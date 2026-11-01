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WhatsApp cambia sus ajustes y copias de seguridad: las novedades que llegan a Android y iPhone

La aplicación separará la información esencial de los controles avanzados, permitirá iniciar respaldos manuales y reunirá en otra pantalla las opciones relacionadas con frecuencia, videos y protección de datos

WhatsApp prepara una nueva página para gestionar las copias de seguridad - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp prepara una nueva página para gestionar las copias de seguridad - REUTERS/Dado Ruvic
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WhatsApp prepara cambios en los ajustes y en las copias de seguridad de los chats para Android y iPhone, con una interfaz reorganizada que separará las opciones principales de las configuraciones avanzadas. Las novedades aparecen en versiones beta y apuntan a facilitar el acceso a funciones relacionadas con almacenamiento, privacidad, pagos y contenido multimedia.

Con el rediseño, WhatsApp busca mostrar de forma más clara el estado de cada respaldo y ofrecer controles que antes compartían una sola pantalla.

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Las copias de seguridad tendrán una pantalla principal más simple

La nueva página de copias de seguridad de chats distinguirá entre la información básica y las opciones de administración. En la vista principal, los usuarios podrán comprobar el estado del respaldo y ejecutar una copia manual sin recorrer otros menús.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp reorganiza sus ajustes con un diseño segmentado en Android (Foto: Meta)

Las configuraciones adicionales pasarán a una pantalla independiente. Allí será posible consultar la frecuencia de las copias automáticas, decidir si los videos se incluyen en el archivo y activar el cifrado de extremo a extremo para proteger la información almacenada.

En Android aparecerá además una sección llamada “Copias de seguridad anteriores”. Esta herramienta podría permitir la eliminación de respaldos antiguos o duplicados, una medida que ayudaría a recuperar espacio disponible. En iPhone, la aplicación ofrecerá la alternativa de desactivar las copias vinculadas a iCloud.

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Android estrena un diseño segmentado para los ajustes

De acuerdo con WABetaInfo, la beta de WhatsApp para Android 2.26.43.3 incorpora pruebas de una página de ajustes con una estructura distinta. En lugar de un listado continuo, la aplicación agrupará funciones relacionadas dentro de contenedores con esquinas redondeadas.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp prueba una herramienta para eliminar respaldos antiguos (Foto: Meta)

El cambio adopta el patrón de lista segmentada de Material Design 3 Expressive. Las opciones de Cuenta, Privacidad, Notificaciones y otros apartados mantendrán la misma lógica visual: el primer elemento de cada grupo tendrá un borde superior más redondeado y el último cerrará el bloque con el mismo estilo.

La intención es ordenar una sección que concentra herramientas de uso frecuente. Los ajustes de WhatsApp reúnen controles de seguridad, notificaciones, almacenamiento, llamadas y administración de la cuenta, por lo que el rediseño busca distribuirlos en grupos identificables.

Pagos, fotos de portada y un nuevo centro multimedia

La aplicación también desarrolla una nueva sección para administrar pagos en Android. Desde ese apartado, los usuarios podrán añadir un método de pago mediante el Centro de cuentas y guardar información de envío. Los pagos de WhatsApp están disponibles en India, Brasil, Singapur y México, por lo que la infraestructura podría anticipar su expansión a otros mercados.

WhatsApp desarrolla un centro multimedia para buscar archivos compartidos
WhatsApp desarrolla un centro multimedia para buscar archivos compartidos

Otra novedad en pruebas es la foto de portada de perfil, disponible en las versiones beta de Android y iOS. La imagen aparecerá en la parte superior del perfil, dentro de los ajustes y en la información de cada chat. Cada persona podrá escoger quién puede verla desde las opciones de privacidad.

Para establecerla, se podrá tomar una fotografía, seleccionar una imagen de la galería o crearla con Meta AI. El diseño previsto mantiene la foto de perfil y la portada visibles al mismo tiempo, con una apariencia equivalente en ambos sistemas operativos.

En iOS, WhatsApp trabaja además en un centro multimedia que reunirá fotografías, videos y enlaces recibidos en los chats. El apartado no mostrará archivos temporales y permitirá realizar búsquedas mediante el texto que acompaña a una imagen o un video.

Los grupos y canales también recibirán nuevas funciones

WhatsApp anunció cuatro cambios para las conversaciones grupales en Android y iPhone. Los usuarios podrán fijar mensajes sin límite de tiempo, compartir el historial con nuevos integrantes, publicar un estado exclusivo para el grupo y filtrar los chats por menciones y respuestas.

La plataforma también perfecciona una herramienta para trasladar canales a la pestaña Chats. La aplicación sugerirá los canales más activos para la lista principal y enviará al archivo aquellos con menor interacción.

Por último, la función Organizaciones permitirá a los administradores de comunidades grandes consultar miembros y subgrupos desde un espacio específico. Se trata de una herramienta de gestión interna, distinta de la comunidad que ven los participantes.

Las funciones forman parte de compilaciones beta, por lo que pueden cambiar antes de su lanzamiento general. En Android, el acceso se gestiona mediante Google Play; en iPhone, depende de TestFlight y de plazas limitadas.

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