El Decreto-Ley 140 y el Decreto 186 modificarán el cálculo de pensiones y las cotizaciones de seguridad social en Cuba desde noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Decreto-Ley 140 y el Decreto 186 modificarán desde el 25 de noviembre de 2026 las reglas para calcular pensiones, realizar cotizaciones y reconocer períodos de cuidado familiar en Cuba. Las normas abarcan el régimen general y varios sistemas especiales de seguridad social, según Periódico Cubano.

Las disposiciones fueron aprobadas por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, y se publicaron el 18 de noviembre en la Gaceta Oficial n.º 97. El contenido difundido no contempla un aumento general inmediato de las pensiones.

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La reforma prevé que las personas que interrumpan su actividad laboral para atender a un familiar que requiera ayuda en su vida cotidiana puedan acreditar hasta diez años de servicio para pedir la pensión ordinaria por edad. Las licencias no retribuidas autorizadas con esa finalidad también podrán computarse.

Los cinco años con mayores ingresos definirán la base del régimen general

El cálculo de la pensión en el régimen general tomará el salario promedio mensual de los cinco años de mayores ingresos. Esos años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años naturales anteriores a la presentación de la solicitud.

La base incluirá los salarios y otros pagos que la legislación considere válidos para prestaciones de largo plazo. Las solicitudes iniciadas antes del 25 de noviembre mantendrán las reglas que estaban vigentes al momento de su presentación.

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En los regímenes especiales, como el de los trabajadores por cuenta propia, la prestación partirá de la base de contribución seleccionada por cada afiliado. Si una persona cotiza de manera simultánea en varios sistemas, esas bases podrán sumarse cuando corresponda para definir la pensión por edad o invalidez total.

Los períodos de trabajo coincidentes en distintos regímenes se contabilizarán una sola vez como tiempo de servicio. La medida se aplicará incluso cuando el afiliado haya realizado aportes en más de un sistema durante el mismo lapso.

La escala prevista incorporará el total de los primeros 14,535 pesos mensuales. A partir de ese umbral, el porcentaje utilizado para el cálculo disminuirá según el nivel de ingresos.

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El cálculo de la jubilación en el régimen general tomará el salario promedio mensual de los cinco años con mayores ingresos dentro de los últimos 15 años naturales. (EFE/Yander Zamora)

El sistema considerará el 60% del tramo entre 14,536 y 29,070 pesos. También incluirá el 40% de los ingresos situados entre 29,071 y 43,605 pesos y el 20% de las sumas superiores a 43,606 pesos.

Según explicó Periódico Cubano, esa estructura puede hacer que una base de contribución más alta se traduzca en un aumento menos proporcional de la pensión. El Consejo de Ministros establecerá anualmente las cuantías mínimas de las prestaciones de acuerdo con la situación económica y la evolución de la inflación.

Las contribuciones tendrán tasas distintas según la actividad

Los trabajadores por cuenta propia, los socios de mipymes y los integrantes de cooperativas no agropecuarias incluidos en el Decreto-Ley 92 aportarán el 20% de la base que elijan. El salario mínimo nacional será el límite inferior para esa selección.

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La misma tasa se aplicará a los creativos de la comunicación social, a los representantes cubanos de empresas comerciales extranjeras y a los residentes en el país contratados individualmente para trabajar fuera de la isla.

Los trabajadores marítimos deberán contribuir con el 25%. Los creadores, artistas y personal de apoyo aportarán el 8% de manera individual.

Las entidades que comercialicen las obras o representen a esos trabajadores abonarán otro 12%. La norma establece así una contribución diferenciada para esas actividades.

Los productores agropecuarios pagarán el 5% cuando la base sea de hasta 9,510 pesos. Para las bases superiores a 9,511 pesos, incluidos los productores forestales, la contribución será del 15%.

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Las disposiciones establecen una tasa del 5% para bases de hasta 9,510 pesos y del 15% para las superiores a 9,511 pesos. El texto difundido no especifica el tratamiento de una base de 9,511 pesos.

El Decreto-Ley 140 elimina los topes de las escalas de contribución para los regímenes especiales del sector no estatal. Los afiliados deberán actualizar sus bases durante el último trimestre de 2026.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse en enero de 2027. Las bases podrán modificarse durante el último trimestre de cada año, salvo en los cinco años anteriores al cumplimiento de la edad de jubilación.

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El Consejo de Ministros determinará anualmente las cuantías mínimas de las prestaciones según la evolución económica y el índice de inflación. (REUTERS/Norlys Pérez)

El cuidado de familiares exigirá documentación médica y laboral

La acreditación del tiempo dedicado al cuidado familiar requerirá una declaración ante la dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social. La persona deberá informar el período en cuestión y las tareas de atención realizadas.

El trámite también exigirá un certificado del médico de familia avalado por el policlínico, documentación clínica y la identificación del familiar atendido. El procedimiento contempla una visita de comprobación y certificados médicos anuales.

Las personas que pidan una baja laboral para cuidar a un familiar deberán guardar una copia de la solicitud firmada por el empleador. Ese documento podrá utilizarse para respaldar el período que se pretenda reconocer.

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Cuando falten las certificaciones habituales de los años trabajados, las autoridades provinciales de Trabajo y Seguridad Social podrán admitir otros respaldos. La misma posibilidad se aplicará ante la autoridad correspondiente de Isla de la Juventud.

Entre los documentos que podrán presentarse figuran las nóminas, los contratos, los expedientes laborales, los registros de vacaciones y las certificaciones de archivos estatales. También se contemplan los documentos de nombramiento, alta o baja laboral.