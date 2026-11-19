El Museo de Bellas Artes de Boston presentará la exposición "Taylor Swift: The Eras Collection" entre abril y agosto de 2027. (Chris Young/The Canadian Press via AP)

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El Museo de Bellas Artes de Boston (MFA) anunció una exposición dedicada a Taylor Swift que permitirá recorrer dos décadas de la trayectoria artística de la cantante a través de objetos relacionados con su música, su imagen y sus presentaciones. La iniciativa forma parte de la programación cultural de la institución para 2027 y es una propuesta poco habitual dentro de sus exhibiciones.

A su vez, el MFA utilizará su experiencia en colecciones de moda e instrumentos musicales para presentar distintas facetas de la artista estadounidense.

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Apertura el 10 de abril de 2027 en el Museo de Bellas Artes de Boston

El Museo de Bellas Artes de Boston será la única sede anunciada para Taylor Swift: The Eras Collection. La exhibición abrirá al público el 10 de abril de 2027 y permanecerá hasta el 15 de agosto del mismo año en Massachusetts.

La institución informó que la muestra ocupará el segundo nivel del Linde Family Wing for Contemporary Art, ubicado dentro de su sede de 465 Huntington Avenue. El espacio está dedicado al arte contemporáneo y permitirá presentar los diferentes elementos de la trayectoria de la cantante.

El MFA definió el proyecto como su primera exposición dedicada a un músico. Kristen Hoskins, directora de Programas Públicos del MFA, señaló en el comunicado oficial que la propuesta permitirá observar de cerca prendas e instrumentos asociados con la cantante.

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La exhibición fue organizada por el propio museo y no forma parte de una gira internacional de exposiciones. Su vínculo con The Eras Tour está en algunos de los objetos seleccionados, entre ellos prendas utilizadas durante los conciertos que Swift ofreció entre 2023 y 2024.

La colección de vestuario incluye piezas de diseñadores como Alberta Ferretti y Zuhair Murad confeccionadas para The Eras Tour. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Vestidos, chaquetas y objetos de escena de distintas eras

Entre las piezas confirmadas figura un vestido rojo diseñado por Alberta Ferretti, utilizado durante los segmentos dedicados a folklore y evermore en The Eras Tour. También se exhibirá el body con pedrería de la era Midnights, creado por el diseñador Zuhair Murad, y una chaqueta con flecos utilizada durante la interpretación final de “Karma”.

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Sin embargo, el vestuario no estará limitado a ese espectáculo, ya que el museo también incorporará elementos de producciones audiovisuales de otros períodos de su carrera.

Uno de los espacios estará dedicado al videoclip de “Fortnight”, canción de The Tortured Poets Department, publicado en 2024. La recreación incluirá el vestido de inspiración victoriana que utilizó la cantante y una máquina de escribir, colocados debajo de una instalación que simulará un torbellino de papeles suspendidos en el aire.

La exposición también incorporará una mandolina utilizada en el video musical de “Willow”, perteneciente al álbum evermore.

Un banjo, una guitarra Gibson y un piano de cola entre los instrumentos confirmados

La colección incluirá instrumentos vinculados con diferentes giras y presentaciones de la cantante. El MFA confirmó la presencia de un banjo Deering utilizado durante la gira mundial de Speak Now, realizada después del lanzamiento del álbum homónimo de 2010.

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También formará parte del recorrido una guitarra acústica verde Gibson J-180 utilizada en el Reputation Stadium Tour, correspondiente al ciclo de conciertos del álbum reputation, de 2017.

Otra de las piezas será la estructura exterior de un piano de cola rosa y dorado que Swift utilizó durante su interpretación de “Lover” en los American Music Awards de 2019. En aquella ceremonia, la artista recibió el reconocimiento como Artista de la Década.

Jared Katz, curador de Instrumentos Musicales Pappalardo del MFA, explicó en el comunicado institucional que el museo cuenta con más de un siglo de experiencia en la exhibición de instrumentos y moda. Esa trayectoria permitió reunir objetos que representan distintas etapas de la evolución musical de la cantante.

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La selección combina instrumentos utilizados en giras con otros asociados a presentaciones televisivas y videoclips.

La muestra reunirá instrumentos utilizados en directos, entre ellos un banjo de la gira Speak Now y una guitarra acústica Gibson. (Foto AP/Richard Drew, archivo)

Entradas desde USD 24, disponibles desde el 13 de diciembre de 2026

Las entradas para la exposición estarán disponibles para el público general a partir de las 18.00 del 13 de diciembre de 2026, fecha de nacimiento de la cantante. Los miembros del museo tuvieron acceso anticipado desde el 17 de noviembre, según la página oficial del evento.

El precio anunciado es de USD 40 para adultos y USD 24 para jóvenes de entre siete y 17 años. Los niños de hasta seis años tienen acceso gratuito al museo, aunque también necesitan una reserva con horario específico para ingresar a la exposición.

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El boleto incluirá la entrada general al MFA durante el día elegido. Sin embargo, no permitirá ingresar a Renoir and Love, otra exhibición temporal que se desarrollará del 28 de febrero al 13 de junio de 2027 y requerirá una reserva independiente.

Todos los visitantes, incluidos los miembros del museo y los menores de edad, deberán contar con un ticket con horario de ingreso. La reserva habilitará el acceso dentro de una franja de 30 minutos. Una vez que el visitante abandone la exposición, no podrá volver a ingresar con el mismo boleto.

El museo también anunció horarios nocturnos ampliados los sábados, con cierre a las 22:00 durante el período de exhibición. Además, los miembros podrán acceder a jornadas de vista previa entre el 7 y el 9 de abril de 2027, antes de la apertura general.

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12 sectores, desde el álbum debut de 2006 hasta “The Life of a Showgirl” de 2025

El recorrido estará organizado en 12 sectores o viñetas, cada uno dedicado a una de las eras que el museo identifica en la trayectoria de Swift. La propuesta comenzará con referencias a “Tim McGraw”, canción de su primer álbum homónimo, lanzado en 2006, y llegará hasta materiales relacionados con “The Fate of Ophelia”, perteneciente a The Life of a Showgirl, publicado en 2025.

Cada sector reunirá elementos asociados con una etapa específica, desde sus primeros trabajos dentro de la música country hasta sus producciones más recientes.

El enfoque del MFA combinará distintas disciplinas. Las prendas serán presentadas como parte de la identidad visual de Swift, mientras que los instrumentos y objetos audiovisuales permitirán explorar su relación con la composición, las presentaciones y la producción de videoclips.

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La exposición se integrará a la programación de 2027 del museo, que también contempla exhibiciones dedicadas a Pierre-Auguste Renoir y Mary Cassatt.