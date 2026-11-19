Outlier, plataforma de Scale AI, recluta médicos y abogados para evaluar y clasificar respuestas generadas por modelos de IA. (Europa Press)

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Outlier, la plataforma de Scale AI, publicita hasta USD 180 por hora para que médicos de Estados Unidos evalúen respuestas de inteligencia artificial, y ofrece hasta USD 7,50 por hora en tagalo en Filipinas, según el investigador Julián Posada, de la Universidad de Yale.

Posada, autor del libro “Platform Extractivism”, publicó el 19 de noviembre un ensayo en Rest of World en el que describe cómo las empresas que antes encargaban el etiquetado de datos a países con mano de obra barata ahora reclutan a médicos, abogados y personas con doctorado para generar datos, ordenar respuestas de los modelos y verificar resultados.

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En el caso de los cardiólogos, la tarea consiste en diseñar escenarios cardíacos complejos, revisar informes generados por IA y clasificar las respuestas del sistema. Para trabajo en idioma suajili en Tanzania, el sitio ofrece hasta USD 12,50 por hora.

Outlier, plataforma de Scale AI, recluta médicos y abogados para evaluar y clasificar respuestas generadas por modelos de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Posada, una credencial más alta eleva la tarifa publicitada, pero la plataforma sigue controlando el pago y las condiciones. Los términos de Outlier permiten retrasar o suspender pagos durante una investigación y cancelar una cuenta “de inmediato y sin aviso previo por cualquier motivo”. El autor sostiene que ese texto aparecía palabra por palabra en las condiciones de Remotasks de 2021.

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Un patrón que el autor rastrea desde Venezuela

Posada dice haber entrevistado durante seis años a trabajadores de estas plataformas, la mayoría en Venezuela. Uno de ellos, Rogelio, enseñaba informática hasta que la crisis económica y la pandemia dejaron a su familia sin ingresos. Su hijo de 13 años descubrió que podían etiquetar imágenes de autos y calles en Hive y Remotasks.

El niño ganó 18 centavos de dólar por unas horas de trabajo. Rogelio ganó poco más de USD 2 su primer día. Una tarea llamada Beast Mode, que consistía en señalar objetos en casas de personas, les dejó USD 20 en una jornada de diciembre de 2020. A comienzos de 2021 desapareció, y sus ingresos cayeron por debajo del mínimo semanal de USD 5 que exige Hive para pagar.

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Remotasks, antecesora de Outlier, cerró su programa por hora en Venezuela en 2021 y luego sus operaciones en Kenia, Nigeria y Pakistán. (Europa Press)

Remotasks terminó su programa por hora en Venezuela en 2021 y cerró operaciones en Kenia, Nigeria y Pakistán en marzo de 2024. Scale AI atribuyó los cierres a “protocolos de seguridad reforzados” y dijo que había avisado con tres semanas de antelación, pero luego reconoció que los trabajadores kenianos nunca recibieron esos avisos “por errores operativos”, según el ensayo.

Posada cita además un reportaje de Josh Dzieza, que entrevistó a más de 30 trabajadores de estas plataformas. Casi todos describieron el mismo recorrido: más exigencias, menos tiempo por tarea y pagos a la baja. Una diseñadora que etiquetaba videos para Meta cobraba USD 21 por hora hasta que el proyecto terminó; días después, el mismo trabajo reapareció con otro nombre a USD 16 la hora.

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Dos casos judiciales en Estados Unidos

En California, el caso McKinney contra Scale AI se tramita en el Tribunal Superior de San Francisco. Scale AI, su filial Smart Ecosystem, HireArt y varios directivos aceptaron pagar USD 12,5 millones para cerrar reclamos de trabajadores por salarios impagos y gastos no reembolsados. Los demandados niegan haber violado la ley y sostienen que los colaboradores eran contratistas independientes.

Empresas como OpenAI, Anthropic y Meta figuran entre los clientes de estas plataformas de etiquetado de datos para IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal aprobó el acuerdo de forma preliminar y fijó una audiencia de aprobación final para el 30 de octubre; al 17 de noviembre, el juez aún no había emitido su resolución. El monto bruto incluye hasta unos USD 4,2 millones en honorarios de abogados, además de gastos y pagos administrativos, por lo que los trabajadores no recibirán la suma completa.

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En Texas, la demanda White contra Mercor acusa a la empresa Mercor de clasificar mal como contratistas a abogados, médicos e ingenieros, entre más de 30 mil expertos que la propia compañía declara. La demanda alega que Mercor fija las tarifas, controla las horas y vigila las pantallas con un programa llamado Insightful, y que descontó horas antes de pagar.

Mercor pidió que el caso pase a arbitraje individual. Entre sus clientes figuran OpenAI, Anthropic y Meta, que no son parte del juicio. El registro público del caso, recogido por el sitio DataPacts, muestra una resolución del 12 de noviembre sobre las mociones de arbitraje y desestimación, cuyo texto no se había publicado hasta el 16 de noviembre.

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