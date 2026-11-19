Periodistas trabajan durante la reunión trilateral de Putin, Xi y Trump, en el marco de la cumbre del APEC en Shenzhen, este 19 de noviembre. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

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Las autoridades chinas impidieron este jueves el ingreso de una periodista de Bloomberg a la apertura de la reunión trilateral entre el presidente de China, Xi Jinping, el de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, después de que la reportera hiciera una pregunta a Trump durante su encuentro bilateral con Xi. El episodio ocurrió en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según informaron Fox News y otros medios que citaron al pool de prensa que acompaña a Trump, el grupo reducido de periodistas que cubre al presidente estadounidense en sus viajes y comparte con el resto de los medios lo que ve.

La periodista, Annmarie Hordern, integrante de ese grupo, preguntó a Trump a viva voz: “Presidente Trump, ¿Jensen Huang ha sido desleal a Estados Unidos?”. Trump no respondió. Según el informe del pool, la reportera fue excluida de la reunión trilateral “porque hizo una pregunta durante la reunión bilateral con Xi”. Una segunda periodista empezó también a preguntar, pero funcionarios chinos le pidieron silencio, de acuerdo con ese informe.

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Annmarie Hordern, la periodista excluida por China del encuentro entre Trump, Xi y Putin. (Foto: X Annmarie Hordern/@annmarie)

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato por la sensibilidad del asunto, dijo que el gobierno estadounidense pidió que Hordern fuera admitida, pero que los chinos insistieron en que no entrara. Después, Beijing hizo llegar al pool estadounidense un mensaje en el que advertía de que gritar preguntas se considera “extremadamente grosero” y de que los periodistas serían retirados de la sala si lo hacían, según Fox News.

Jacqui Heinrich, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, escribió en redes sociales que era “encomiable que la Casa Blanca defienda el acceso de la prensa”.

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Por el momento no hubo una reacción pública de la periodista ni de la Cancillería china sobre la exclusión.

El caso Huang

Jensen Huang renunció la semana pasada como director ejecutivo de Nvidia, la empresa de chips que lideraba, tras admitir una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria de origen chino. Alice Huang está bajo la lupa de legisladores estadounidenses por sus vínculos con empresas que, según las acusaciones, ayudaron a China a acceder a chips avanzados de inteligencia artificial. Beijing negó que fuera una agente del gobierno chino.

El tema sobrevoló la visita de Trump a China. Antes del viaje, según otros medios, el presidente había dicho que no pensaba plantear el caso a Xi, y después de la reunión admitió a Fox News que “quizás lo mencionó brevemente”.

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La reunión trilateral duró una hora y 20 minutos y fue a puertas cerradas, y el único tramo abierto a la prensa fue el de las palabras iniciales. En el encuentro en Shenzhen no se admitieron preguntas.