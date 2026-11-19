Microsoft anunció en Ignite 2026 que su plataforma Agent 365 reúne a más de 50 millones de agentes autónomos. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo

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Microsoft presentó durante Ignite 2026 una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial y anunció que su plataforma Agent 365 ya reúne a más de 50 millones de agentes autónomos para organizaciones.

La compañía planteó una estrategia denominada Frontier, presentada por su presidente y CEO, Satya Nadella, que busca combinar ambición humana, control sobre la inteligencia organizacional y confianza. El objetivo declarado fue que las empresas incorporen estas capacidades a sus operaciones y las traduzcan en resultados de negocio.

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La expansión de los agentes autónomos llevó a Microsoft a reforzar los mecanismos de identidad, seguridad y gobernanza para administrarlos. También anunció Agent 365 Business Analytics, una función para identificar qué factores impulsan el gasto en inteligencia artificial, vincular las inversiones con resultados empresariales y optimizar el retorno.

Microsoft Copilot logo in this illustration taken on November 13, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

“A medida que las organizaciones amplían el uso de agentes autónomos, Microsoft fortalece las herramientas para administrarlos y mantener el control sobre su identidad, seguridad y gobernanza. La compañía destacó que ya cuenta con más de 50 millones de agentes en Agent 365 y anunció Agent 365 Business Analytics, una nueva capacidad que permite identificar los factores que impulsan el gasto en inteligencia artificial, relacionar las inversiones con los resultados empresariales y optimizar su retorno en diferentes escenarios”, indicó Microsoft en el evento.

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Copilot como sistema operativo del trabajo

Copilot reunirá Chat, Cowork, Code y Autopilot en una experiencia integrada para responder consultas, desarrollar aplicaciones personalizadas y delegar tareas complejas a agentes que pueden avanzar de forma continua.

La plataforma se apoyará en Work IQ, una herramienta que incorpora información sobre documentos, reuniones, comunicaciones, relaciones y proyectos de cada organización. Microsoft también anunció conectores para aplicaciones empresariales y una colaboración con Salesforce para integrar sus capacidades en Copilot.

Microsoft IQ concentrará datos y conocimientos de Fabric, Foundry, Microsoft 365 y aplicaciones de terceros. La plataforma sumará cientos de conectores para que los agentes accedan a un contexto empresarial más amplio y ejecuten tareas con mayor precisión.

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FILE PHOTO: Executive Chairman and CEO of Microsoft Corporation Satya Nadella gestures while speaking during the "Microsoft Build: AI Day" event in Jakarta, Indonesia, April 30, 2024. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo

Modelos especializados y seguridad agéntica

Microsoft incorporará GPT-6.2 a Microsoft Foundry y prevé sumar los modelos más recientes de Meta. La compañía presentó además Microsoft-Decision-1.1, un modelo multimodal para acelerar y mejorar decisiones empresariales que ya utilizaron más de 4.000 clientes.

Las herramientas Code 2 y Code 2 Flash se orientarán a programación y desarrollo de software, mientras que Cyber 2 Flash buscará elevar el rendimiento de las tareas de seguridad a una menor fracción del costo por operación. En paralelo, Perception quedó disponible de forma general como un sistema que simula ataques, detecta amenazas y ejecuta acciones de remediación mediante equipos de agentes especializados, con supervisión humana.

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Microsoft anunció Maia 300, un desarrollo de infraestructura que ofrecerá 40 % más de tokens por vatio frente a sistemas líderes basados en GPU, y confirmó la disponibilidad general de las máquinas virtuales Cobalt 200 de próxima generación.

18/11/2026 La plataforma Microsoft Perception. POLITICA MICROSOFT

La Iniciativa de Transparencia en IA incorporará una colaboración más amplia con el NIST y la participación de 40 organizaciones para definir y aplicar estándares abiertos de sistemas seguros, responsables y verificables de manera independiente.