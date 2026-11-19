El diputado Mariano Campero

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El diputado nacional tucumano Mariano Campero anunció este miércoles que dejará el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados y conformará un monobloque bajo el nombre Cambia Tucumán. El dirigente, que había sido uno de los “radicales con peluca” que se pasaron al oficialismo y ahora se muestra cerca de Patricia Bullrich, aseguró que su alejamiento del oficialismo se debe al “acuerdo político” entre los armadores libertarios en su provincia y el gobernador Osvaldo Jaldo.

Campero formalizó su salida mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí señaló que “los intereses de los tucumanos y el respeto de las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier arreglo político”. Su intención es disputar la gobernación (cree que es su “última oportunidad”) pero nunca consiguió el apoyo formal del partido que preside Karina Milei, que respalda formalmente al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán.

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En concreto, el ex “radical con peluca” denunció que los libertarios están avalando la candidatura de Osvaldo Jaldo al haber retirado su apoyo a una acción judicial impulsada por la oposición local contra el artículo 90 de la Constitución provincial.

La carta del diputado

Esa norma establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años y admiten una reelección consecutiva. Pero contempla que quien se desempeñó como vicegobernador puede postularse como gobernador por hasta dos mandatos. Lo que le permitiría a Jaldo buscar la reelección.

Jaldo ha sido un aliado clave de la Casa Rosada en el Congreso y los tres diputados del bloque Independencia suelen jugar en tándem con el oficialismo en las votaciones importantes.

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Por otro lado, La Libertad Avanza y Catalán apoyarían al libertario Federico Pelli para que dispute la intendencia de Yerba Buena. Campero fue intendente de ese municipio antes de ser diputado y dejó en su lugar a Pablo Macchiarola, que el año que viene buscará la reelección.

Campero había sido uno de los dirigentes radicales que respaldaron los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la movilidad jubilatoria en 2024. Luego, junto al cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el neuquino Pablo Cervi y el correntino Federico Tournier se sumaron al bloque oficialista.

Sin embargo, el pasado 3 de noviembre Campero fue el único de ese grupo que se mostró junto a Patricia Bullrich en la polémica foto que generó tensiones con la Casa Rosada. De hecho, Campero expresó que si bien “falta mucho” le gustaría que la actual senadora sea presidenta.

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Bullrich junto a sus legisladores cercanos

La salida de Campero es una señal de alerta para el oficialismo, que no solo enfrenta tensiones internas entre Bullrich y Karina Milei, sino que deberá compatibilizar los intereses de los referentes libertarios en las provincias con la estrategia nacional para la reelección de Milei. En ese sentido, muchos advierten que eventuales acuerdos con gobernadores podrían causar nuevos desprendimientos.

Con la salida de Campero, el bloque oficialista quedaría con 94 integrantes. El contexto no es favorable para la Casa Rosada ya que esta semana los libertarios no lograron reunir el quórum para tratar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. Faltaron solo tres diputados presentes, por lo que cada voto vale oro.

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Campero dejó trascender que votará a favor del Presupuesto y también de la suspensión de las PASO, aunque aclaró que no lo hará si el proyecto no se trata este año.

“Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere que considere correctas para la Argentina y para Tucumán”, dice al cierre de la nota que envió a Menem.