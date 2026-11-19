Agencia ICE paga a AT&T para tener acceso a los registros de llamadas. (AT&T)

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) paga a la operadora AT&T para que sus analistas revisen datos telefónicos en bruto en una amplia variedad de investigaciones. Lo reveló 404 Media a partir de un documento interno de ICE. Especialistas en privacidad lo describen como un programa de vigilancia masiva.

El documento, obtenido mediante un pedido de acceso a información pública, dice que el contrato da a ICE “acceso a los datos en bruto de AT&T y a analistas con experiencia”. Los analistas convierten esos datos a un formato utilizable para las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés), la rama de ICE que investiga delitos.

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Los registros públicos de contratación indican que ICE pagó a AT&T más de USD 2,1 millones en 2025 y más de USD 2,2 millones en agosto de este año. El contrato puede superar los USD 10 millones en los próximos años, según 404 Media.

El texto sostiene que en el año fiscal 2025 aumentó la demanda de estos datos y que se prevé “un nuevo aumento significativo”. También afirma que AT&T es el único proveedor con acceso a sus propios datos: si la empresa no hace el análisis, “la capacidad se perderá”.

Especialistas advierten que el programa permite rastrear vínculos, SIM y movimientos de teléfonos sin orden judicial. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo/File Photo

Un servicio heredero del programa Hemisphere

El servicio se llama Data Analytical Services. Según un documento que obtuvo la oficina del senador Ron Wyden, antes se llamaba Hemisphere, un programa que The New York Times reveló en 2013. En él, empleados de AT&T trabajaban junto a agentes antidrogas y les daban datos telefónicos que se remontaban a 1987.

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Las autoridades dijeron que dejaron de financiar Hemisphere en septiembre de 2024 y que lo cerraron. Para Christopher Soghoian, experto en vigilancia que trabajó una década con Wyden, el nuevo contrato demuestra que la Casa Blanca de Joe Biden engañó al Congreso cuando aseguró que el programa había terminado.

Según documentos obtenidos antes por las organizaciones EFF y EPIC, el programa contiene más de un billón de registros telefónicos. Entre sus funciones figuran vincular varios aparatos o números a un mismo objetivo, detectar cambios de tarjeta SIM y saber si teléfonos de un objetivo internacional entraron en Estados Unidos.

El contrato entre ICE y AT&T revive funciones asociadas al antiguo programa Hemisphere, revelado en 2013. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una citación que no pasa por un juez

AT&T dijo a 404 Media que entrega la información cuando recibe una orden legal válida. Los expertos señalan que basta una citación administrativa, que las propias agencias emiten sin autorización de un juez. Para Jeramie Scott, abogado de la organización EPIC, es un servicio de vigilancia que probablemente evita la supervisión judicial.

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Scott añadió que, según su análisis, ICE no habría hecho una evaluación previa del impacto sobre la privacidad. También recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos exigió una orden judicial para obtener datos de ubicación de teléfonos en el caso Carpenter, y planteó si el programa cumple esa jurisprudencia.

Wyden afirmó que el gobierno de Donald Trump creó “una versión zombi” de Hemisphere y se la entregó a ICE. Según el senador, los estadounidenses se indignarán al saber que AT&T permite buscar en los registros de sus clientes sin orden judicial ni supervisión.

Documentos públicos indican que ICE ya pagó millones de dólares a AT&T por el servicio de análisis de datos. (AT&T)

El alcance puede ir más allá de los clientes de AT&T. Soghoian explicó que la compañía presta servicio mayorista a otras operadoras para completar llamadas, por lo que puede guardar y analizar registros de usuarios de otras empresas, incluso de conversaciones entre dos personas que no son clientes suyas. Por eso, dijo, los usuarios no pueden protegerse cambiando de operadora.

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Un portavoz de AT&T respondió que la empresa debe entregar información a las fuerzas de seguridad cuando una orden legal lo exige y que verifica que cada pedido sea válido. ICE no contestó a las consultas de 404 Media, pero había dicho antes al Financial Times: “Nada nuevo aquí”.

El registro del contrato en el portal federal USAspending indica que corre hasta el 31 de agosto de 2027 y que puede extenderse hasta el 31 de agosto de 2030.