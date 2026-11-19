Zelenski, Merz y Macron durante la sesión plenaria de la “coalición de los voluntarios” en la Cancillería de Berlín, este 19 de noviembre. (REUTERS/Lisi Niesner/Pool)

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Los gobiernos europeos reaccionaron con escepticismo y preocupación a la reunión que mantuvieron este jueves en Shenzhen los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, un encuentro en el que Europa no participó y que terminó con una declaración sobre la paz que no menciona la guerra en Ucrania. Antes y después de la cita, varios líderes y funcionarios del continente expresaron dudas sobre sus resultados y reclamaron un lugar en cualquier negociación sobre el futuro de Ucrania.

La advertencia más clara llegó desde Berlín. Allí, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo tras la reunión de la llamada “coalición de voluntarios” que “un formato al estilo Yalta no traerá la paz”.

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“Si hay negociaciones de paz, estaremos involucrados. Las negociaciones solo pueden tener éxito si Ucrania y Europa forman parte del proceso juntas”, afirmó. Yalta es la conferencia de 1945 en la que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética acordaron el futuro de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, y que el continente asocia con el reparto en zonas de influencia.

La coalición de voluntarios es el grupo de países, más de 40 este jueves según el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, que coordinan el apoyo militar y financiero a Ucrania y las futuras garantías de seguridad para Kiev. La reunión, convocada por Merz junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Andy Burnham, contó con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que informaron sobre las conversaciones en China.

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Merz regaló a cada invitado un trozo del Muro de Berlín como ejemplo de “lo que significó el acuerdo de Yalta para Berlín” y se dirigió a Putin: “Ponga fin a la guerra en Ucrania y trabajemos juntos para encontrar soluciones diplomáticas”.

Las dudas antes de la cumbre

Burnham, Zelenski, Merz, Macron, Kushner y Witkoff, en la conferencia de prensa de la “coalición de los voluntarios” en Berlín, este 19 de noviembre. (REUTERS/Annegret Hilse)

Varios gobiernos europeos habían expresado su escepticismo antes de que se reunieran los tres líderes.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo a la radio RTL que “estos tres dirigentes no se entienden en nada y, por lo tanto, no va a salir nada de esa reunión”. Sobre la foto de los tres antes de la reunión, afirmó que “no es exactamente la foto de las tres mayores potencias del mundo”, que a su juicio son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Agregó que los tres países se reúnen porque “tienen algo en común: todos bordean el Pacífico”.

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El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, dijo que sus expectativas de resultados concretos eran “bajas”, aunque “existe la preocupación de que esto se convierta en un nuevo ‘Yalta’, con el mundo dividido en esferas de influencia”.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, escribió en la red social X, después de que Trump llamara “amigo” a Putin en su reunión bilateral: “Dios, protéjanos de tales amigos”.

Su canciller, Radosław Sikorski, dijo que “la óptica de abrazar a Putin y llamarlo amigo nos causa cierta preocupación”.

El curioso saludo de Trump a Putin antes de su encuentro bilateral en China

Las reacciones tras la reunión

El texto que los tres presidentes difundieron al terminar, publicado por medios estatales chinos, no menciona a Ucrania ni a Europa. La frase más cercana dice que los líderes “intercambiaron opiniones en profundidad sobre la situación internacional” y se comprometieron a “mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

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En Bruselas, el portavoz de política exterior de la Comisión Europea, Christian Wigand, dijo que habían visto el comunicado y que no entraría “en ningún detalle”. Preguntada por el trato de “amigo” que Trump dio a Putin, la portavoz jefa, Paula Pinho, respondió que “en general, no comentamos amistades”.

Varios ministros de Asuntos Europeos, que llegaban a Bruselas, reconocieron que no conocían los detalles del encuentro, pero reiteraron la posición de sus gobiernos. La sueca Jessica Rosencrantz dijo que “no debe haber conversaciones sobre seguridad europea sin Europa, ni sobre Ucrania sin Ucrania”.

El irlandés Thomas Byrne afirmó que “nada se decidirá sobre Europa sin Europa”. El polaco Ignacy Niemczycki rechazó la comparación con Yalta: “Europa sigue siendo muy fuerte” y, “aunque se tomaran algunas decisiones, su aplicación sería sencillamente imposible sin la participación de Europa”.

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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo en un comunicado previo a la reunión de Berlín que las demandas de Putin “son mucho más que Ucrania” y que se trata de “seguridad europea en los términos de Rusia”. “Nunca debemos aceptarlo”, afirmó.

Putin y Trump

Putin dijo en su conferencia de prensa que Rusia propuso por “canales diplomáticos” que los europeos viajen a Moscú “para definir sus posiciones”, y calificó de “extraño” discutir la seguridad de Europa sin Europa, según la agencia rusa TASS. Afirmó también, que “Ucrania y Europa aún no están listas para hacer compromisos”.

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Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, informaron en Berlín a Merz sobre las conversaciones en China. Kushner calificó el encuentro de “muy productivo”.

Witkoff, Kushner y Günter Sautter, asesor de Merz, en la cumbre de la “coalición de voluntarios” en Berlín, este 19 de noviembre. (Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Bloomberg informó de que Trump dijo a los europeos que su conversación con Putin había ido bien.