Renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en medio del escándalo de infidelidad y espionaje chino

Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia y Colette Kress asumió la conducción de forma interina. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

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Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia y Colette Kress asumió de forma interina, según informó este jueves la compañía. El relevo se produjo tras una reunión del directorio que había quedado bajo la atención de los mercados, con las acciones de la fabricante de procesadores para inteligencia artificial bajo presión en las operaciones previas a la apertura.

La designación de Colette Kress, hasta ahora directora financiera, deja a la empresa con una ejecutiva conocida por los inversores al frente de la operación cotidiana, pero sin una definición pública sobre quién ocupará el cargo de manera permanente. Kress integra la alta dirección desde 2013 y ha sido una de las principales voceras de los resultados financieros de Nvidia.

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La salida de Jensen Huang pone fin a una gestión de 33 años. El ejecutivo cofundó Nvidia en 1993 y condujo su transformación desde el negocio de gráficos para videojuegos hacia el centro de la infraestructura informática que sostiene el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

La acción de Nvidia reaccionó a la incertidumbre por el liderazgo

La sucesión ocurre después de una fuerte caída de Nvidia en el mercado fuera de horario y en las transacciones previas a la rueda regular. La acción llegó a perder más de 8% durante las horas posteriores al cierre del miércoles, de acuerdo con la cobertura de CNBC, ante las versiones sobre la deliberación del directorio. Tras conocerse la renuncia, la caída del papel de la empresa se extendió al 10%.

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El movimiento tuvo repercusiones más allá de la compañía. Los contratos a futuro vinculados al Nasdaq registraron bajas, mientras inversores recalibraban el efecto de una transición en la firma con mayor exposición al auge de la inteligencia artificial. Las acciones de competidores como AMD y Broadcom, en cambio, mostraron avances en las operaciones previas, ante la expectativa de que puedan captar parte de la demanda si Nvidia atraviesa un período de menor certidumbre.

La empresa había alcanzado una valuación cercana a los USD 4 billones, un tamaño que amplificó la sensibilidad del mercado ante cualquier cambio en su cúpula. Su peso dentro de los principales índices estadounidenses y su papel como proveedora de procesadores para centros de datos hacen que las variaciones de su acción tengan efectos sobre el conjunto del sector tecnológico.

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La volatilidad llega en un momento relevante para los inversores. Nvidia tiene previsto informar sus próximos resultados financieros el 17 de noviembre, una instancia que permitirá conocer si el cambio de liderazgo altera sus proyecciones comerciales, el ritmo de pedidos de sus clientes o el calendario de lanzamiento de productos.

La gerenta de finanzas de Nvidia, Colette Kress (Reuters)

Kress toma el mando mientras el directorio busca una salida permanente

El nombramiento interino coloca a Kress al frente de la relación con el mercado y de la ejecución financiera de una compañía que multiplicó sus ingresos a partir de la demanda de unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU. Antes de llegar a Nvidia, la ejecutiva desarrolló parte de su carrera en Texas Instruments, Cisco y Microsoft.

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Su condición de directora ejecutiva interina no resuelve el debate sobre la sucesión de largo plazo. Huang mantenía una intervención directa en la estrategia de producto, en las relaciones con grandes clientes de computación en la nube y en la representación pública de la empresa. Esa concentración de funciones deja al directorio ante el desafío de separar la continuidad operativa de la definición tecnológica futura.

La compañía no había anunciado hasta ahora un sucesor para su fundador. Entre los nombres que circulaban para una eventual conducción transitoria figuraba Kress, por su trayectoria dentro de la firma y su contacto habitual con accionistas y analistas. El directorio deberá establecer ahora el proceso y los plazos para la búsqueda de un reemplazo definitivo.

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Una investigación interna precedió la decisión del directorio

La decisión se conoció luego de que el consejo de administración abriera una investigación independiente a raíz de informaciones sobre un presunto intento de inteligencia extranjera dirigido contra Huang. En un comunicado del 8 de noviembre, Nvidia dijo que un comité de directores independientes, asistido por abogados externos, supervisaría la revisión.

La acción de envidia extendió las pérdidas tras la confirmación de la renuncia de Huang, que llegaron a un rojo del 10% (Reuters)

En ese comunicado, Nvidia afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional ni secretos de la compañía. La empresa señaló, sin embargo, que la pesquisa examinaría toda la información disponible. La salida de Huang se produjo mientras ese proceso seguía bajo escrutinio público.

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Las acusaciones personales divulgadas en los últimos días y las dudas sobre un posible incumplimiento de controles de exportación generaron presión sobre el gobierno corporativo de la compañía. Reuters había informado que no pudo verificar de inmediato parte de esas versiones, mientras Nvidia no respondió entonces a solicitudes de comentarios sobre las deliberaciones del directorio.

La transición también coincide con un debate más amplio en Estados Unidos sobre las ventas de chips avanzados a China. Nvidia es una pieza central de esa discusión por su posición en el mercado de procesadores de alto rendimiento y por las restricciones que Washington impone a la exportación de determinada tecnología.

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Los próximos resultados medirán el impacto de la transición

La empresa conserva contratos y una cartera de clientes que sostienen la demanda de sus chips en el corto plazo. Sin embargo, la reacción del mercado refleja que la continuidad de la conducción es un factor relevante en una compañía donde la figura de Huang estuvo estrechamente asociada con la estrategia, los productos y la expansión global.

Kress enfrentará su primera prueba como directora ejecutiva interina con la presentación de resultados del 17 de noviembre. En esa instancia, inversores y analistas buscarán precisiones sobre la búsqueda de un CEO permanente, la composición del equipo directivo y la continuidad de la hoja de ruta de Nvidia para sus próximos procesadores y sistemas de inteligencia artificial.

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