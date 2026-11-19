Investigadores del MIT desarrollaron un microrrobot aéreo con sensores y computadora a bordo que prescinde de sistemas externos de navegación (Imagen: Cortesía de los investigadores / MIT News)

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Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) diseñaron un microrrobot aéreo de alas batientes con sensores y computación a bordo, capaz de seguir una trayectoria compleja y aterrizar con precisión sobre un girasol sin depender del sistema externo de cámaras usado hasta ahora en el laboratorio. Aunque todavía recibe energía desde una fuente externa, el avance abre la puerta a usos prácticos en entornos que los robots de mayor tamaño no pueden alcanzar, informó MIT News, el portal de noticias del instituto.

El vehículo pesa menos que un clip y tiene un tamaño y una forma similares a los de un microcasete. Sus cuatro alas se mueven mediante actuadores blandos, músculos artificiales que baten con rapidez y le permiten realizar maniobras detalladas.

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Los investigadores rediseñaron esos actuadores para que el robot pudiera cargar la electrónica necesaria y volar de forma autónoma. Los agrandaron un 50%, lo que se tradujo en un 46% más de fuerza de sustentación —es decir, mayor capacidad para levantar peso y mantenerse en el aire—. Con esa mejora, el robot alcanzó una relación sustentación-peso de 1,9, suficiente para transportar un paquete electrónico de apenas 244 miligramos.

El sistema incorpora, además, una unidad de medición inercial para estimar su orientación, un sensor de flujo óptico que calcula la velocidad lateral y la posición, y un sensor de tiempo de vuelo que mide la altura. Esos componentes permiten que el aparato perciba su movimiento y ejecute cálculos durante el vuelo.

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“Este es un hito muy importante para la comunidad de investigación. Es la primera demostración de un microrrobot aéreo autónomo en percepción y computación”, afirmó Kevin Chen, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del MIT y director del Laboratorio de Robótica Blanda y Micro dentro del Laboratorio de Investigación en Electrónica.

Chen señaló que existen tareas, como la polinización o la vigilancia industrial, para las que no puede utilizarse un robot de mayor tamaño. “Los robots a pequeña escala están especialmente indicados para este tipo de trabajos y, si esta línea tecnológica tiene éxito en el futuro, podría ser muy prometedora”, sostuvo.

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El dispositivo pesa menos que un clip y utiliza actuadores que elevan la fuerza de sustentación en un 46% (Imagen: Cortesía de los investigadores / MIT News)

Sensores para volar sin cámaras externas

Los microrrobots aéreos desarrollados durante la última década por el MIT podían moverse con una velocidad, agilidad y resistencia comparables a las de un abejorro. Sin embargo, dependían de un sistema de captura de movimiento instalado en el laboratorio, lo que los restringía a operar únicamente en ese entorno controlado y limitaba su aplicabilidad en situaciones reales.

Al prescindir de ese sistema para poder operar en entornos reales, surgió un nuevo obstáculo: los sensores a bordo no replican su precisión, por lo que el robot puede desviarse de su recorrido aunque mida el movimiento, la orientación y la altura.

El equipo diseñó entonces un algoritmo que procesa los datos de esos sensores y estima la orientación, la velocidad angular y la posición del robot de forma extremadamente rápida, lo que simplifica los cálculos para reducir el costo computacional, y prioriza estimaciones continuas y veloces, que ofrecieron mejores resultados que mediciones más precisas pero lentas.

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“Dedicamos mucho tiempo a optimizar la selección de sensores y estimadores de posición para que el robot tuviera una desviación muy baja”, explicó Yi-Hsuan Hsiao, estudiante de posgrado del MIT y uno de los autores principales. “Ahora puede volar con una precisión posicional comparable a la que logra con cámaras externas”.

Los sensores y los componentes de cómputo fueron montados sobre un sustrato de fibra de vidrio, una decisión destinada a evitar que las vibraciones del robot alteraran el funcionamiento de la electrónica.

Jonathan P. How, profesor Ford de Aeronáutica y Astronáutica del MIT e investigador principal del Laboratorio de Sistemas de Información y Decisión y del Laboratorio de Control Aeroespacial, remarcó las restricciones de diseño: “Cuando se trata de una computadora tan pequeña, hay que pensar cuidadosamente cada detalle. Debe encargarse tanto de la percepción como del control, caber en el robot y operar con la velocidad necesaria para que el vehículo se mantenga estable durante el vuelo”, indicó How.

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La instrumentación a bordo combina una unidad inercial con sensores de flujo óptico y de tiempo de vuelo para registrar la trayectoria (Imagen: Cortesía de los investigadores / MIT News)

El objetivo de polinizar cultivos y evitar obstáculos

Las pruebas incluyeron vuelos estacionarios a distintas alturas y recorridos entre puntos determinados. El aparato se desplazó con rapidez y precisión, con errores de posición de apenas unos centímetros.

Los investigadores también usaron un joystick para enviar indicaciones generales de posición y guiar al vehículo alrededor de varias plantas antes de que aterrizara cuidadosamente sobre un girasol. La demostración buscó mostrar su potencial para la polinización artificial.

En el futuro, estos robots podrían desplazarse entre almendros o arbustos de arándanos para polinizar flores delicadas en regiones donde las poblaciones naturales de polinizadores fueron diezmadas por la pérdida de hábitat. También podrían mantenerse suspendidos cerca de las plantas sin dañarlas, controlar el estado de los cultivos e identificar plagas antes de que se extiendan.

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El análisis del consumo energético determinó que la electrónica utiliza cerca del 6% de la potencia total. El resto alimenta los músculos artificiales y las alas del robot.

La reducción adicional de ese consumo permitiría sumar componentes como una cámara para reconocer objetos. El grupo trabaja ahora en integrar ese dispositivo para que el vehículo identifique objetos y evite obstáculos de forma autónoma, además de incorporar electrónica de potencia y baterías que hagan posible el vuelo sin conexión externa en ambientes al aire libre.

La investigación, publicada en Science Robotics, fue realizada por Hsiao, Quang Phuc Kieu y Zhongtao Guan como autores principales, junto con Chen, How, Elizabeth Farrell Helbling, profesora asistente de la Universidad de Cornell, y otros integrantes del MIT.

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