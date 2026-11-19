Lucía Ruíz y Andrea Testa, directoras y guionistas de “Perfume", una película de María Gabriela Epumer (Infobae en Vivo)

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23 años después de la muerte de María Gabriela Epumer, su historia llega a la pantalla a través de Perfume, un documental construido enteramente con material que la propia artista filmó y que permaneció guardado en cajas conservadas por su familia. Las directoras y guionistas Lucía Ruiz y Andrea Testa presentaron la película en Infobae en Vivo, donde repasaron el hallazgo del archivo, el vínculo con Charly García y la proyección privada que reunió al músico con los hermanos de la guitarrista que integró Viuda e Hijas de Roque Enroll, formó parte de la banda de García y desarrolló una carrera solista antes de su inesperada partida en 2003, cuando solo tenía 39 años.

El documental se construyó a partir de 50 horas de material audiovisual grabado entre mediados de los años 90 y 2002, un año antes de la muerte de la guitarrista. Se trata de un registro que ella misma filmó, en su mayoría, o que compartió con sus allegados durante ensayos, grabaciones y recitales. “Estrenar esta película a más de 20 años de su muerte es muy emocionante y es un homenaje a esta mujer tan potente, humana, hermosa. Y es remover también un momento de nuestra historia y de nuestra música”, analizó Testa.

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Ruiz explicó que la idea de hacer una película sobre Epumer precedió al descubrimiento del material. “Esto arrancó como con una idea de poder hacer un documental sobre María Gabriela, como más una intención y un deseo que tener conocimiento sobre este material, porque no sabíamos que existía”, relató.

Avance promocional de Perfume, documental centrado en la vida y carrera de la música argentina María Gabriela Epumer. Las imágenes recopilan material de archivo que muestra a la artista durante ensayos en estudio, recorridos urbanos y momentos de viaje frente a un glaciar.

La investigación comenzó con el contacto a Lito y Claudia Epumer, hermanos de la artista, para pedirles autorización y que acompañaran el proyecto. Según Ruiz, los hermanos tenían una idea general de lo que guardaban, pero no un detalle preciso. “Sabían que había videos, sabían que había fotos, sabían que había objetos y vestuario que ellos habían guardado, pero no tenían el detalle”, indicó.

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Cuando la familia decidió entregar el material completo, Testa calificó el gesto de “generosidad enorme” y Ruiz agregó que también implicó “una responsabilidad supergrande”. El archivo incluía cintas en formato Hi8 —un soporte intermedio entre lo analógico y lo digital—, además de CD, MiniDisc, sumados a fotografías, objetos y vestuario. Ruiz destacó la forma con la que Epumer había conservado todo: “María Gabriela era superprolija, fue de las primeras cosas que vimos, que había ahí como una conciencia enorme”.

La digitalización exigió reproducir cada cinta en tiempo real, sin posibilidad de copiado directo con la tecnología actual. “Tuvimos que ponerle play a todo”, describió Ruiz, en referencia a las cincuenta horas de visionado que demandó únicamente el material de video.

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Charly García autorizó el uso de su imagen en la obra y presenció una proyección privada junto a los hermanos de la guitarrista

Para Testa, el proceso de revisión del archivo funcionó como una forma de acercamiento íntimo a la artista, más allá de su figura pública. Epumer filmó en su mayoría el proceso de grabación del disco Perfume y los backstages de sus recitales, y en otras ocasiones entregaba la cámara para que la registraran durante presentaciones.

“Es interesante ver el esfuerzo de una trabajadora más allá de su talento, que es gigante, inmenso”, señaló Testa sobre las escenas que documentan discusiones musicales, ajustes de sonido y el proceso creativo compartido con otros músicos. “Se ve como esa insistencia a la perfección, a un cuidado con el material, con la obra”, agregó.

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La relación entre Epumer y García atraviesa buena parte del archivo, y el músico autorizó desde el inicio del proyecto el uso de su imagen y de los temas vinculados. Las directoras soñaban con que García viera la película terminada. “Queríamos eso, que sea un momento cuidado para él, que sea el momento que él también quiera ver la película. Así que por suerte se dio todo”, relató Testa.

Lucía Ruiz, una de las directoras del documental

Ruiz aclaró que ese encuentro no forma parte del documental: “La película está hecha enteramente con el material de archivo de María Gabriela, cien por ciento”. Según detalló, el equipo exploró otras opciones durante el desarrollo, como rodajes en el presente o el uso de archivo adicional, pero finalmente optó por sostener el material original de la artista.

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La conversación derivó también hacia el lugar de las mujeres en el rock nacional, un ámbito que ambas describieron como históricamente masculino. Testa subrayó que la propia producción de Perfume reflejó esa disparidad: la película integró la competencia argentina del Festival de Mar del Plata como la única dirigida por mujeres en esa categoría, y recibió un premio de la asociación La Mujer y el Cine. “No es falta de talento, ni de potencia, ni de vocación, ni de profesionalismo”, afirmó sobre las dificultades que enfrentan las realizadoras.

Andrea Testa, una de las directoras, en Infobae en VIvo

Tras el estreno en el Festival de Mar del Plata, el filme comenzó su recorrido en salas comerciales, con funciones agotadas en el Cine Malba. Testa confirmó que la proyección continuará allí después de diciembre y que el documental también llegará a Rosario, Córdoba y Tucumán. Sobre el cierre del año, agregó dos funciones en el Cine Gaumont, programadas para el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. Un acto de justicia para una mujer que dejó una huella con su obra y cuya guitarra se extraña cada día más.

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