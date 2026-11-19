Uno de los modelos de embarcaciones que el gobierno argentino negocia con Italia para incorporar a la Armada

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El Gobierno argentino dio un primer paso para avanzar en un acuerdo con Italia destinado a modernizar la flota de superficie de la Armada Argentina, mediante la adquisición de hasta tres fragatas de última generación y la posible incorporación de otras embarcaciones que actualmente pertenecen a la Marina Militar italiana. La negociación forma parte de una iniciativa para recuperar capacidades operativas, ampliar la presencia en el Atlántico Sur y fortalecer la defensa de los espacios marítimos nacionales.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron en Roma una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) que establece las bases para profundizar las conversaciones entre ambos países. Aunque el comunicado oficial difundido después del encuentro se concentró en los aspectos generales de la cooperación bilateral, Infobae pudo acceder a información oficial sobre el alcance de las negociaciones y las embarcaciones que están incluidas en el proyecto.

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El componente principal contempla la eventual adquisición de hasta tres fragatas FCX20 -modelos que son equivalentes para la denominación argentina a corbetas-, desarrolladas por la compañía italiana Fincantieri, en su versión Full Combat, que incluye sistemas de combate completos y un esquema de apoyo logístico integrado. A esa operación se sumaría la cesión de cuatro buques patrulleros clase Comandanti, actualmente pertenecientes a la Armada italiana, y la posibilidad de incorporar buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto.

El teniente general Carlos Prest y su par italiano, Guido Crosetto,

Se trata de un proyecto de equipamiento naval de considerable alcance, que combina la construcción de nuevas unidades de combate con la transferencia de embarcaciones militares que ya se encuentran operativas. El objetivo es desarrollar una flota con mayor capacidad de despliegue, vigilancia, defensa y transporte, mediante la incorporación de plataformas destinadas a cumplir funciones diferentes y complementarias.

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El entendimiento constituye una primera instancia formal de negociación y no implica que las operaciones estén cerradas. La Carta de Intención permite avanzar en las evaluaciones técnicas y operativas, analizar las condiciones de transferencia de las embarcaciones y estudiar alternativas de financiamiento para una eventual contratación bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.

Por el momento, no existe un monto de inversión definido para el conjunto de las operaciones. Según precisaron fuentes oficiales a Infobae, la etapa preliminar en la que se encuentran las conversaciones todavía no permite establecer el costo de las adquisiciones ni las condiciones económicas de una eventual transferencia de los buques italianos. Esos aspectos dependerán de las negociaciones posteriores, de la configuración definitiva del equipamiento y de los acuerdos financieros que puedan alcanzarse.

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La diferencia entre una Carta de Intención y un contrato definitivo es central para comprender el alcance del entendimiento. El instrumento firmado expresa la voluntad de los gobiernos de avanzar en un proyecto compartido, pero todavía deben resolverse aspectos presupuestarios, contractuales, técnicos y logísticos antes de formalizar las incorporaciones. Tampoco se estableció públicamente un cronograma de entregas.

El paso dado en Roma tiene, además, una dimensión política y diplomática que excede la negociación militar. La estrecha relación personal y política entre el presidente Javier Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, constituye el telón de fondo de este acercamiento. Ambos mandatarios comparten afinidades ideológicas, mantienen un diálogo frecuente y han promovido una agenda bilateral orientada a profundizar las relaciones económicas, comerciales, tecnológicas y estratégicas.

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La eventual incorporación de las fragatas FCX20 representaría, además, un cambio significativo en el proceso de modernización de la Armada Argentina, que lleva más de 25 años sin concretar la adquisición de buques de guerra nuevos de estas características. Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, el proyecto busca superar las limitaciones de una flota que conserva sistemas desarrollados durante décadas anteriores y avanzar hacia una nueva generación de embarcaciones, con mayores capacidades operativas, tecnológicas y de integración con otros medios militares.

En ese sentido, la negociación con Italia apunta a impulsar una transformación tecnológica que, en el ámbito de la Defensa, supone el paso de sistemas predominantemente analógicos a plataformas digitales, con sensores, comunicaciones y sistemas de combate integrados. La elección de Fincantieri responde también a la trayectoria internacional de la compañía italiana, reconocida como uno de los principales constructores navales del mundo, con experiencia en el desarrollo de embarcaciones militares de alta complejidad. El objetivo es que las nuevas unidades permitan mejorar la capacidad de respuesta de la Armada y establecer una base tecnológica para su modernización durante las próximas décadas.

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El modelo de corbeta italiana que podría incorporar la Armada Argentina

La relación tuvo distintas expresiones institucionales desde la visita de Giorgia Meloni a Buenos Aires, en noviembre de 2024. En junio de 2025, durante un encuentro en Roma, ambos mandatarios adoptaron el Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030, que estableció entre sus prioridades la cooperación en defensa, la vinculación entre industrias estratégicas, la investigación tecnológica y el fortalecimiento del intercambio comercial. En septiembre de este año, el vicepresidente del Consejo de Ministros y canciller italiano, Antonio Tajani, también visitó Buenos Aires y se reunió con Milei.

De concretarse la operación, Italia se sumaría como un proveedor relevante al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, que tiene entre sus principales socios estratégicos a Estados Unidos, gobernado por Donald Trump, e Israel. La administración libertaria impulsa una política de reequipamiento destinada a recuperar capacidades militares afectadas por décadas de restricciones presupuestarias, falta de inversiones y postergación de programas de renovación tecnológica.

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Entre las incorporaciones más importantes se encuentran los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca, con equipamiento, armamento y apoyo logístico estadounidense, y los vehículos blindados Stryker comprados a Estados Unidos. También se destacan los aviones de patrulla marítima P-3 Orion provenientes de Noruega y los acuerdos con Israel para incorporar fusiles de asalto ARAD y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas. Se trata de adquisiciones realizadas mediante distintas modalidades, que forman parte del proceso de actualización de los sistemas militares argentinos.

La eventual incorporación de embarcaciones italianas permitiría extender ese proceso hacia las unidades de superficie de la Armada, uno de los componentes que requiere inversiones sostenidas para renovar su capacidad operativa. El Gobierno busca combinar la adquisición de sistemas de última generación con la recuperación de medios que permitan cubrir necesidades inmediatas y ampliar progresivamente las capacidades de las distintas fuerzas.

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El ministro de Defensa Carlos Presti, y su homólogo italiano, Guido Crosetto, en el encuentro en Roma

Las fragatas FCX20, los Comandanti y los Santi

Las fragatas FCX20 de Fincantieri constituyen el componente de mayor capacidad de combate de la negociación. Son embarcaciones de aproximadamente 95 metros de eslora y unas 2.300 toneladas de desplazamiento, diseñadas para desarrollar misiones de defensa antiaérea, combate contra unidades de superficie y operaciones antisubmarinas. La configuración Full Combat contempla la integración de sensores, sistemas de comunicaciones y armamento para intervenir en escenarios operativos de mayor complejidad. El proyecto argentino prevé adquirir hasta tres unidades con equipamiento completo y apoyo logístico, aunque la configuración definitiva deberá establecerse durante las negociaciones.

Los cuatro buques patrulleros clase Comandanti fueron construidos por Fincantieri y actualmente pertenecen a la Marina Militar italiana. Tienen aproximadamente 89 metros de eslora y están equipados para desarrollar tareas de vigilancia, control marítimo, protección de intereses nacionales y operaciones de búsqueda y rescate. Disponen de armamento de artillería naval y capacidad para operar helicópteros. Su eventual incorporación permitiría ampliar las posibilidades de patrullaje y presencia de la Armada Argentina en áreas marítimas de interés estratégico, además de participar en operaciones combinadas con otras unidades de la flota.

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La tercera línea de negociación apunta a recuperar y fortalecer la capacidad de operaciones anfibias mediante buques de desembarco clase Santi, entre ellos los San Giorgio y San Giusto. Estas embarcaciones están preparadas para transportar y desembarcar personal militar, vehículos y equipamiento, operar helicópteros y funcionar como plataformas de comando. Cuentan con instalaciones para el despliegue de medios anfibios y pueden cumplir también funciones de asistencia humanitaria, apoyo sanitario y respuesta ante emergencias. Su incorporación ampliaría las alternativas de despliegue logístico y operacional de las Fuerzas Armadas.

La combinación de esas tres categorías responde a necesidades diferentes. Mientras las fragatas FCX20 permitirían incorporar nuevas capacidades de combate, los buques patrulleros italianos reforzarían las tareas de vigilancia y control, y las unidades de desembarco aportarían medios para el transporte y despliegue de fuerzas, además de operaciones de asistencia y apoyo logístico.

La iniciativa combina dos modalidades: la posible construcción y adquisición de unidades nuevas a Fincantieri y la incorporación de embarcaciones que ya prestan servicio en Italia y podrían ser transferidas como parte del proceso de renovación de su flota.

Esta segunda alternativa podría permitir una incorporación más rápida de capacidades operativas. Entre las posibilidades que se evalúan figura que uno de los buques patrulleros clase Comandanti llegue a la Argentina durante 2027, aunque por el momento no existe una confirmación oficial ni un calendario definitivo para concretar esa transferencia.

La relación diplomática entre Italia y Argentina está definida por una buena sintonía política y personal entre Meloni y Milei

Las conversaciones entre las autoridades navales de ambos países tienen antecedentes recientes. El 5 de noviembre, el jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, mantuvo un encuentro con su par italiano, Giuseppe Berutti Bergotto, durante el cual abordaron las posibilidades de cooperación y la eventual incorporación de unidades que la Marina italiana prevé retirar del servicio en el corto y mediano plazo.

La negociación deberá contemplar también las condiciones técnicas en las que se encuentran esas embarcaciones, sus necesidades de mantenimiento y modernización, la disponibilidad de repuestos y los requerimientos para su operación. La incorporación de unidades usadas supone evaluar no solamente sus capacidades actuales, sino también los recursos necesarios para sostenerlas durante los próximos años.

En ese sentido, el apoyo logístico integrado previsto para las unidades nuevas constituye uno de los aspectos importantes del proyecto. La incorporación de un sistema de armas no se limita a la compra del equipamiento, sino que exige garantizar el mantenimiento, la formación de las tripulaciones, la disponibilidad de componentes y la infraestructura necesaria para su utilización.

El acuerdo prevé cooperación antártica, tecnológica y en ciberdefensa

El entendimiento naval se inscribe en una agenda de cooperación más amplia entre ambos países. Durante la reunión en Roma, Presti y Crosetto analizaron la posibilidad de profundizar los vínculos entre las Fuerzas Armadas, promover actividades de formación y adiestramiento conjunto y desarrollar iniciativas compartidas entre las industrias de defensa.

En el marco del nuevo acuerdo, la cooperación contempla el intercambio de experiencias militares, el apoyo logístico a las actividades antárticas, la investigación y el desarrollo tecnológico, así como el trabajo conjunto en ciberdefensa y seguridad. También se analiza la posibilidad de ampliar las relaciones entre empresas e instituciones vinculadas con la producción para la defensa.

Crosetto destacó las oportunidades que abre la cooperación bilateral en el ámbito marítimo y planteó la conveniencia de profundizar los intercambios operativos, incluidos los conocimientos adquiridos por las Fuerzas Armadas italianas durante las misiones de la OTAN y de la Unión Europea. También mencionó el interés de Italia en compartir su experiencia en actividades antárticas.

Otro de los capítulos abordados fue la cooperación frente a las amenazas híbridas, con especial atención a los desafíos vinculados con la ciberseguridad, la desinformación y las operaciones de influencia. Italia manifestó además su interés en explorar nuevas oportunidades de asociación industrial, incluidos proyectos de investigación, desarrollo y producción conjunta.

Por su parte, Presti vinculó el entendimiento con la decisión del Gobierno argentino de avanzar en la recuperación de capacidades militares y modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El ministro consideró que la firma representa el comienzo de una nueva etapa de cooperación estratégica, particularmente orientada al fortalecimiento del poder naval.

La firma de la Carta de Intención abrió una etapa de conversaciones en la que deberán definirse las características finales de las embarcaciones, las condiciones de financiamiento y los mecanismos contractuales para concretar las operaciones. El principal desafío será transformar el entendimiento político alcanzado en Roma en acuerdos que permitan incorporar efectivamente los buques, garantizar su sostenimiento y dotar a la Armada Argentina de nuevas capacidades operativas.