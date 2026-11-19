El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham (REUTERS/Dylan Martinez/Pool)

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El Parlamento británico publicó hace 10 días un informe técnico en el que sistematiza la estrategia del gobierno del primer ministro Andy Burnham para defender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas frente a la ofensiva legal y económica de la Argentina, que incluye la expectativa por el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que se conocerá el próximo 28 de noviembre.

El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, no es una declaración política del gobierno de Burnham sino un análisis técnico cuya función es orientar a los legisladores con información imparcial.

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El texto detalla cuatro frentes desde los que el gobierno argentino avanzó este año para asfixiar la viabilidad comercial de Sea Lion antes de que comience a operar: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda judicial ante el Tribunal del Mar. Frente a cada uno de esos movimientos, describe una respuesta específica del gobierno británico.

Una publicación de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido aborda las tensiones con Argentina en torno a las islas Malvinas y el petróleo. (Captura UK Parliament)

El frente legal en Hamburgo

La Argentina formalizó su solicitud de medidas cautelares ante el TIDM el 13 de octubre de 2026, dos semanas después de que el presidente Javier Milei fijara un ultimátum público al Reino Unido. El litigio encierra además una disputa procesal de fondo: el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver disputas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que Argentina seleccionó el Tribunal del Mar. Esa divergencia complica la constitución del tribunal arbitral definitivo y explica por qué, en esta etapa, es el TIDM quien evalúa las medidas cautelares de urgencia.

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En su presentación, la Cancillería argentina requirió que el tribunal ordenara cuatro medidas: la paralización total de los trabajos de explotación e infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas; que el Reino Unido se abstuviera de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que se garantizara a Buenos Aires la capacidad de proteger el medio marino en la zona disputada; y que Londres no otorgara ninguna nueva licencia de explotación en la plataforma continental en litigio.

La sala de audiencias del Tribunal del Mar

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operado en consorcio por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las reservas estimadas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo y el inicio de la extracción está previsto para 2028, con perforaciones que comenzarían en enero de 2027.

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Según los datos presentados por la delegación argentina en las audiencias del TIDM, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles. Para los 3.500 habitantes de las Malvinas, el proyecto representa la base de un fondo soberano y el financiamiento de infraestructura crítica, entre ella un nuevo puerto comercial. Y para un sector de la política argentina, esta renta petrolera representa el sostenimiento financiero de la ocupación ilegal de las islas.

La respuesta británica no se limitó a las audiencias en Hamburgo, donde la delegación estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves. El informe parlamentario documenta que, en paralelo al litigio, el gobierno avanzó en dos líneas de protección. La primera fue diplomática: en septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas en la que sostuvo que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que el gobierno “respalda plenamente” a las empresas involucradas.

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La segunda fue regulatoria. En octubre, el gobierno anunció que implementaría medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones extraterritoriales argentinas. Según consta en un documento oficial publicado por el Foreign Office y recogido por Butchard, Curtis y Loft en su análisis, las medidas buscan garantizar que “las personas y compañías del Reino Unido que realizan actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica”.

En Hamburgo, Reeves argumentó que las medidas cautelares solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las Islas, que arriesga perder “miles de millones de libras esenciales para el desarrollo económico”. La funcionaria sostuvo, además, que la pretensión de Buenos Aires buscaba, en los hechos, “tomar el control de esos recursos para sí misma”.

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El portavoz de Downing Street fijó la postura oficial en términos precisos el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica lícita”. Este es un punto crucial: el Reino Unido buscó enmarcar el reclamo argentina en la soberanía de las Islas, una competencia que excede al TIDM. Por ello, pidió que se rechacen todas las medidas solicitadas por la delegación argentina y sostiene que la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica que Londres considera lícita.

Butchard, Curtis y Loft lo recogen en esos términos: “El gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan” en las Malvinas.

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El canciller Pablo Quirno

El canciller argentino Pablo Quirno se refirió a esta cuestión ayer, miércoles, en el encuentro Marval Legal Forecast 2027. “Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no está decidido”, señaló. Lo que Argentina plantea ante el TIDM, precisó, es qué obligaciones impone la CONVEMAR a ambos Estados en los espacios marítimos en disputa, no quién tiene soberanía sobre las islas.

Para justificar la urgencia de las medidas cautelares, Quirno sintetizó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”. A su vez, señaló que “por primera vez en la historia” la Argentina lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un tema relacionado con Malvinas”, y anticipó que, cualquiera sea el fallo del 28 de noviembre, la estrategia no se detiene: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”. planteó.

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Para el Gobierno, este arbitraje representa una pieza dentro de un esquema más amplio, que incluye a las sanciones y la denominada Ley de Soberanía.

El rol de Donald Trump

El informe parlamentario dedica un apartado específico al rol de Estados Unidos en la disputa. En agosto, el presidente Donald Trump señaló que Washington estaba “revisando” su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. En septiembre, ante una pregunta sobre el conflicto, dijo que había “dos países que no están contentos” y que probablemente lo llamarían a intervenir en ese “potencial desastre”.

Milei -según el documento- capitalizó esas declaraciones para escalar su ofensiva, argumentando ante organismos internacionales que Estados Unidos consideraba un “cambio de posición” favorable a Argentina por tratarse de un “socio confiable, alineado con los valores occidentales”. Burnham, por su parte, habló con Trump para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas tanto para intereses británicos como estadounidenses.

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Donald Trump brindó una conferencia de prensa junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en la que habló sobre las Islas Malvinas y se mostró dispuesto a intervenir para evitar una escalada

Butchard, Curtis y Loft mencionan otro comunicado oficial de Downing Street, donde se asegura que el primer ministro “planteó las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.”

El análisis parlamentario también consigna, citando medios argentinos, la preocupación de EEUU por eventuales sanciones a sus empresas en el marco de la Ley de Soberanía y sostiene que este planteo “habría resultado en que el gobierno ralentice el avance de la legislación”.

Precisamente, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto, pero la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum: La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Tras negociaciones con bloques aliados -y las recomendaciones de Estados Unidos-, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.