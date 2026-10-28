Un hacker filtró datos de más de 40.000 empleados de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Más de la mitad, unos 21.000, corresponden a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un hacker que se identifica como Department of Peace robó y publicó datos personales de más de 40.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre ellos agentes de inmigración y de fronteras. TechCrunch informó que la brecha no se había divulgado y que ocurrió a mediados de este año.

Los registros incluyen nombres, cargos, correos electrónicos, números de celular y ubicación de las oficinas. Según el medio citado, más de la mitad, unos 21.000, corresponden a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Otros 10.000 pertenecen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a su unidad de investigaciones.

PUBLICIDAD

Casi 1.000 registros son de la agencia de ciberseguridad CISA. El resto incluye personal de la sede del departamento y de otras agencias, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Servicio de Protección Federal.

Un hacker que se identifica como Department of Peace robó y publicó datos personales de más de 40.000 empleados. REUTERS/Dado Ruvic

El hacker afirmó que obtuvo la información de un sistema de Okta, una plataforma que permite a los empleados y contratistas iniciar sesión una sola vez para acceder a la red central. Okta respondió que no tiene pruebas de que sus sistemas o datos hayan sido comprometidos.

Wired, que también accedió a los archivos, contó más de 41.000 empleados o contratistas y señaló que los registros se actualizaron por última vez el 19 de agosto. Según su análisis, entre los datos hay referencias a programas encubiertos y de vigilancia.

PUBLICIDAD

Cómo salieron a la luz los datos

La información llegó a la periodista e investigadora maia arson crimew, que la compartió con Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), un colectivo sin fines de lucro que aloja datos filtrados de interés público. Según Wired, DDoSecrets publicó el archivo, al que llamó “Icepick”.

El hacker afirmó que obtuvo la información de un sistema de Okta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ellos tienen nuestra información, así que es justo que nosotros tengamos la de ellos”, escribió el hacker en una nota que acompaña los archivos. NBC News informó que activistas contrarios al gobierno de Donald Trump se atribuyen la acción.

TechCrunch comprobó una parte de los datos al cotejar los nombres de varios empleados conocidos con una copia del archivo. Según el medio, la cifra equivale a una quinta parte de los 220.000 empleados del departamento. Wired calcula una séptima parte.

PUBLICIDAD

Herramientas de vigilancia que usan los agentes

Los datos incluyen la pertenencia de cada empleado a grupos de acceso a programas internos. Cerca de 4.500 usuarios, incluidos agentes y oficiales de deportación, figuran en un grupo llamado “Headspace_users”. Un portavoz de Headspace dijo a TechCrunch que la empresa no presta servicios al departamento ni a ICE desde 2023.

Decenas de grupos mencionan a Penlink, una empresa de vigilancia en internet con contrato con ICE desde hace años. Uno de ellos reúne a más de 2.000 usuarios de la unidad de investigaciones. Más de 200 empleados de CBP aparecen asociados a Mobile Fortify, una aplicación de reconocimiento facial que usan CBP e ICE para identificar personas y verificar su estatus migratorio.

PUBLICIDAD

Cerca de 4.500 usuarios, incluidos agentes y oficiales de deportación, figuran en un grupo llamado “Headspace_users”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay empleados con acceso a ChatGPT, entre ellos altos funcionarios, y grupos vinculados a investigaciones sobre Salt Typhoon y Volt Typhoon, grupos de hackers respaldados por China. Penlink no respondió a la consulta de TechCrunch.

Ryan Shapiro, director ejecutivo de la organización Property of the People, dijo que los correos y teléfonos son herramientas indispensables para quienes investigan mediante solicitudes de acceso a la información pública. Emma Best, cofundadora de DDoSecrets, afirmó que los datos serán un “catalizador” de investigaciones.

Es la segunda brecha del departamento este año atribuida al mismo hacker, que antes dijo haber tomado miles de contratos entre la dependencia y empresas privadas.

PUBLICIDAD