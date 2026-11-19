David Ellison no precisó la cifra exacta aportada por Musk a Skydance. (Composición Infobae: REUTERS/Jeenah Moon/Evan Vucci)

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Elon Musk se convirtió en accionista de Skydance, el gigante audiovisual surgido de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD), según confirmó su presidente y consejero delegado, David Ellison, durante la cumbre DealBook 2026 del diario The New York Times, celebrada en Nueva York.

La inversión, que según el digital Semafor rondaría los 1.000 millones de dólares (unos 910 millones de euros), convierte al empresario sudafricano en socio de una compañía que reúne a estudios y cadenas como CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.

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Cuánto invirtió Elon Musk en Skydance y qué dijo David Ellison

David Ellison no precisó la cifra exacta aportada por Musk a Skydance, aunque el digital Semafor había adelantado a finales de octubre de 2026 que la cantidad se aproximaría a los 1.000 millones de dólares.

David Ellison es presidente y consejero delegado de Skydance. REUTERS/Jeenah Moon

Se trata de una suma idéntica a la que Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David, destinó en 2022 a la compra de Twitter, la red social que Musk rebautizó posteriormente como X.

Durante su intervención en la cumbre del Times, el consejero delegado de Skydance definió la llegada de Musk al accionariado como un gesto de reconocimiento hacia su gestión. “Contar con su voto de confianza y tenerlo como accionista es un honor y un privilegio. Y si en el futuro surgiera alguna oportunidad de colaborar con él estaríamos encantados, pero, por el momento, no hay nada”, afirmó.

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Elon Musk habría invertido cerca de 1.000 millones de dólares en Skydance, la empresa resultante de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. La operación lo convierte en accionista de un conglomerado que controla estudios y cadenas como CBS, CNN, HBO y Paramount+, aunque por ahora no existen planes de colaboración conjunta entre ambas partes.

Skydance es la productora encargada de crear muchas de las grandes películas y series de acción que seguramente ya disfrutas. REUTERS/Jeenah Moon

Ellison fue más allá en sus elogios hacia el empresario, al que describió con comparaciones históricas. Según declaraciones citadas por la revista Variety, el directivo señaló que Musk es “el mayor emprendedor de nuestro tiempo”, alguien que además “no invierte en muchas empresas”.

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La admiración expresada por Ellison se extendió a los proyectos tecnológicos de Musk fuera del ámbito audiovisual. “Siento una enorme admiración y respeto por Elon. No sé si lo han visto recientemente, pero contemplar Starship (de su compañía SpaceX) es sencillamente una maravilla… En realidad, es a la vez el (Nikola) Tesla y el (Thomas Alva) Edison de nuestra época…”, agregó el presidente de Skydance.

Qué estudios y cadenas integran el nuevo gigante Skydance

La compañía que ahora cuenta con Musk entre sus accionistas nació de la unificación de titanes históricos del entretenimiento. Skydance reúne bajo un mismo techo a Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.

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Esta concentración de marcas plantea interrogantes sobre el tratamiento editorial de contenidos vinculados al propio Musk dentro del grupo. Uno de los casos más sensibles es el del documental “Musk”, dirigido por Alex Gibney, un retrato del magnate que no esconde sus sombras y que le valió al director amenazas de denuncias por parte del equipo legal del empresario sudafricano.

Elon Musk lidera o controla Tesla, SpaceX (que absorbió a xAI y X en 2026), Neuralink y The Boring Company, además de dirigir The Musk Foundation. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ante la consulta sobre si la nueva relación accionarial modificaría los planes de emisión de ese documental, Ellison fue categórico. El directivo apuntó que la entrada de Musk en el capital de Skydance no altera los planes de HBO Max de emitir en esa plataforma la producción de Gibney, pese a la polémica que generó entre el equipo legal del empresario.

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Finalmente, es pertinente señalar que Skydance es la productora encargada de crear muchas de las grandes películas y series de acción que seguramente ya disfrutas. En términos sencillos, son el motor creativo y financiero que hace realidad superproducciones llenas de adrenalina, como Top Gun: Maverick, la saga de Misión: Imposible o la serie Reacher.

Básicamente, cuando ves una historia moderna con acrobacias increíbles, efectos visuales espectaculares y puro entretenimiento que te mantiene pegado al asiento, el equipo de Skydance suele estar detrás de las cámaras trabajando para llevar toda esa emoción directamente a tu pantalla.