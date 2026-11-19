Usuarios de Samsung Galaxy en distintos países reportan fallos de conectividad tras instalar One UI 9 con Android 17. (Samsung)

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Usuarios de Samsung Galaxy en distintos países reportan fallos de conectividad tras instalar la actualización One UI 9, que trae consigo Android 17.

Los problemas incluyen desconexiones de WiFi, pérdida de datos móviles y hasta fallas en la detección de la tarjeta SIM, según hilos publicados en Reddit y en los foros de la comunidad de Samsung.

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La actualización estable de One UI 9 se viene desplegando en los últimos meses e incorpora funciones nuevas y mejoras de Galaxy AI para modelos anteriores de la marca. Sin embargo, el proceso no resultó igual de estable para todos los dispositivos.

Cuáles son los problemas en celulares Samsung

Fallas de WiFi tras la actualización

El inconveniente que más se repite entre los usuarios afectados tiene que ver con el WiFi. Varios reportan que sus teléfonos se conectan a una red por un tiempo y luego se desconectan de forma aleatoria, con un mensaje de error de “conexión fallida”.

El fallo más frecuente afecta al WiFi, con desconexiones aleatorias y mensajes de “conexión fallida” después de un tiempo de uso. (samsung.com/pe)

Reiniciar el teléfono o activar y desactivar el modo avión funciona como solución temporal, aunque el fallo suele reaparecer pasadas un par de horas.

Un usuario, en Reddit, señaló que su equipo dejó de conectarse a la red WiFi doméstica, mientras que otras redes guardadas siguen funcionando con normalidad. Otro caso reportado es el de un teléfono que conecta sin problemas a redes de 2,4 GHz, pero no logra vincularse a las de 5,0 GHz, pese a que el resto de los dispositivos del hogar sí pueden hacerlo en ambas bandas.

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A esto se suma el testimonio de un propietario de un Galaxy Z Fold 7, quien indicó que su teléfono puede conectarse a redes WiFi, pero que la función de llamadas por WiFi con el operador T-Mobile dejó de funcionar desde la actualización.

Algunos usuarios aseguran haber resuelto el problema ingresando a Opciones de Desarrollador, luego a Connectivity Labs, y desactivando ahí el Modo WiFi 7. No obstante, otros afectados señalan que esa opción directamente no aparece en sus dispositivos, por lo que el método no sirve como solución universal.

Algunos reportes señalan problemas con redes WiFi de 5,0 GHz y con las llamadas por WiFi de T-Mobile en el Galaxy Z Fold 7.

Los fallos de conectividad en Samsung Galaxy tras One UI 9 afectan principalmente al WiFi, los datos móviles y la detección de la tarjeta SIM, sin que exista hasta el momento una solución permanente confirmada por el fabricante ni una causa oficial identificada para el problema.

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Datos móviles y SIM sin detectar

Aunque las fallas de WiFi son las más frecuentes, también hay usuarios que reportan problemas con los datos móviles. En los foros de la comunidad de Samsung se describe que algunos teléfonos no logran conectarse a la red celular y que las aplicaciones no cargan a menos que el equipo esté vinculado a una red WiFi.

De acuerdo con esos reportes, restablecer la configuración de red, alternar el modo avión e incluso retirar y volver a insertar la tarjeta SIM no soluciona el inconveniente en la mayoría de los casos.

Un moderador de la comunidad de Samsung recomendó a los usuarios afectados iniciar el teléfono en Modo Seguro o realizar un restablecimiento de fábrica. Sin embargo, un usuario respondió que, incluso tras hacer el reinicio de fábrica, los problemas con los datos móviles persistieron.

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La situación se agrava en los casos donde el equipo ni siquiera reconoce la SIM. Un usuario de Reddit relató que su Galaxy A56 dejó de detectar sus dos tarjetas SIM después de actualizar a One UI 9, y que una prueba de diagnóstico del propio sistema marca que no hay ninguna tarjeta insertada. Se reportaron problemas similares en el Galaxy A36, el Galaxy A52s y el Galaxy S24 Plus.

Usuarios de los foros de Samsung informan que los datos móviles no cargan aplicaciones sin WiFi y que el restablecimiento de red no resuelve el problema en la mayoría de los casos. (Samsung)

Cuáles son los modelos afectados y respuesta de Samsung

Entre los dispositivos en los que se registraron fallos de WiFi, redes móviles o tarjetas SIM tras la actualización figuran el Galaxy S24, el Galaxy S24 Plus, el Galaxy Z Fold 7, el Galaxy A56, el Galaxy A52s y el Galaxy A36.

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Hasta el momento, en ninguno de los casos reportados se logró una solución permanente, lo que implica que los usuarios afectados deben esperar una intervención directa de Samsung para resolver el inconveniente.

La compañía no se ha pronunciado de manera oficial respecto de estos fallos de conectividad. Resulta difícil determinar por qué aparecen tantos problemas de este tipo justo después de una actualización estable, aunque la posibilidad de una falla de hardware pierde fuerza frente a la cantidad de dispositivos distintos afectados de forma simultánea, lo que apunta más bien a un error de software.