CEO de AT&T asegura que la formación universitaria deja de ser suficiente en un mercado laboral marcado por la IA

Los trabajadores jóvenes deberán replantear sus trayectorias profesionales con mayor frecuencia para adaptarse al ritmo acelerado de la IA y la transformación de los modelos de negocio. Esa es la principal conclusión que dejó John Stankey, director ejecutivo de AT&T, durante un reciente episodio del podcast In Good Company, donde sostuvo que el esquema tradicional de formación profesional ya no responde a las necesidades actuales del mercado laboral.

Stankey afirmó que la idea de obtener una educación universitaria que resulte vigente durante toda una vida laboral “se está desvaneciendo rápidamente”. Según explicó, la velocidad con la que avanzan las innovaciones en IA obliga a reconsiderar la forma en que las personas adquieren y actualizan sus conocimientos. En ese contexto, recomendó pensar la carrera profesional como una serie de capítulos de entre cuatro y cinco años, en los que cada etapa exige una renovación de habilidades.

El ejecutivo, que lleva más de cuatro décadas en AT&T y dirige la compañía desde 2020, sostuvo que este enfoque es fundamental para quienes deberán desenvolverse en un entorno donde la expectativa de vida y, por ende, la duración de la carrera laboral, es cada vez mayor. “La única manera de hacerlo a lo largo de una vida que puede durar 80 o 90 años es si eres realmente bueno en ser el decano de tu propia educación y tener un proceso”, señaló.

Stankey subrayó que la disponibilidad de información en línea —ahora potenciada por la inteligencia artificial— convierte el aprendizaje continuo en una responsabilidad personal. Según dijo, las personas que logren dominar ese acceso casi ilimitado a recursos educativos tendrán más posibilidades de prosperar a medida que la competencia se intensifique. “La IA ha aumentado las apuestas al hacer que la información sea más accesible. Quienes dominen eso serán probablemente los que triunfen con el tiempo”, comentó.

Sus declaraciones se alinean con las reflexiones que en los últimos años han planteado otros referentes del sector tecnológico. Entre ellos se encuentra Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, quien popularizó la idea de convertirse en el “CEO de la propia carrera”. Hoffman sostiene que, en un contexto marcado por cambios laborales acelerados, las personas deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje para fortalecer su valor profesional.

En junio, el empresario también remarcó la importancia de que los jóvenes capitalicen su cercanía natural con la tecnología y, en particular, con la inteligencia artificial. Su propuesta es que esa familiaridad se convierta en una ventaja competitiva al momento de buscar empleo. “Son nativos de la IA. Incorporar la IA en sus herramientas es una de las cosas que los hace enormemente atractivos”, afirmó.

El análisis de Stankey también encuentra eco en las ideas de Naval Ravikant, inversor tecnológico y cofundador de AngelList, quien desde hace años sostiene que internet ha transformado la forma de aprender. Para Ravikant, las universidades siguen siendo una vía válida para abrir oportunidades profesionales, pero el aprendizaje profundo y relevante depende cada vez más de la capacidad individual para gestionar el propio crecimiento.

Antes del auge actual de la IA, Ravikant calificó la educación formal como “completamente obsoleta” en un artículo de 2020, donde sostuvo que el acceso a recursos educativos en línea —desde plataformas como Khan Academy hasta clases abiertas de instituciones como MIT o Yale— permite a cualquier persona desarrollar habilidades por cuenta propia.

La postura del CEO de AT&T y otros líderes tecnológicos coinciden en que la formación profesional ya no puede concebirse como un proceso estático ni limitado a los primeros años de vida adulta. En un mercado laboral transformado por la tecnología, la automatización y la digitalización, las habilidades se vuelven obsoletas con rapidez, por lo que la actualización continua emerge como una necesidad esencial para quienes buscan mantenerse vigentes.

