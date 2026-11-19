La estrategia del Banco Mundial prevé infraestructura, capacitación y digitalización para transformar la agricultura familiar

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Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, llegó a Honduras para una visita de tres días con una agenda centrada en cooperación económica, inversión y transformación del sector agrícola.

La funcionaria tiene previsto reunirse con el presidente Nasry “Tito” Asfura, integrantes del Gabinete Económico y representantes de distintos sectores productivos. Uno de los objetivos centrales de su estadía es presentar oficialmente AgriConnect, una estrategia del Grupo Banco Mundial, que busca mejorar las condiciones de los pequeños agricultores, aumentar su productividad y facilitar su incorporación a los mercados comerciales.

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La iniciativa plantea una transformación de la agricultura familiar mediante inversiones en infraestructura, acceso a financiamiento, asistencia técnica y herramientas digitales que permitan a los productores mejorar sus procesos de trabajo y comercialización.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, las reuniones permitirán dar continuidad a las conversaciones sobre políticas económicas, reformas estructurales y proyectos orientados a fortalecer la competitividad nacional.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, había anunciado previamente que la visita incluiría encuentros con representantes de la banca y la empresa privada, además de las reuniones con las autoridades gubernamentales.

El funcionario destacó la relación de trabajo que mantiene Honduras con el Banco Mundial y señaló que el acercamiento con sus representantes permite dar seguimiento a la cartera de proyectos y préstamos del país.

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La agenda también incluirá las prioridades de cooperación y las reformas económicas que las autoridades hondureñas consideran necesarias para mejorar las condiciones de crecimiento, además de los asuntos del sector agrícola.

10 millones de familias agricultoras

La presentación de AgriConnect es uno de los anuncios centrales de la visita. El programa fue lanzado mundialmente en octubre de 2025 y presentado para América Latina y el Caribe el 10 de abril de 2026.

Tiene una meta regional de beneficiar a 10 millones de familias dedicadas a la agricultura en América Latina y el Caribe para 2030, dentro de un objetivo más amplio, alcanzar a 300 millones de pequeños productores en todo el mundo mediante una estrategia que busca convertir la agricultura familiar en una actividad más productiva, competitiva y conectada con los mercados.

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Su implementación contempla acciones para atender las principales dificultades que enfrentan los productores rurales: falta de infraestructura, limitaciones para acceder a créditos, escasa asistencia técnica y dificultades para comercializar sus cosechas.

El eje de capital humano contempla asistencia técnica y capacitación para elevar el rendimiento de los cultivos familiares.

En el caso de Honduras, la presentación del programa abre la posibilidad de incorporar al país a una estrategia regional que busca mejorar las condiciones del sector agrícola, aunque los alcances y eventuales proyectos específicos para el territorio nacional deberán definirse mediante los mecanismos de implementación correspondientes.

La estrategia del Banco Mundial contempla tres grandes áreas de intervención que buscan modificar la manera en que trabajan y comercializan los pequeños productores.

El primero apunta a la infraestructura rural: recuperar y mejorar instalaciones y sistemas que faciliten el transporte de productos agrícolas, el abastecimiento de insumos y la conexión entre zonas productoras y centros de comercialización.

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El segundo eje se enfoca en el desarrollo del capital humano mediante capacitación, acompañamiento técnico y acceso a conocimientos que permitan mejorar los procesos de producción, adoptar mejores prácticas y elevar el rendimiento de los cultivos.

El tercer componente contempla la digitalización del sector agrícola, con herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a información, mejoren la conectividad y acerquen a los productores a nuevas oportunidades comerciales.

Dentro de este eje se prevé el uso de inteligencia artificial para mejorar los servicios, la asistencia técnica y la toma de decisiones en las actividades agrícolas.

La agenda de la funcionaria incluye una ponencia sobre estrategias de crecimiento económico y generación de empleo regional.

La combinación de estos elementos busca que los pequeños productores puedan integrarse a sistemas de producción y comercialización más modernos, sin depender únicamente de métodos tradicionales.

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Cordeiro Guerra ofrecerá una ponencia centrada en las estrategias que pueden contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en la región latinoamericana.