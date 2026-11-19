Laura Melina Rojas (a la derecha) y Mauro Edgardo Peña

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Mauro Edgardo Peña por el femicidio de su expareja, Laura Melina Rojas, ocurrido en enero de 2021 en la provincia de La Rioja. Luego de apuñalarla, el hombre intentó hacer creer que se había suicidado.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por cuestiones formales el recurso de queja presentado por la defensa. Peña había sido condenado inicialmente a 40 años de prisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja elevó la pena a perpetua.

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El femicidio ocurrió durante la noche del 26 de enero de 2021, en una vivienda del barrio El Alto, en la ciudad de Olta, departamento General Belgrano. Según se estableció en la causa, Peña irrumpió en el domicilio y mantuvo una discusión con Rojas. En medio del enfrentamiento, sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho.

La mujer quedó tendida en el piso de la casa, donde fue encontrada por su madre. Cuando los médicos llegaron al lugar, ya había fallecido.

Rojas había denunciado anteriormente a Peña por episodios de violencia de género. Incluso, pocos días antes de ser asesinada, había solicitado ayuda ante los presuntos hostigamientos de su expareja y había manifestado temor por su vida.

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El acusado tenía una orden de exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento y comunicación. Sin embargo, esas medidas no se estaban cumpliendo, debido a que ambos habían llegado a un acuerdo verbal para continuar conviviendo bajo el mismo techo por la hija menor que tenían en común.

De acuerdo con lo establecido en la condena, Peña tuvo tiempo de planificar el ataque y realizó distintas maniobras para intentar desvincularse de lo ocurrido. Dejó el arma homicida en la escena para hacer creer que Rojas se había quitado la vida, colocó la llave del lado de adentro de la vivienda y escapó por una ventana.

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Después del asesinato, regresó varias veces a las inmediaciones de la casa y le preguntó a un vecino si había visto a la mujer. Según la reconstrucción judicial, buscaba hacer creer que desconocía lo sucedido y que no tenía ninguna vinculación con el homicidio.

Melina había denunciado al agresor por violencia de género y, días antes del crimen, había pedido ayuda porque temía por su vida

De una condena a 40 años a la prisión perpetua

El 7 de octubre de 2024, la Cámara Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de La Rioja condenó a Peña a 40 años de prisión.

La sentencia fue revisada por el Tribunal Superior de Justicia provincial, que en febrero de 2026 rechazó un planteo de la defensa e hizo lugar a un recurso de la fiscalía por una incorrecta aplicación de la ley sustantiva. Como consecuencia, revocó la pena original y le impuso prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género.

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La modificación implicó un agravamiento de la condena. Aunque el Código Penal establece que quienes reciben prisión perpetua pueden solicitar la libertad condicional después de cumplir 35 años, ese beneficio está prohibido para los condenados por homicidio agravado, como es el caso de Peña. A diferencia de la pena inicial de 40 años, la prisión perpetua no tiene una fecha fija de finalización y puede implicar que permanezca encarcelado de por vida.

La defensa intentó revertir esa resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el recurso de queja sin ingresar al tratamiento de los cuestionamientos de fondo, por lo que la condena quedó firme.

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