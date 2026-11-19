La bandera a media asta es una señal protocolar de duelo y respeto en edificios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La bandera a media asta funciona como una señal internacional de duelo público. Gobiernos, organismos multilaterales y fuerzas armadas la utilizan para homenajear a autoridades fallecidas, víctimas de atentados, catástrofes y otros hechos que provocan conmoción colectiva. Aunque las normas y el sentido cambian según el país, la institución y los protocolos nacionales de los distintos Estados.

La práctica tiene origen naval y se extendió desde los barcos hacia edificios estatales, sedes diplomáticas, escuelas y espacios públicos. En Estados Unidos, por ejemplo, se emplea con frecuencia el término half-staff (media asta) para las banderas situadas en tierra, mientras que half-mast (medio mástil) se reserva tradicionalmente para el ámbito marítimo. En gran parte de Europa y América Latina, la denominación habitual es bandera a media asta.

PUBLICIDAD

Cada país define quién puede ordenar el duelo y por cuánto tiempo

La exhibición a media asta no se activa de manera automática ante cada muerte o tragedia. En la mayoría de los sistemas, una autoridad nacional, regional o local debe disponerla mediante una resolución, decreto, proclamación u otra norma oficial. La facultad y el plazo dependen de cada jurisdicción.

En Estados Unidos, el Presidente puede ordenar que la bandera nacional ondee a media asta en edificios federales, instalaciones militares y otras dependencias públicas. Los gobernadores cuentan con facultades similares dentro de sus estados. Las órdenes suelen emitirse tras la muerte de dirigentes nacionales, exfuncionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad o ante tragedias con numerosas víctimas, de acuerdo con el sitio oficial del Gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

En otros países, la decisión corresponde al jefe de Estado, al Gobierno o a los ministerios con competencias protocolares. El alcance puede ser nacional o limitarse a una ciudad, una provincia, una región o una institución. También varía la duración, que puede comprender una jornada, varios días o coincidir con la fecha de un funeral de Estado.

La Organización de las Naciones Unidas aplica su propio protocolo en sus sedes. Su bandera puede colocarse a media asta, entre otros casos, tras la muerte de un jefe de Estado o de Gobierno de uno de sus países miembros. Las oficinas de la organización fuera de Nueva York y Ginebra pueden seguir, además, las disposiciones vigentes en el país donde se encuentran, según el United Nations Flag Code.

PUBLICIDAD

En Argentina, el duelo nacional se establece por decreto y define durante cuántos días debe permanecer la bandera a media asta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente documentado más citado se remonta al siglo XVII

No existe una prueba definitiva que establezca cuándo nació la costumbre. Sin embargo, una de las referencias históricas más mencionadas corresponde a 1612, durante una expedición inglesa al Ártico. El navegante James Hall murió en ese viaje y el barco Heart’s Ease regresó con la insignia descendida como señal de luto, de acuerdo con la reconstrucción histórica publicada por la U.S. Navy.

El episodio suele considerarse un antecedente documentado, no una fecha concluyente de origen. La tradición marítima ya asociaba los cambios en la posición de las banderas con mensajes dirigidos a otras embarcaciones, por lo que el gesto de duelo se incorporó a ese lenguaje visual antes de trasladarse a tierra.

PUBLICIDAD

Una explicación extendida sostiene que el espacio que queda sobre el paño representa una “bandera invisible de la muerte”. Esa imagen ayuda a interpretar el simbolismo contemporáneo, aunque no hay consenso histórico que la identifique como la causa comprobada de la práctica. La U.S. Navy presenta esa versión como una explicación simbólica de la tradición.

El izamiento comienza en el tope del mástil antes de descender la bandera

El ceremonial de distintos países coincide en una regla básica: para colocar una bandera a media asta, primero debe elevarse hasta el extremo superior del mástil y luego bajarse a la posición establecida. Al arriarla, se la vuelve a izar hasta el tope antes de descenderla por completo. El procedimiento figura en el protocolo de las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

La altura exacta no es idéntica en todas las normativas. Algunas indican que el paño debe quedar aproximadamente a mitad del mástil; otras fijan una distancia equivalente al ancho de la bandera desde el extremo superior. En todos los casos, la maniobra busca distinguir el duelo de una bandera que quedó a medio izar por razones operativas.

Las reglas también suelen exigir que el paño no toque el suelo y que el izamiento y el arrío se realicen con solemnidad. Cuando una bandera comparte mástil con otras enseñas, cada protocolo establece el orden y la posición correspondientes para preservar la jerarquía de los símbolos. Las Naciones Unidas establecen que no debe exhibirse otra bandera cuando la de la organización está a media asta.

PUBLICIDAD

Los días nacionales y los homenajes oficiales pueden tener excepciones

Algunos países prevén excepciones durante celebraciones patrias o fechas de especial relevancia institucional. En esos casos, la bandera puede izarse a tope durante el acto oficial y volver a media asta una vez finalizada la conmemoración, si el período de duelo continúa vigente. El Gobierno del Reino Unido dispuso una excepción de ese tipo durante el luto nacional por Isabel II.

Más allá de las diferencias formales, la bandera a media asta conserva un significado compartido en numerosos países: convertir el duelo de una comunidad, una institución o un Estado en un gesto público de reconocimiento hacia quienes murieron.

PUBLICIDAD