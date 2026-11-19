Descargar WhatsApp Plus para Android puede exponer información bancaria y datos privados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Descargar WhatsApp Plus APK original para Android puede poner en riesgo la cuenta bancaria y otros datos personales. Aunque estas versiones prometen funciones adicionales, WhatsApp advierte que las aplicaciones modificadas son desarrolladas por terceros y no es posible validar sus prácticas de seguridad y privacidad.

El uso de una aplicación no oficial puede exponer al usuario a malware capaz de robar información y dañar el teléfono.

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Si el dispositivo almacena contraseñas, datos de acceso o archivos vinculados con servicios bancarios, esa exposición también puede comprometer la seguridad de la cuenta bancaria.

WhatsApp no puede verificar las medidas de seguridad de las aplicaciones alteradas. (Reuters)

WhatsApp señala que las versiones no oficiales infringen sus Condiciones del servicio. La plataforma no avala estas aplicaciones porque no puede garantizar que los mensajes, la ubicación, los archivos compartidos y otros datos personales permanezcan privados y seguros.

Cuáles son los riesgos para la privacidad y el acceso a la cuenta

Las aplicaciones no oficiales pueden recopilar o exponer información del teléfono sin que el usuario conozca el alcance de esas prácticas. “Tu privacidad y seguridad están en riesgo”, advierte WhatsApp sobre este tipo de herramientas desarrolladas por terceros.

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Además de la posible exposición de datos, la cuenta puede sufrir restricciones. WhatsApp indica que el uso de aplicaciones no autorizadas puede derivar en un bloqueo temporal o permanente, así como en limitaciones para vincular otros dispositivos.

WhatsApp considera que las aplicaciones modificadas incumplen sus reglas de uso. REUTERS/Kacper Pempel

Entre los ejemplos de aplicaciones no oficiales, WhatsApp menciona GB WhatsApp, FM WhatsApp, TeleMessage y TM WhatsApp.

Si aparece un mensaje que exige usar la aplicación oficial para iniciar sesión o informa el cierre de sesión por utilizar una versión no autorizada, la recomendación es eliminarla del dispositivo.

Para recuperar el acceso de forma segura, WhatsApp aconseja desinstalar la aplicación no oficial, descargar WhatsApp o WhatsApp Business desde su sitio web y volver a registrar el número de teléfono.

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La plataforma también advierte que no puede garantizar la transferencia correcta de una copia de seguridad creada desde una aplicación modificada.

La empresa no garantiza la privacidad de los chats, archivos, ubicaciones ni mensajes enviados desde versiones no oficiales. REUTERS/Dado Ruvic

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó cuatro funciones para los chats grupales que buscan facilitar la organización de conversaciones con muchos mensajes y ayudar a los usuarios a recuperar información pendiente.

La principal novedad permite fijar mensajes sin un límite de tiempo predeterminado. De este modo, datos como direcciones, enlaces, horarios o anuncios pueden quedar visibles en la parte superior del grupo mientras sus integrantes lo consideren necesario.

WhatsApp también amplió la opción para compartir el historial reciente con nuevos participantes.

La aplicación incorporó un filtro para localizar grupos con menciones, respuestas directas o mensajes pendientes de lectura. (WhatsApp)

La herramienta ya permitía enviar mensajes anteriores al sumar a una persona al grupo, pero ahora se puede hacerlo después de su ingreso al tocar su nombre dentro del chat. Los mensajes compartidos mantienen el cifrado de extremo a extremo.

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Otra de las funciones es el estado para grupos. Los integrantes pueden publicar actualizaciones destinadas solo a los miembros de una conversación específica, sin enviarlas al resto de sus contactos.

Al igual que los estados tradicionales de WhatsApp, estas publicaciones desaparecen después de 24 horas. Los usuarios del grupo pueden verlas, reaccionar y añadir sus propias actualizaciones. La opción apunta a separar comunicaciones informales de los mensajes habituales del chat.

La función de historial de mensajes permite enviar conversaciones recientes a una persona que ya se sumó a un grupo de WhatsApp. (WhatsApp)

La cuarta novedad es un filtro para identificar conversaciones no leídas en las que el usuario fue mencionado o recibió una respuesta directa.

Incluye las menciones generales con la etiqueta @all. La herramienta permite encontrar con mayor rapidez los intercambios que requieren atención, sin revisar uno por uno todos los grupos pendientes.

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La disponibilidad puede ser gradual, por lo que algunos usuarios podrían no ver inmediatamente las herramientas aun después de actualizar la aplicación. Para comprobar si ya están habilitadas, es necesario contar con la versión más reciente de WhatsApp para Android o iPhone.