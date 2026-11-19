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Desde que comenzó su internación, Chihade es acompañado por Fabbiani

Este martes, Mariano Chihade, fundador de Mandarina y esposo de Mariana Fabbiani, ingresó a la clínica Fleni de Belgrano para realizarse estudios preoperatorios programados a los que acudió por sus propios medios. Una resonancia magnética, realizada el viernes anterior, les había permitido a los médicos identificar una imagen nodular en su cerebro, por lo que al llegar los resultados, el lunes, resolvieron su internación y posterior intervención.

Ante esto, Hernán Cohen Arazi, director médico de la fundación, emitió el primer parte médico que describió al paciente como “clínicamente estable” e informó que sería sometido a una operación. Con lógica preocupación, aunque también esperanzada, a través de sus redes, Fabbiani solicitó a sus seguidores que pensaran en su marido “con amor y linda energía”. Y expresó el ánimo de la familia con un mensaje: “Esto también pasará”.

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La cirugía se realizó al día siguiente de su llegada al Fleni, el miércoles 18, y transcurrió sin complicaciones. Ahora, en sus primeras horas de posoperatorio, Chihade evoluciona de manera alentadora, según pudo saber Teleshow.

Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina y vocera autorizada por la familia, transmitió a este medio las novedades: “Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana”, indicó.

La vocera, que trabaja en conjunto con la prensa de Fleni, destacó que “la evolución es superfavorable” y que todo progresa positivamente, de acuerdo con lo previsto. Además, señaló: “Mariana lo está acompañando veinticuatro por veinticuatro, está al lado de él. Así que él, ni bien despertó, obviamente estaba Mariana al lado y, por supuesto, pudo verla y hablar con ella”.

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Acerca de las comunicaciones oficiales y los partes médicos, le dijo a este medio: “No va a haber parte médico hasta que no lo determine la familia y creamos necesario informar algún cambio significativo para la prensa. Lo importante es que evoluciona acorde a lo esperado y eso es más que positivo para él y para todos los que acompañamos a Mariano y a Mariana”.

El parte médico que se difundió tras la operación

El Instituto Fleni comunicó este miércoles la primera información luego de la intervención. “La cirugía se desarrolló sin complicaciones”, señaló el parte médico firmado por el doctor Cohen Arazi.

El parte médico que emitió la institución luego de la intervención del miércoles

También detalló, en coincidencia con la información de Lepere, que Chihade “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”. El documento difundido por la institución no informó qué tipo de intervención se le realizó al productor ni incluyó una fecha estimada para que reciba el alta médica.

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La internación del productor había trascendido durante el día anterior, a través de un primer parte de Fleni que Mandarina Contenidos difundió en sus redes sociales. En esa comunicación, el centro médico informó que le habían detectado una imagen nodular en la zona del cerebro.

El emotivo mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la internación de Mariano Chihade (Instagram)

Ante la situación, la conductora de DDM (América TV) recurrió a sus historias de Instagram antes de la cirugía para agradecer públicamente el apoyo recibido. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por una estampita de la Virgen María Desatanudos, una imagen a la que se recurre durante momentos de dificultad.