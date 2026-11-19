La detención del sospechoso del crimen de Manuel Failde

Guardar

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas al sospechoso de matar de un tiro en la cara a Manuel Failde, el jubilado de 68 años asesinado el martes último frente a una metalera en Villa Luzuriaga, zona de La Matanza.

El sospechoso, capturado por la DDI y la Departamental local en una investigación a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de la zona, fue identificado como Javier Brescia, oriundo de Merlo. Su indagatoria se espera en la próximas horas. Su auto, un Fiat Duna blanco, clave en la trama, también fue incautado y podrá ser peritado.

PUBLICIDAD

La escena del crimen de Manuel Failde en Villa Luzuriaga

El cadáver de Failde fue hallado en una chatarrería, ubicada en la calle Monseñor Bufani al 1600. Su muerte fue reportada por dos trabajadores de telefonía celular que se encontraban en el lugar haciendo reparaciones en una antena ubicada en la terraza. La víctima les había abierto la puerta a las 9 AM. A las 17, bajaron para irse. Así, encontraron a Failde sangrando en el piso, inconsciente, rodeado de su propia sangre.

La Policía Bonaerense se presentó en el lugar, con personal de la Comisaría N°3 de la zona. Un hijo de Failde llegó poco después. Aseveró que “el lugar tiene un solo empleado, que en la fecha no vino a trabajar, agregando que su papa, al mediodía compró dólares a alguien que vino a cambiarle a quien conoce como “Marciano””, afirma un informe del caso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, “El Marciano” ya no es el principal sospechoso. “El Marciano” fue identificado

Noticia en desarrollo