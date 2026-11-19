Google eligió a la empresa Blue Origin para lanzar al espacio sus nuevos chips de IA que funcionarán con la luz del sol.

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Google eligió el cohete New Glenn, de la empresa espacial Blue Origin de Jeff Bezos, para lanzar los satélites de su proyecto Suncatcher, un experimento para ejecutar sistemas de inteligencia artificial en el espacio. Las compañías informaron el acuerdo este jueves y fijaron el lanzamiento para el primer trimestre de 2029.

Será el primer vuelo de carga pesada que Google dedica a Suncatcher. Los satélites llevarán los procesadores que Google diseñó para correr programas de IA, conocidos como TPU, según el comunicado de Blue Origin. Cada uno tendrá una capacidad de cómputo comparable a la de un estante de servidores de un centro de datos tradicional.

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Los aparatos entrarán en una órbita sincrónica con el Sol, que les da luz casi continua. Esa luz es el motivo del proyecto: Google sostiene que su plan consiste en aprovechar la energía solar abundante en órbita para ampliar la infraestructura de IA.

El cohete New Glenn será el encargado de llevar los nuevos chips de IA a la órbita terrestre. REUTERS/Joe Skipper

Un prototipo ya está en órbita

Suncatcher no parte de cero. Google y la empresa de imágenes satelitales Planet Labs lanzaron en octubre un primer prototipo a bordo de un cohete de SpaceX, y ambas dijeron que el satélite funcionaba como se esperaba tras establecer contacto con la Tierra, según Reuters.

Ese aparato prueba si los chips resisten las fuerzas del despegue, la radiación y las temperaturas extremas. También permite estudiar cómo enfriarlos, ya que en el vacío no hay aire que circule: el calor debe liberarse mediante tubos y paneles.

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The Verge informó que, en esa prueba, el satélite encendió sus procesadores y usó el modelo Gemma 4, de Google, para enviar a la Tierra un haiku generado por IA.

El vuelo de 2029 usará un cohete distinto. Travis Beals, director sénior de Suncatcher en Google, lo calificó como un hito de la hoja de ruta del proyecto, que describió como una apuesta de largo plazo.

Google planea llevar más chips de IA al espacio en 2029. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

Un negocio importante para Blue Origin

El acuerdo también importa para Blue Origin. Reuters señaló que la empresa le da un encargo de peso a New Glenn en un momento en que busca ampliar su negocio de lanzamientos tras varios retrasos y una explosión en su plataforma de lanzamiento en mayo.

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Jordan Charles, vicepresidente sénior de New Glenn en Blue Origin, afirmó que el proyecto representa las misiones ambiciosas para las que se diseñó el cohete. Su gran capacidad de carga y el volumen de su compartimento permiten, dijo, llevar nuevas capacidades a órbita.

Google no es la única que mira al espacio. Según Reuters, SpaceX, de Elon Musk, y la startup Starcloud también exploran centros de datos en órbita, a medida que el uso de IA aumenta la demanda de cómputo y presiona la infraestructura en tierra.

SpaceX ya ha llevado chips de Google al espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Reuters recogió además que los especialistas advierten que los altos costos de lanzamiento, las dificultades de ingeniería y la limitada producción de satélites pueden dejar estos centros de datos a años de un uso comercial.

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Por ahora, el único hito con fecha es el lanzamiento de Blue Origin, previsto para el primer trimestre de 2029.