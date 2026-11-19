GTA 6 condiciona sus trucos al progreso de la campaña

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GTA 6 recupera los trucos clásicos de la franquicia con hasta 61 códigos para obtener dinero, armas, vehículos, munición infinita, cambios de clima y efectos visuales, aunque no estarán disponibles desde el inicio. Los jugadores deberán completar la historia y superar desafíos específicos antes de activar estas ventajas en Leonida.

La novedad cambia el papel de los códigos en Grand Theft Auto VI. En entregas anteriores, bastaba con introducir una combinación para modificar la partida. En esta ocasión, Rockstar vincula cada truco a un objetivo previo, desde ganar carreras o completar saltos hasta conseguir medallas en galerías de tiro.

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La munición infinita exigirá medallas en las galerías

Los trucos se desbloquean después de terminar la historia

Los códigos no funcionarán durante la primera partida. Tras completar la campaña, el menú de Progreso mostrará una nueva sección llamada “Trucos”, donde aparecerán las opciones disponibles y sus requisitos.

Cada ventaja exige un desafío concreto. Para obtener granadas, por ejemplo, será necesario realizar un número determinado de lanzamientos. El acceso a vehículos, armas o filtros visuales también dependerá de retos de exploración, combate, conducción, actividades en pareja y coleccionables.

Para activar un código, hay que abrir el móvil con la cruceta hacia arriba. Después, se deben mantener pulsados L1 y R1 en PlayStation, o LB y RB en Xbox, e introducir la combinación correspondiente. Si el proceso funciona, la pantalla mostrará los trucos activados.

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Los trucos desactivan trofeos, logros y autoguardado. Si el personaje muere después de usarlos, el progreso posterior a la última partida guardada puede perderse. Por esa razón, conviene crear una partida manual antes de probarlos.

Los vehículos especiales estarán ocultos tras desafíos (Foto: Rockstar)

Dinero, blindaje y vehículos reparados entre los trucos de personaje

Entre los códigos de personaje destaca el que entrega 250.000 dólares de forma inmediata. Para usarlo, será necesario completar la historia y pulsar:

Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha.

También estarán disponibles opciones para emborrachar a los protagonistas, aumentar o reducir el nivel de búsqueda, activar concentración ilimitada, evitar daño por caídas, conseguir un paracaídas y añadir blindaje corporal.

El truco de reparación permitirá recuperar por completo el vehículo actual. Se desbloqueará al ganar 10 carreras en circuitos como Gellhorn, Mud Club, Thrillbilly y Boone. Habrá además nitro y combustible ilimitados tras completar 50 saltos acrobáticos.

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Estos códigos se conectan con el mundo abierto de Leonida, donde la conducción será una parte central de los desplazamientos entre Vice City, los Leonida Keys, pantanos, rutas industriales y parques naturales.

Activar cualquiera de estas ventajas impedirá obtener trofeos, bloqueará el registro automático y podría borrar avances posteriores a la última partida conservada si el personaje muere durante la sesión

Las galerías de tiro desbloquean munición infinita

El apartado de combate incluirá tres niveles para gestionar munición. El primero llena las reservas al máximo; el segundo activa munición infinita; el tercero elimina también la necesidad de recargar.

Para conseguir munición infinita, el jugador deberá obtener 25 medallas de plata o superiores en las galerías de tiro. La combinación es:

Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo.

El juego también incluirá armas explosivas, munición incendiaria, cócteles que explotan al recibir daño, escopetas de proyectiles explosivos y un lanzador Hauners H-AT.

Otros trucos modificarán el comportamiento de los impactos. Fuerza de ataque hará que balas y golpes cuerpo a cuerpo lancen a los objetivos por los aires. Las pelotas explosivas transformarán los balones deportivos en proyectiles, mientras que Potencia del vehículo aumentará el efecto de las colisiones.

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GTA 6 permitirá generar coches, motos, barcos y un tanque

La lista de vehículos incluye una ambulancia Interstate, Airboat 09, Bravado Banshee, BMX Tuff, Maibatsu Boomazoom, Nagasaki Carbon RS, Vapid Dominator de 1965, Progen Emerus, taxi Vapid Stanier G2, camión de bomberos MTL y bulldozer HVY.

También se podrán generar un Lapwing Mallard, un carrito de golf Brimstone, una Maibatsu Sanchez, una Nagasaki Sear Sparrow, una Speeder 700 GT, una Truffade Thrax y una Western Zombie Bubber.

Los códigos más exigentes permitirán obtener un Hauners P-996 Lazer y el tanque Hauners Rhino, asociado a la superación de todos los desafíos de supervivencia. El juego incluirá incluso un flotador de flamenco, que se desbloqueará después de destruir 50 flamencos con munición.

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El clima y los filtros alterarán el aspecto de Leonida

Los trucos de entorno permitirán avanzar o detener el tiempo y cambiar la climatología tras revelar todo el mapa. El código para ajustar el clima será:

Abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba, derecha.

Habrá filtros como Jungla de neón, Cataclismo, Cinta de vídeo, Espejo oscuro, Migraña, Casa de muñecas, Pixel Art e Infernal. Algunos alterarán los colores; otros añadirán niebla, efecto de televisor antiguo, distorsión, cámara de vídeo u ojo de pez.

GTA 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con un sistema de trucos condicionado por el progreso. Antes de activar dinero, armas o vehículos, será necesario terminar la historia de Jason y Lucía y cumplir los retos que desbloquean cada código.

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