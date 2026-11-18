Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, llega a los vehículos Chevrolet equipados con Google integrado en América del Sur. (Chevrolet)

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Los conductores de Chevrolet en América del Sur comenzarán a interactuar con sus vehículos mediante comandos de voz en lenguaje natural, gracias a la llegada gradual de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. La incorporación se habilita en español y portugués y llega tras el debut del asistente en inglés en Estados Unidos, en el marco de su expansión internacional hacia nuevos mercados.

La llegada de Gemini a la región representa un nuevo capítulo en la evolución de la conectividad de la marca, que pasó de integrar Bluetooth y proyección de smartphones a ofrecer internet de fábrica, servicios telemáticos y aplicaciones directamente en la pantalla central.

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“La asistencia de IA lleva la conectividad vehicular a un nivel inédito”, afirmó Hermann Mahnke, director de Experiencias y Servicios Digitales de GM Sudamérica.

La integración del asistente con el vehículo también permite consultar información específica mediante comandos de voz. (Chevrolet)

El asistente de Google entiende el lenguaje natural

A diferencia de los asistentes de voz tradicionales, Gemini comprende el lenguaje natural, mantiene el contexto entre preguntas y permite realizar solicitudes de varios pasos dentro de una misma conversación. Los conductores pueden pedir recomendaciones de restaurantes durante una ruta, compartir su hora estimada de llegada, buscar canciones sin conocer su título o encontrar planes para disfrutar en familia.

La integración del asistente con el vehículo también permite consultar información específica mediante comandos de voz. En los modelos eléctricos es posible conocer el nivel estimado de batería al llegar al destino y encontrar puntos de carga cercanos a través de Google Maps. El sistema admite además el ajuste de la climatización con instrucciones cotidianas, la consulta del manual del propietario y el control de aplicaciones de entretenimiento como Spotify, Amazon Music, YouTube Music y TuneIn.

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A esto se suma Gemini Live, que habilita conversaciones continuas para planificar viajes, intercambiar ideas o disfrutar de entretenimiento durante los recorridos. El conjunto de estas funciones reduce la necesidad de navegar manualmente por los menús de la pantalla central, ya que facilita el acceso a información y servicios mediante la voz.

Gemini comprende el lenguaje natural y permite realizar solicitudes de varios pasos dentro de una misma conversación con el vehículo. (Europa Press)

Requisitos y modelos disponibles en Colombia

En Colombia, Gemini comenzará a estar disponible de forma gradual en los modelos Chevrolet Traverse, Tahoe, Suburban y Silverado año modelo 2027, así como en Blazer EV y Equinox EV, siempre que cuenten con Google integrado y sean compatibles con la actualización.

La función llegará mediante una actualización de software a través de Google Play. Para acceder a ella, el vehículo debe contar con Android 11 o una versión posterior, conectividad activa e inicio de sesión en una cuenta de Google desde la pantalla central.

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En cuanto a la modalidad de acceso en la región, los vehículos modelo 2027 en adelante tendrán la función de voz basada en Gemini incluida sin costo adicional dentro de OnStar Basics, mientras que los modelos 2026 y anteriores requerirán un plan OnStar pago activo. Una vez habilitado, el asistente puede activarse con la frase “Hey Google”, mediante el botón de comando de voz del volante o desde su ícono en la pantalla central.

En los modelos eléctricos, el asistente permite conocer el nivel estimado de batería al llegar al destino y ubicar puntos de carga cercanos. (Reuters)

OnStar, el ecosistema que acompaña la novedad

La experiencia de Google integrado se complementa con OnStar, el ecosistema de conectividad y servicios de Chevrolet que ofrece asistencia, seguridad, Wi-Fi integrado, funciones remotas a través de la aplicación myChevrolet y atención en emergencias.

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En los modelos elegibles de la línea 2027, Chevrolet ofrece hasta ocho años sin costo de OnStar Basics. La plataforma permite, además, configurar perfiles individuales protegidos por contraseña y, en algunos modelos, utilizar el modo valet para restringir el acceso a información personal.

El ecosistema continuará su desarrollo con nuevas aplicaciones y opciones de entretenimiento compatibles a través de Google Play Store. Las capacidades adicionales previstas se comunicarán a medida que sean confirmadas para cada mercado.

Los vehículos modelo 2027 en adelante incluirán la función de voz de Gemini sin costo adicional dentro de OnStar Basics. (Reuters)

“Más que una novedad limitada a una arquitectura específica, Gemini amplía la experiencia conectada de la marca en diferentes frentes e inaugura una nueva etapa de la experiencia a bordo junto con OnStar”, concluyó Mahnke.

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