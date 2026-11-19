El cierre del ciclo lectivo 2026 a nivel nacional se distribuye en un rango de fechas entre el 17 y el 23 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario escolar marca uno de los momentos más esperados del año para millones de argentinos: el último día de clases. Con el avance del cuarto trimestre, familias y docentes de todo el país comienzan a organizar sus agendas en función de las fechas oficiales de cierre del ciclo lectivo 2026, un período que concentra evaluaciones finales, actos de colación y el inicio de las vacaciones de verano.

El sistema educativo argentino está organizado en 24 jurisdicciones que, si bien responden a un marco federal común, tienen amplias facultades para definir sus propios cronogramas. El Consejo Federal de Educación (CFE) establece un piso mínimo de 190 días de clase efectivos que todas las provincias deben garantizar, pero la distribución de esos días —inicio, recesos y cierre— queda en manos de cada distrito. Esa autonomía explica por qué el fin de año escolar no ocurre en una fecha única para todo el territorio.

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La heterogeneidad del mapa educativo implica que las diferencias entre provincias pueden extenderse hasta una semana. Factores como el día de inicio del ciclo lectivo, la duración del receso invernal, los feriados locales y los días no laborables acumulados a lo largo del año inciden directamente en cuándo cada jurisdicción baja la persiana escolar. Por eso, la consulta del calendario oficial de cada provincia es el paso indispensable para planificar el verano con precisión.

El Consejo Federal de Educación fija un piso mínimo obligatorio de 190 días de clase efectivos para todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, las clases del ciclo lectivo 2026 finalizan el martes 22 de diciembre, según el calendario escolar oficial. La fecha ubica el cierre en la cuarta semana del mes, cuatro días después de lo que ocurre en la mayoría de las provincias del país, y convierte al distrito bonaerense en uno de los que más tarde cierra el año escolar junto con Mendoza.

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El calendario de la provincia contempla un receso invernal del 20 al 31 de julio, uno de los más tardíos del país, lo que corre en cadena la fecha de finalización hacia la última semana de diciembre. Con más de 5 millones de alumnos y una estructura educativa que abarca miles de establecimientos en todo el territorio provincial, el 22 de diciembre marca el inicio del receso de verano para el grueso de los estudiantes bonaerenses.

En las semanas previas al cierre, el cronograma incluye instancias de evaluaciones finales y actos de fin de año. La normativa vigente acordada en el CFE garantiza que las 190 jornadas efectivas de clase queden cumplidas antes de esa fecha.

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La provincia de Buenos Aires concluye el ciclo escolar el martes 22 de diciembre para más de 5 millones de alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo terminan las clases en el resto del país

El cierre del ciclo lectivo 2026 se concentra en un rango de apenas seis días a nivel nacional, con fechas que van del 17 al 23 de diciembre según la jurisdicción. La gran mayoría de las provincias finaliza el viernes 18 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Tres provincias se apartan de esa fecha mayoritaria. Formosa anticipa el cierre al jueves 17 de diciembre, un día antes que el resto. Buenos Aires y Mendoza extienden el año escolar hasta el martes 22 de diciembre. La Pampa, por su parte, es la última jurisdicción del país en cerrar: sus clases terminan el miércoles 23 de diciembre, según informa el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación de la Nación.

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Las diferencias en los recesos invernales explican en gran parte estas variaciones. Mientras que provincias como Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Mendoza tuvieron su receso del 6 al 17 de julio, otras como Buenos Aires y Chaco lo extendieron del 20 al 31 de ese mes.