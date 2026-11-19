Charles Leclerc se refirió al escándalo que se generó en la Fórmula 1 por las críticas que recibió por parte de un periodista (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images/File Photo/File Photo)

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Charles Leclerc se refirió a la decisión de la FIA de retirarle la acreditación de prensa de Jonathan McEvoy para las tres últimas carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1, luego de que el periodista utilizara palabras ofensivas contra el piloto en una columna. Durante el media day del Gran Premio de Las Vegas, el monegasco de Ferrari aseguró que no intervino en la decisión del organismo rector.

“Vi el artículo; me sorprendió bastante la elección de palabras, pero aparte de eso no tengo mucho que decir. Sobre la sanción en sí, obviamente no tengo absolutamente nada que ver con eso, y no tengo mucho que decir al respecto”, explicó Leclerc en Estados Unidos, según replicó el portal especializado Motorsport.

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El piloto de Ferrari diferenció la crítica habitual que reciben los corredores de la categoría con la formulación utilizada por McEvoy. “Como pilotos de Fórmula 1, creo que estamos acostumbrados a este tipo de críticas. No a este tipo en particular, sino a las críticas en general y a los críticos”, señaló.

Leclerc también defendió que los periodistas hagan preguntas incómodas y recurran a titulares sensacionalistas, aunque volvió a objetar el lenguaje de la columna. “Sin duda, es trabajo de los periodistas hacer preguntas incómodas y, a veces, publicar titulares sensacionalistas. Pero me sorprendió la elección de palabras”, sostuvo.

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El toque entre Leclerc y Hamilton en México, que terminó con la victoria de Verstappen y la crítica del portal británico (REUTERS/Raquel Cunha)

La medida se originó en una columna de opinión publicada en el portal Daily Mail sobre el choque de la primera vuelta del GP de México entre Leclerc y su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton. El periodista describió al piloto monegasco como un “sneaky little bastard”, expresión que puede traducirse como “pequeño bastardo astuto”. Además, habló sobre una “columna que los jefes de Fórmula 1 no quieren que leas”, que hay que olvidarse de la “apariencia encantadora de Leclerc” y se refirió a una “guerra civil” en Ferrari.

Ante esta situación, la FIA le prohibió el ingreso al periodista a las carreras de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, mientras que el medio confirmó que no enviará a otro corresponsal ni publicará información sobre las carreras o las conferencias de prensa previstas en los tres Grandes Premios, con el objetivo de “boicotear” la cobertura.

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Daily Mail publicó un artículo sobre las declaraciones de Leclerc —el único que se divulgó, ya que no existe otro relacionado con el GP de Las Vegas—, que llevó el título de “‘Definitivamente es trabajo de los periodistas’: el piloto de F1 en el centro de la prohibición impuesta a un reportero del Daily Mail respalda el derecho de Jonathan McEvoy a criticarlo y sugiere que la columna sobre la ‘tensión’ con Lewis Hamilton es CIERTA”. En el cuerpo de la noticia, se remarcó la decisión de “boicotear a la Fórmula 1 y no publicar información sobre las carreras ni las ruedas de prensa durante las tres últimas carreras de la temporada 2026”.

El incidente que motivó la columna ocurrió en la largada de México, cuando Leclerc atacó a Hamilton y el siete veces campeón del mundo defendió su posición. La maniobra benefició a Max Verstappen, que consiguió su victoria número 74 en Fórmula 1. El responsable del equipo, Fred Vasseur, cuestionó a sus pilotos tras la carrera: “Creo que se trata de una falta de respeto hacia la marca”. Luego de declaraciones cruzadas entre los corredores, se llevó a cabo una reunión de emergencia en Interlagos para solucionar las rispideces.

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Jonathan McEvoy, el periodista que quedó en el centro de los reflectores por sus palabras contra Leclerc (Daily Mail)

Jonathan McEvoy vinculó ese episodio con la relación interna entre ambos corredores y con el lugar que Leclerc ocupa dentro de la escudería. “Este es un asunto espinoso. Leclerc cree que puede hacer lo que quiera, protegido por facciones dentro de Ferrari que lo han patrocinado desde joven, como producto de la academia de la Scuderia”, señaló en el artículo que generó la controversia.

El cronista añadió que Hamilton cuestionaba esa cercanía dentro del equipo italiano. “Hamilton protesta contra esta relación de afecto sesgada. Los equipos gravitan en determinadas direcciones, y Hamilton intenta afirmarse en la ecuación en un entorno ajeno y anti inglés que Leclerc considera, aunque sea subconscientemente, su dominio”.

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La comunicación sobre la suspensión fue atribuida al director general de la FIA, Alberto Villarreal. El organismo indicó que la publicación no se ajustaba a las obligaciones exigidas a los medios acreditados para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. “La FIA considera que su artículo no cumple con los estándares de profesionalismo que se esperan de los representantes de los medios acreditados para cubrir el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, expresó. La carta comunicó el retiro inmediato del permiso para las fechas restantes.

La federación invocó las directrices de acreditación vigentes para justificar la sanción. “Por consiguiente, la FIA ha decidido, en ejercicio de su facultad discrecional conforme a las Directrices de Acreditación del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026, retirar su acreditación de prensa para lo que resta de la temporada 2026, con efecto inmediato”, concluyó el comunicado.

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El Daily Mail calificó la medida como “draconiana” y anunció el boicot de las últimas tres carreras. Chris Dean, jefe de Deportes del periódico, definió el retiro de la acreditación como “un ataque sin precedentes e indignante contra la libertad de prensa”. También consideró que la FIA respondió de forma excesiva a una crítica dirigida a un solo piloto.

Desde entonces, las únicas publicaciones del medio sobre la F1 se enfocaron en la polémica, al punto de que Jonathan McEvoy realizó una nueva columna en la que criticó de forma severa a Fred Vasseur, jefe de Ferrari. Con más de dos décadas de trayectoria en los circuitos, el británico es el corresponsal de Fórmula 1 más longevo entre los diarios nacionales del Reino Unido.

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Incorporado al Daily Mail en 2004, cubrió cerca de 400 Grandes Premios —presenciando desde el cierre de la primera etapa de Michael Schumacher hasta la totalidad de la carrera de Lewis Hamilton— y cuenta con una amplia experiencia multideportiva que incluye haber sido corresponsal jefe en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y cronista de fútbol en el Liverpool Daily Post.