense ofreció su propia lectura del encuentro horas más tarde. Según informó La Razón, diario mexicano, Johnson sostuvo en un mensaje difundido en su cuenta oficial que la coordinación con el gobierno mexicano “ha contribuido a frenar el avance de las caravanas hacia la frontera común y a combatir las redes de tráfico de personas”.

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“Estamos logrando resultados que salvan vidas y que, al mismo tiempo, contribuyen a evitar que las caravanas de migrantes lleguen a la frontera entre los Estados Unidos y México”, afirmó el embajador, según el mismo diario.

El mensaje de Johnson no precisó si del encuentro se desprendieron nuevas medidas concretas ni detalló operativos específicos contra las redes de tráfico. En la reunión también participaron el comisionado del Instituto Nacional de Migración y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia mexicana, de acuerdo con el reporte.