Esteban Ocon, cerca de fichar por Aston Martin como reserva (Foto AP/Moisés Castillo)

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Luego de la abrupta salida de Haas antes del final del calendario, Esteban Ocon habría alcanzado un acuerdo con Aston Martin para convertirse en piloto de reserva del equipo. El experimentado corredor francés aclaró en reiteradas ocasiones que merece un lugar en la Fórmula 1, pese a las polémicas que lo rodean por su salida del equipo con raíces norteamericanas en pleno Gran Premio de México. Su incorporación a la escudería británica le permitiría participar en las pruebas posteriores al Gran Premio de Abu Dabi.

El portal especializado RacingNews365 informó que “Ocon habría llegado a un acuerdo con Aston Martin para asumir el papel de tercer piloto junto a Fernando Alonso y Lance Stroll”. La integración del francés de 30 años estaría tan avanzada que estaría listo para subirse al AMR26 en los ensayos de final de temporada. La escudería estadounidense, por su parte, volvió a quedar envuelta en problemas tras las quejas de Oliver Bearman por su contrato.

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La presencia de Ocon en esas pruebas daría a Aston Martin una referencia con experiencia reciente en los autos de 2026. El piloto compitió con Haas hasta el viernes del Gran Premio de Ciudad de México y conoce las características de la nueva generación de monoplazas, además de la visión de un equipo distinto. A su vez, ocuparía el lugar de Fernando Alonso, que concentrará su actividad en la preparación del Dakar una vez terminada la temporada.

Lance Stroll y Fernando Alonso están confirmados como titulares para 2027 con Aston Martin, mientras que Esteban Ocon se sumaría como reserva (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

De acuerdo con el medio citado, las conversaciones de Esteban Ocon con Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, iniciaron en el Gran Premio de Austria, cuando todavía aspiraba a un asiento titular ante una eventual retirada de Alonso —semanas después confirmó su continuidad—. El francés conserva, además, una relación cercana con la familia Stroll y con Lance Stroll, uno de sus amigos dentro y fuera de las pistas.

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En el Gran Premio de Sepang, el ex corredor de Alpine se refirió por primera vez a la posibilidad de integrarse al equipo de Stroll y Alonso. “Ya veremos, ya veremos. Por ahora, nada está confirmado. No voy a decir que voy a ir aquí o allá. Sigo trabajando con el equipo, intentando hacerlo bien, y evaluaré las opciones más adelante este año”, explicó a Motorsport ante la consulta sobre un eventual arribo al equipo.

Esteban Ocon es uno de los pilotos más experimentados de la grilla, con 199 Grandes Premios disputados y un triunfo en Hungría 2021 con Alpine. El francés ya fue piloto de reserva en sus inicios con Renault y en 2019 con Mercedes, luego de su salida de Force India. En 2020 regresó como titular en Renault/Alpine, hasta que en 2025 se sumó a Haas.

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Esteban Ocon tuvo una abrupta y polémica salida de Haas, algo que también le sucedió en Force India y Alpine (REUTERS/Ng Han Guan)

La salida definitiva de Ocon quedó envuelta en una fuerte polémica. La mañana del sábado en el Gran Premio de México, Komatsu reunió al personal en el Autódromo Hermanos Rodríguez para informar que Ocon dejaba su lugar en el VF-26 y sería reemplazado por Ryō Hirakawa. Entre las versiones difundidas tras el episodio apareció la posibilidad de un altercado físico entre ambos durante una reunión del equipo.

El piloto francés rechazó categóricamente esa versión en un comunicado y se refirió a una diferencia de puntos de vista que derivó en una discusión. “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”, argumentó el francés.

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Sin embargo, las explicaciones sobre la salida de Ocon permanecen fuera del ámbito público. El comunicado oficial de Haas indicó que las conversaciones internas “seguirán siendo un asunto privado”, y el jefe del equipo evitó anticipar si los motivos se conocerán en el futuro. “Sinceramente, no lo sé. No es algo que pueda decir en este momento”, respondió Komatsu cuando fue consultado sobre esa posibilidad. También mantuvo la misma postura en intervenciones posteriores, al señalar que no podía “entrar en detalles”.

La BBC señaló, por su parte, un presunto patrón de conducta de Ocon cuando los resultados no eran los esperados: una tendencia a responsabilizar al equipo y al coche. Esa caracterización tampoco fue confirmada por Haas como causa de la ruptura.

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