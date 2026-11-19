El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados

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Desde Panamá- La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) presentó la tercera edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que tendrá lugar en Ciudad de Panamá el 27 y 28 de enero. Se trata de un espacio destinado a intercambiar conocimiento, establecer alianzas y atraer inversiones, con el propósito de impulsar soluciones regionales frente a los desafíos globales.

El anuncio se realizó en el Hotel Sofitel Legend Casco Antiguo de Ciudad de Panamá y estuvo a cargo del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, quien destacó los casi 30 años de vínculo entre el organismo y el país centroamericano. Anticipó que la entidad inaugurará el próximo año un nuevo hub de servicios en Panamá y confirmó que el Foro tendrá allí su sede permanente. Recordó que la iniciativa nació hace tres años con la intención de crear un espacio propio para los países de la región.

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Hasta el momento, diez jefes de Estado confirmaron su asistencia: José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Pedro Alliana, de Paraguay; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; Luis Abinader, de República Dominicana, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

La tercera edición del Foro se realiza tras un 2026 en el que el encuentro reunió a más de 6.500 líderes de 70 países, entre ellos ocho jefes de Estado y cuatro premios Nobel

El encuentro forma parte de una estrategia más amplia del banco, que apunta a movilizar al menos USD 15.000 millones de terceros inversores hacia América Latina y el Caribe durante los próximos cinco años para ampliar el alcance de sus proyectos. Entre 2021 y 2026, la entidad canalizó recursos por USD 9.000 millones.

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El titular de CAF agradeció el respaldo del presidente panameño, José Raúl Mulino, y de su gabinete para concretar el Foro. En ese sentido, definió al organismo como un puente entre los gobiernos y el sector privado, además de una plataforma para amplificar la voz latinoamericana.

Al analizar el contexto internacional, advirtió sobre un escenario marcado por la incertidumbre, la fragmentación política, las transformaciones económicas, la crisis climática y los cambios tecnológicos y demográficos.

También hizo referencia a los desafíos de las transiciones energética y digital, y anticipó que en 2027 América Latina deberá afrontar nuevas disrupciones en los precios de la energía, tensiones asociadas a los conflictos en Medio Oriente y fenómenos climáticos como El Niño.

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Ante ese panorama, consideró que la integración será determinante para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Asimismo, planteó como horizonte que, hacia 2031, el continente sea “cada vez más resiliente, esté más integrado y sea más próspero”.

Autoridades de CAF durante el evento de presentación del Foro Internacional

En el plano económico, puso el foco en la necesidad de sostener políticas públicas que favorezcan la generación de empleo formal y el crecimiento como “destructores” de la pobreza.

Uno de los principales ejes de trabajo será la coordinación fiscal entre los países. Por ello, CAF convocará a los ministros de Economía y Finanzas para debatir alternativas frente a los déficits fiscales, fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones para el desarrollo económico. Se estudiarán mecanismos para abaratar las transacciones transfronterizas mediante una mayor coordinación de los sistemas de pago y esquemas para distribuir los riesgos climáticos.

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La agenda empresarial incluirá nuevamente una rueda de negocios orientada a ampliar las operaciones de las pequeñas y medianas empresas dentro del mercado regional. En esta edición, además, se incorporará el turismo como sector estratégico.

En paralelo, se presentará una edición especial de Foreign Affairs dedicada a la región, junto con un índice de productividad y diversos informes sobre el desempeño latinoamericano y las recomendaciones de política económica.

En diálogo con la prensa, Díaz-Granados sintetizó la posición que busca promover el organismo frente al mundo: “Queremos estar en la mesa y no en el menú”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, resaltó la necesidad de consolidar ámbitos de diálogo y cooperación que permitan a los países de la región definir una agenda común frente a las transformaciones geopolíticas, económicas y tecnológicas. En ese sentido, sostuvo que América Latina necesita espacios donde pueda “pensar con voz propia, identificar sus intereses y construir respuestas compartidas”.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez

Al repasar los resultados de las ediciones anteriores, recordó que el encuentro de este año reunió a más de 6.500 participantes, ocho jefes de Estado y más de 240 panelistas.

También vinculó la convocatoria con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, impulsado por Simón Bolívar en 1826 para promover la cooperación entre las nuevas repúblicas americanas. Al respecto, recuperó uno de los principios asociados a aquel encuentro: “Nuestros países pueden tener diferencias, pero comparten desafíos e intereses que requieren soluciones colectivas”.

CAF y el Gobierno de Panamá firmaron un acuerdo para establecer a Ciudad de Panamá como sede permanente del Foro Internacional

Por su parte, Andrés Rugeles, gerente del Foro, señaló que América Latina enfrenta el desafío de superar la denominada “trampa del ingreso” y alcanzar tasas de crecimiento sostenidas de entre el 5% y el 7% durante las próximas décadas.

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El ejecutivo presentó al Foro Internacional CAF como un ámbito de convergencia de los principales intereses regionales, capaz de articular liderazgos, conocimientos, redes y cooperación. Planteó que debe funcionar como un “bien público” al servicio de América Latina, además de servir como plataforma para canalizar inversiones, dinamizar la economía y elevar la competitividad.

Rugeles aclaró que la propuesta no apunta a quedarse únicamente en el intercambio de ideas, sino a traducir las discusiones en proyectos concretos a partir del trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “No es solo un foro ideado para pensar, sino también para pasar a la acción”, afirmó.

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La agenda del Foro Económico Internacional 2027

La programación contempla 21 sesiones plenarias, 60 encuentros paralelos y 50 reuniones cerradas. Participarán más de 350 panelistas de los sectores público y privado, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil. A su vez, habrá misiones empresariales de los cinco continentes, con más de 5.000 empresarios.

Los debates estarán organizados en torno a siete ejes: geopolítica y gobernanza global; economía, inversión y desarrollo empresarial; integración regional e infraestructura; tecnología e innovación para el desarrollo; medio ambiente, clima y biodiversidad; transición energética y minerales estratégicos; y desarrollo social, talento y territorios.

Entre los expositores confirmados se encuentran los premios Nobel de Economía Simon Johnson (2024) y Paul Romer (2018), además del escritor Giuliano da Empoli. También participarán Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Andrés Allamand, titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y Jozef Síkela, comisario de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea.

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CAF destacó que los fondos obtenidos a través de los patrocinios de empresas privadas y socios del encuentro se destinarán íntegramente a respaldar los procesos de recuperación tras los terremotos en Panamá, Venezuela y Colombia.