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Lista de celulares sin WhatsApp a partir de noviembre de 2026 en Argentina

En el caso de los iPhone, a partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que tengan instalado iOS 15.5 o una versión posterior

WhatsApp funciona en celulares con Android 6.0 en adelante y en iPhone que tengan iOS 15.1 o una actualización posterior. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp funciona en celulares con Android 6.0 en adelante y en iPhone que tengan iOS 15.1 o una actualización posterior. REUTERS/Dado Ruvic
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WhatsApp es compatible con teléfonos con Android OS 6.0 o superior y con iPhone que ejecuten iOS 15.1 o una versión posterior. Para crear una cuenta, los dispositivos también deben poder recibir mensajes SMS o llamadas durante la verificación.

A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp solo admitirá iPhone con iOS 15.5 o versiones posteriores. Los equipos que no puedan actualizarse a ese sistema operativo dejarán de cumplir con los requisitos de compatibilidad de la aplicación.

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La plataforma informó que revisa periódicamente los sistemas operativos admitidos. Los dispositivos más antiguos pueden no contar con las actualizaciones de seguridad o las funciones necesarias para ejecutar WhatsApp.

Antes de suspender el soporte para un sistema operativo, la aplicación enviará notificaciones a los usuarios para que actualicen el software.

Para registrar una cuenta, el teléfono debe tener capacidad para recibir un SMS o una llamada de verificación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Para registrar una cuenta, el teléfono debe tener capacidad para recibir un SMS o una llamada de verificación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Celulares Android que no son compatibles con WhatsApp

Los celulares que permanecieron en Android 5.0, Android 5.1 Lollipop o versiones anteriores y no tienen una actualización oficial a Android 6.0 Marshmallow o superior no son compatibles con WhatsApp.

Entre ellos se encuentran los siguientes modelos de Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

En el caso de Motorola, los dispositivos incluidos son Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD. La lista alcanza a los modelos de LG Optimus G, G2 Mini, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2 y Nexus 4.

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Otros celulares que no pueden actualizarse a Android 6.0 o una versión superior son Sony Xperia Z, Sony Xperia SP, Huawei Ascend P6 S y Huawei Ascend Y625. Los usuarios de estos equipos necesitarán un dispositivo con Android 6.0 o posterior para utilizar WhatsApp.

El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus no podrán utilizar WhatsApp desde el 30 de noviembre de 2026 porque quedaron limitados a iOS 12. REUTERS/Hollie Adams
El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus no podrán utilizar WhatsApp desde el 30 de noviembre de 2026 porque quedaron limitados a iOS 12. REUTERS/Hollie Adams

Los modelos de iPhone que no son compatibles con WhatsApp

Los modelos de iPhone que no pueden actualizarse a iOS 15.1 ni a iOS 15.5 son el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Ambos quedaron limitados a iOS 12.

También están fuera de la compatibilidad los modelos de Apple anteriores que no pueden ejecutar iOS 15: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 y las versiones previas de la línea.

Cabe mencionar que desde el 30 de noviembre de 2026, los usuarios de estos dispositivos deberán contar con un iPhone que pueda actualizarse a iOS 15.5 o una versión posterior para seguir utilizando WhatsApp.

WhatsApp ahora permite las llamadas de usuarios sin cuenta

WhatsApp habilitó llamadas con invitados que no tienen una cuenta en la aplicación. La función permite que una persona se sume a una comunicación individual o grupal mediante un enlace abierto desde el navegador de una computadora.

Solo los usuarios registrados en WhatsApp pueden crear y distribuir enlaces para invitar a otras personas a una llamada. (WhatsApp)
Solo los usuarios registrados en WhatsApp pueden crear y distribuir enlaces para invitar a otras personas a una llamada. (WhatsApp)

Las llamadas admiten hasta 32 participantes, no tienen costo, no establecen límites de tiempo y están protegidas con cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, solo quienes cuentan con una cuenta de WhatsApp pueden generar y compartir el enlace de acceso.

Para crear una llamada, el usuario debe ingresar a la pestaña Llamadas, seleccionar el ícono “+” y generar un enlace.

Después puede enviarlo a compañeros de trabajo, estudiantes, docentes, familiares u otras personas, sin importar qué aplicaciones utilicen. El invitado abre el enlace en el navegador, escribe su nombre y espera la aprobación del organizador.

Cada persona que ingresa sin cuenta permanece primero en una sala de espera. El organizador puede aceptar o rechazar su ingreso y también eliminarla de la llamada en cualquier momento.

Quienes ingresen como invitados deben esperar la autorización del organizador y no pueden acceder a los números telefónicos de los demás participantes ni enviar mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Quienes ingresen como invitados deben esperar la autorización del organizador y no pueden acceder a los números telefónicos de los demás participantes ni enviar mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los invitados no pueden ver los números telefónicos de los demás participantes, enviar mensajes ni sumar directamente a otras personas a la comunicación.

Una vez dentro, pueden compartir la pantalla de la computadora, levantar la mano para pedir la palabra y reaccionar con emojis, como un pulgar hacia arriba o un corazón.

WhatsApp prevé incorporar durante 2026 integraciones con Google Calendar y Outlook, de modo que los usuarios puedan agregar enlaces de llamadas a invitaciones de calendario.

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