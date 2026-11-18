Jensen Huang había emitido un comunicado en el que se dijo dispuesto a volver a dirigir Nvidia si la junta directiva tomaba esa decisión. (Reuters)

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La junta directiva de Nvidia confirmó este martes 17 de noviembre que no pretende restituir a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, pese a una campaña pública para su regreso tras la dimisión que presentó la semana pasada. La decisión se dio a conocer durante la conferencia telefónica de resultados trimestrales de la empresa, informó Reuters.

El presidente de la junta directiva, Harvey Jones, explicó que Jensen Huang “renunció voluntariamente a sus puestos de presidente, CEO y miembro de la junta” la semana pasada. Según Jones, el órgano directivo aceptó la dimisión por unanimidad y “no pretende restituir a Jensen como CEO”.

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Jones expresó su confianza en Colette Kress, jefa financiera de la empresa, quien ocupa de manera interina el cargo de directora ejecutiva. El presidente de la junta describió el episodio como una “transición inesperada” y sostuvo que el órgano directivo actúa en beneficio de Nvidia en este proceso.

Harvey Jones, presidente de la junta directiva de Nvidia, confirmó que no habrá retorno de Huang al cargo. (Reuters)

La compañía contrató a una firma especializada para “dirigir la búsqueda” de un líder “permanente” que suceda a Huang al frente de la empresa de semiconductores. Jones no detalló un plazo para concluir ese proceso ni adelantó nombres de posibles candidatos.

Horas antes de la conferencia telefónica, Huang había emitido un comunicado en el que se dijo dispuesto a volver a dirigir Nvidia si la junta directiva tomaba esa decisión. En el mismo texto, agradeció las “llamadas de empleados, inversores, socios y clientes para que vuelva como CEO”, en referencia a la campaña que surgió tras conocerse su salida de la compañía.

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Los sucesos que motivaron la salida de Jensen Huang

La salida de Huang se produjo luego de que se lo vinculara con una relación sentimental con Alice Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Ambos comparten apellido, pero no tienen parentesco.

Alice Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed, señalada por su vínculo con el caso que derivó en la salida de Jensen Huang. (Reuters)

Alice Huang fue señalada por funcionarios estadounidenses, según información publicada por The New York Times, como una presunta espía reclutada por la principal agencia de inteligencia de China; Bloomberg News informó que la mujer reside actualmente en ese país. Su empresa, además, fue objeto de sospechas por presuntamente ayudar a desviar chips de Nvidia hacia territorio chino, un asunto que la compañía afirmó haber investigado y descartado.

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El gobierno de Singapur publicó un comunicado en el que precisó que Alice Huang sí fue investigada en el país, aunque no por espionaje, sino por una pesquisa vinculada a posibles declaraciones falsas en la compra de servidores informáticos, que también abarcó a varias empresas, entre ellas Megaspeed.

Las autoridades le retiraron el pasaporte en junio de 2025 para impedir que abandonara el país mientras duraban las investigaciones. En febrero de este año concluyeron que no existían pruebas suficientes de delitos relacionados con esas declaraciones, aunque determinaron que la mujer “proporcionó información que sabía que era inexacta... con el fin de minimizar su papel en Megaspeed”. Recibió una advertencia severa y una prohibición de ingreso a Singapur; le devolvieron el pasaporte el 26 de febrero y abandonó el país ese mismo día.

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Nvidia contrató una firma especializada para buscar un sucesor permanente de Huang, sin plazo ni candidatos definidos. (Reuters)

El domingo previo a su renuncia, Huang había admitido haberle sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos. Días después, The New York Times publicó que el ejecutivo mantuvo otra relación sentimental con una empleada de su propia compañía. Nvidia ya investiga el vínculo que Huang reconoció públicamente, mientras el FBI realiza sus propias pesquisas sobre el caso.

El consejo de administración de la empresa había señalado previamente que las interacciones de Huang con Alice Huang “no eran inusuales ni inesperadas”, antes de que se conociera la magnitud del escándalo; tras la publicación de The New York Times el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el directorio inició una investigación externa independiente.

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