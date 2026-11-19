Una pistola con rasgos similares al modelo Bersa Thunder 380 forma parte del videojuego GTA VI bajo el nombre Scorpio Nipper .38

Guardar

Una pistola que remite a un modelo producido en Argentina apareció entre las armas de GTA VI, el último lanzamiento de una de las sagas más populares de la industria de los videojuegos. La referencia no lleva el nombre ni la marca de la empresa, pero una pieza similar a la Bersa Thunder 380 quedó asociada a la Scorpio Nipper .38 dentro del juego, a partir de los mensajes que recibió la compañía.

Para Manuel Pizarro, CEO de Bersa, el hallazgo fue inesperado. La fábrica argentina no había sido consultada ni había intervenido en la inclusión del arma, ya que el videojuego no identifica al modelo con su denominación comercial. “Nos sorprendimos ayer con esto porque no lo sabíamos”, afirmó el directivo en Infobae Al Mediodía.

PUBLICIDAD

La asociación surgió por la apariencia del arma y no por un acuerdo entre la empresa y los desarrolladores de GTA VI, explicó Pizarro. Dentro de la trama, el arma se llama Scorpio Nipper .38, una denominación ficticia que, según señalaron los conductores del programa, reúne rasgos de la Thunder 380 fabricada por Bersa.

Pizarro remarcó que la ausencia de la marca explica por qué no hubo un pedido de autorización. La compañía no recibió consultas previas sobre su presencia en el juego ni confirmó si buscará comunicarse con los responsables del título después de conocer la referencia visual.

PUBLICIDAD

Manuel Pizarro afirmó que la empresa Bersa no recibió consultas previas ni intervino en la inclusión del diseño en el videojuego REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

La conversación se dio tras el lanzamiento de GTA VI, una nueva entrega de la saga ambientada en una ciudad ficticia. Durante la entrevista también surgieron otras alusiones argentinas dentro del videojuego, entre ellas música y una parrilla, mientras el CEO de Bersa se detenía en el caso del arma vinculada con su producción.

Bersa exporta desde 1974 y Estados Unidos es su principal mercado

La aparición en el videojuego llevó la charla hacia la trayectoria de la fábrica. Pizarro contó que Bersa tiene 68 años de actividad, que fue fundada por tres inmigrantes italianos y que inició sus exportaciones en 1974, un recorrido que la vinculó con mercados externos desde sus primeras décadas.

PUBLICIDAD

El ejecutivo precisó que las ventas regulares a Estados Unidos comenzaron en 1979 y que ese país se mantiene como el principal destino de las exportaciones. Según Pizarro, entre 60% y 70% de la producción de Bersa se destina al exterior, además de las operaciones que la firma sostiene en cerca de 30 países.

La planta fabrica entre 10 mil y 12 mil pistolas por mes, de acuerdo con el CEO. Pizarro señaló que la empresa debió ajustar costos para sostener su competitividad fuera de Argentina, en un contexto que describió como marcado por la inflación en dólares.

PUBLICIDAD

Al repasar la historia del sector, el directivo sostuvo que hace 40 o 50 años funcionaban más de 40 fábricas de armas en Argentina. Atribuyó la continuidad de Bersa a las inversiones en tecnología, procesos y recursos humanos, tres áreas que, según explicó, permitieron sostener la actividad industrial.

Las fuerzas de seguridad someten el armamento a pruebas de cinco mil disparos consecutivos y exposiciones a barro antes de su adquisición POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR GAMES

La estructura de la compañía reúne entre 170 y 180 empleados directos. Pizarro estimó, además, que cerca de mil trabajadores indirectos dependen de proveedores que elaboran piezas para la empresa, una red que acompaña la fabricación de cada arma.

Para esa producción, Bersa importa acero y aluminio, indicó el empresario. El resto de su cadena de abastecimiento se apoya en proveedores locales, según explicó, con componentes que llegan desde distintos puntos del país hasta la fábrica.

PUBLICIDAD

El mercado civil representa hasta 10% de las ventas de la empresa

En el mercado interno, el segmento civil representa entre 5% y 10% de las ventas, según Pizarro. El CEO lo definió como un mercado pequeño en relación con la cantidad de habitantes de Argentina, aunque señaló que mantiene una dinámica estable.

La firma comercializa alrededor de 2.500 armas por mes a usuarios civiles argentinos, afirmó el directivo. El resto de la producción tiene como destinos centrales la exportación y las fuerzas de seguridad, dos canales que explican el volumen de actividad de la compañía.

Pizarro sostuvo que la mayoría de las fuerzas de seguridad del país utiliza armas de Bersa. La empresa participa en licitaciones y, en esos procesos, compite con fabricantes extranjeros para proveer equipamiento a los distintos organismos.

PUBLICIDAD

Esas compras incluyen pruebas de exigencia, relató el CEO. Entre los ensayos que mencionó figuran cinco mil disparos consecutivos, caídas y exposiciones a arena y barro, procedimientos con los que las fuerzas evalúan el desempeño del armamento antes de una eventual adquisición.

La compañía abrió una fábrica de armas no letales y coordina programas de capacitación técnica para las fuerzas policiales (Captura de video)

Además de esas condiciones, las evaluaciones alcanzan la seguridad y el funcionamiento de cada arma, según Pizarro. El empresario dijo que la firma busca combinar sus productos con capacitaciones y adaptarlos a los requerimientos de cada organismo que participa de las licitaciones.

Bersa también abrió una fábrica de armas no letales, explicó su CEO. Pizarro sostuvo que las fuerzas deben recurrir al arma como último recurso y disponer antes de otras herramientas para intervenir en diferentes situaciones.

PUBLICIDAD

El empresario agregó que la compañía trabaja con las fuerzas de seguridad en programas de capacitación. Las provincias, indicó, aplican protocolos y entrenamientos distintos, por lo que la formación puede variar de acuerdo con cada jurisdicción.

Tenencia de la portación y capacitación

Sobre la discusión por la portación civil, Pizarro afirmó que Bersa no promueve que más personas lleven armas. A la vez, sostuvo que quienes cumplen las normas, reciben instrucción y actúan de manera responsable no deberían enfrentar restricciones.

El CEO consideró que la portación tiene requisitos estrictos en Argentina. Según su planteo, el sistema podría revisar las condiciones aplicables a las personas que acrediten el cumplimiento de las normas vigentes.

PUBLICIDAD

Pizarro diferenció la tenencia de la portación y afirmó, ante una consulta, que una persona puede manipular un arma si respeta la normativa y recibe entrenamiento. “El entrenamiento es todo”, dijo al comparar esa formación con la que requiere conducir un automóvil.

El directivo también señaló que un arma puede durar toda la vida si recibe mantenimiento. En ese sentido, reiteró que Bersa no incentiva la compra de armas, aunque defendió el acceso de quienes cumplan los requisitos establecidos.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.