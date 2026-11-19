GTA 6 cuenta con una guía que te indica cómo obtener varios autos. (Foto: Rockstar)

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En GTA 6, encontrar un auto y hacerlo tuyo son cosas distintas. Puedes robar vehículos para desplazarte, pero para incorporarlos a tu colección personal tendrás que registrarlos. Ese proceso se desbloquea al avanzar en la historia y tiene un límite de espacios que podrás ampliar con garajes o mediante ciertas misiones.

Una guía indica que durante el primer capítulo no podrás cambiar el vehículo personal de Jason, aunque sí podrás conducir autos robados. Para desbloquear el registro, tendrás que avanzar hasta el capítulo 2 y completar la misión “Moses (Take A Vehicle to Moses)”. Allí conocerás a Moses y accederás a su taller en Port Gellhorn, donde podrás revisar tus espacios, reparar vehículos y registrarlos.

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Cómo registrar un auto y sumarlo a tu colección

Antes de llevar un vehículo al taller de Moses, tendrás que revisar si cumple los requisitos para ser registrado. Según la guía, al principio solo podrás registrar autos sin rastreador. Para comprobarlo, usarás la aplicación Waink del teléfono del personaje. Que un auto sea caro o llamativo no significa que puedas incorporarlo de inmediato a tu colección.

Los garajes que se compren mediante Vice City Real Estate aumentarán la capacidad para guardar vehículos en GTA 6. (Rockstar)

Si el vehículo es apto, condúcelo hasta el taller y revisa cuántos espacios tienes disponibles en la pantalla de registro. Si queda lugar, podrás completar el proceso. Si tu colección ya está llena, tendrás que liberar un espacio vendiendo un auto o aumentar tu capacidad antes de registrar otro.

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Guardar un vehículo en un garaje también puede servir para conservarlo mientras esperas desbloquear su registro. Pero estacionarlo no lo convierte en un vehículo personal: para que aparezca entre los autos que puedes solicitar, tendrás que completar el registro.

Al comienzo del capítulo 3 se ampliarán las opciones. La guía señala que podrás vender autos robados en cualquier Pay ’n’ Spray y registrar vehículos que tengan rastreadores estándar. Esto facilitará el proceso, aunque no eliminará el límite de espacios: aun con más opciones de registro, necesitarás tener capacidad disponible.

La aplicación Scooter Bros permitirá consultar y solicitar los vehículos personales registrados por los protagonistas. (Rockstar)

Garajes para ampliar el espacio

Una forma de conservar más vehículos registrados será comprar garajes adicionales. Más adelante en el capítulo 2 recibirás la aplicación Vice City Real Estate, con la que podrás adquirir propiedades en distintas zonas de Leonida. Los garajes sumarán espacios para guardar vehículos y ampliar tu colección.

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El precio dependerá de la propiedad, así que convendrá revisar cuánto cuesta antes de comprarla. Si necesitas espacio pronto y tienes dinero suficiente, podrás adquirir un garaje. Si puedes esperar, también tendrás una opción ligada a la historia: hacia la mitad del juego, Valentina te dará acceso a un garaje en Ocean Beach que añadirá dos espacios para vehículos personales.

Si no tienes lugar para un nuevo auto, vender uno de los que ya registraste liberará un espacio. Así podrás reemplazarlo sin comprar una propiedad. La decisión dependerá de si prefieres conservar los vehículos que ya tienes o ampliar la capacidad total.

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El taller de Moses permitirá registrar vehículos y revisar cuántos espacios quedan disponibles en la colección personal. (Rockstar)

Cómo encontrar los autos que ya tienes

Una vez que registres varios vehículos, podrás consultar cuáles están disponibles desde la aplicación Scooter Bros en el teléfono. Allí revisarás tu lista de vehículos personales y podrás elegir uno para que se lo lleven al personaje. También podrás visitar el taller de Moses o un Pay ’n’ Spray para ver los vehículos guardados.

En resumen, el proceso tendrá tres pasos: avanzar en la historia para desbloquear el registro, comprobar que el auto pueda registrarse y asegurarte de tener espacio. Los garajes comprados y el desbloqueo de Valentina permitirán ampliar el límite; vender un vehículo, en cambio, solo liberará un espacio ocupado. Así podrás decidir cuándo guardar un auto, cuándo sumarlo a tu colección y cuándo buscar más capacidad.

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