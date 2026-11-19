La China Suárez y Mauro Icardi eligieron Uruguay para pasar unos días a puro relax (Instagram)

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En plena disputa judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez eligieron Uruguay para vivir unos días lejos de todos los problemas que los tienen como protagonistas y compartieron en sus redes imágenes de una jornada de campo con caballos, abrazos y paisaje rural.

Con la leyenda “Buen día, con mucho amor”, el futbolista subió ocho fotos a su feed de Instagram. También restringió los comentarios de la publicación, una medida que había adoptado por primera vez apenas unos días antes, al comenzar esta nueva disputa con su expareja por las niñas que comparten.

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De acuerdo con lo que trascendió del expediente judicial, Icardi pidió autorización para viajar a Uruguay durante el fin de semana. El traslado ocurrió mientras avanzaba la causa radicada en la Fiscalía de Benavídez que lo enfrenta con Martín Migueles, pareja de Wanda.

Distintas escenas de la escapada aparecen en las imágenes que el delantero compartió. En la primera, Icardi, sin remera y con el torso tatuado, besa la mejilla de la China Suárez debajo de un árbol, mientras dos caballos pastan detrás de ellos. La actriz toma la selfie con el celular y coloca su mano libre sobre el vientre del futbolista. La segunda toma muestra a ella tocando el rostro de un caballo oscuro y, bajo la sombra de un árbol, queda a la vista un tatuaje de su brazo.

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La pareja viajó al país vecino por un casamiento, según contó Guido Záffora en DDM

De espaldas, con el pelo rubio platinado y tatuajes en toda la espalda —incluidos una figura religiosa y textos en letra cursiva—, Icardi aparece en la tercera foto frente a dos caballos que pastan en un campo abierto. En la cuarta, la China Suárez, con los ojos cerrados, besa el hocico de un caballo marrón de franja blanca en el rostro. La escena transcurre bajo las ramas de un sauce y la actriz mantiene una mano sobre la cabeza del animal.

Eugenia posó con uno de los caballos que se encontraban en la propiedad

El delantero mostró su lado más campestre en el carrete

La secuencia continúa con Icardi de perfil mientras acaricia a otro caballo, apoyado en un alambrado de madera; la China, sonriente, junto a un ejemplar marrón claro, vestida con camisa a cuadros y ojotas blancas; y una imagen de espaldas en la que ella mira a dos caballos caminar juntos por el campo. La octava corresponde a un ambiente interior: se observa una cama con acolchados claros ante un ventanal de marco negro, abierto hacia un jardín arbolado, que parecería formar parte del alojamiento de la pareja durante su estadía.

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Por su parte, Suárez publicó en sus historias de Instagram otros tres registros del viaje: entre las imágenes de la estadía, incluyó un envase de leche chocolatada de una marca uruguaya junto a unos lentes de sol de marco dorado y una cámara analógica Canon modelo A-1 sobre un mantel blanco de encaje.

El gusto que se dio la actriz al llegar a Uruguay

Eugenia eligió posar con su pijama a cuadros, dejando en claro la esponteidad de las fotos

Mauro compartió la vista que tiene desde la habitación que comparte con la China

Estas postales se conocieron pocos días después de que la actriz mostrara en redes una noche de fogón, abrazos y música romántica con Icardi en su casa de Nordelta. Distintos medios interpretaron esas imágenes como una exhibición de la relación en medio de la tensión con Wanda Nara. El viaje a Uruguay reforzó esa exposición pública mientras las causas judiciales entre las partes avanzan de manera simultánea.

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Detrás de la escapada hay una trama judicial con varios frentes. Tras el episodio del viernes 6 de noviembre en Nordelta, la actriz de Casi Ángeles denunció a Wanda Nara por amenazas: la conductora la había amenazado luego de recibir mensajes que la inquietaron sobre una de sus hijas.

Según se informó, la actriz también habría solicitado un botón antipánico. Por esos mismos hechos, el delantero abrió una causa contra Migueles. A esto se añade la denuncia de la conductora de MasterChef Celebrity contra su exmarido por presunta violencia digital, ya que asegura que el futbolista paga perfiles falsos en redes sociales para dañar su imagen, además del reclamo por una deuda de seis meses de cuota alimentaria.

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En ese marco, se convocó a las hijas de la pareja a declarar en cámara Gesell. Según se informó, ese testimonio será determinante para el avance de la causa por lesiones que pesa sobre el futbolista. Cada uno eligió su propia representación legal: Icardi contrató al abogado Francisco Oneto y Wanda, a Diego Storto.

La actriz eligió retratar esta escapada con una cámara analógica

"Buenos días, con amor", escribió el delantero en la publicación que hizo e el feed

Esta escapada se da luego de la denuncia por lesiones leves que se inició en su contra (Instagram)

El viaje también se dio luego de un reciente cruce con el periodismo. Antes de partir, surgió una versión que vinculaba sentimentalmente a la China Suárez con otro futbolista, pero la actriz la desmintió mediante una historia de Instagram: “Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas”. El rumor se originó en comentarios del periodista Ángel de Brito durante su programa de Bondi, aunque la China no mencionó a nadie en su descargo.

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Con una selfie, Icardi apoyó a su pareja a través de un mensaje: “No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia”. Las fotografías de Uruguay aparecieron pocos días más tarde sin textos dirigidos a terceros ni provocaciones a su expareja.