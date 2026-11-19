WhatsApp amplía los grupos hasta 1.500 participantes (Foto: Meta)

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WhatsApp amplía de 1.024 a 1.500 el límite de participantes en sus grupos, una actualización que permitirá reunir comunidades escolares, equipos laborales, asociaciones, familias y organizaciones en una sola conversación. La novedad llegará de forma gradual a Android y iPhone, por lo que algunas cuentas conservarán temporalmente la capacidad anterior.

El cambio añade 476 plazas a cada chat y puede reducir la necesidad de abrir conversaciones paralelas. Para administradores de comunidades, la medida obliga a revisar cómo ordenan avisos, respuestas y nuevos ingresos, porque un grupo de 1.500 personas puede acumular cientos de mensajes en pocas horas.

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Los chats masivos incorporarán 476 plazas adicionales (WhatsApp)

Los grupos existentes recibirán capacidad adicional sin cambiar ajustes

Hasta ahora WhatsApp permitía hasta 1.024 integrantes por grupo. Cuando una institución superaba esa cifra, debía dividir a sus miembros entre varios chats y repetir los avisos en cada conversación. Con el nuevo máximo de 1.500 participantes, los administradores tendrán más margen para mantener la información centralizada.

La actualización se aplicará automáticamente a grupos nuevos y existentes, sin cambiar enlaces de invitación ni crear otra sala. Cada chat podrá incorporar hasta 476 personas adicionales cuando la función llegue a la cuenta.

Las comunidades también podrán ampliar sus conversaciones internas

Las comunidades de WhatsApp reúnen varios grupos bajo un mismo espacio y permiten separar conversaciones por cursos, áreas, equipos o actividades. El nuevo límite también se aplicará a esos chats internos, de modo que una organización podrá concentrar a más miembros sin perder la administración general.

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El nuevo límite ofrecerá más espacio para instituciones y colectivos, aunque los responsables deberán organizar avisos, consultas y respuestas para evitar que la actividad oculte información importante - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El cambio no modifica el grupo de anuncios, que ya admite hasta 2.000 personas. Ese canal mantiene una función distinta: difundir comunicaciones generales publicadas por administradores sin que las respuestas interrumpan los avisos.

Las herramientas recientes ayudan a ordenar los mensajes

La mayor capacidad vuelve más importante el uso de funciones de organización. WhatsApp permite fijar mensajes durante más tiempo para dejar visibles reglas, documentos, enlaces, fechas o instrucciones relevantes. También ofrece un filtro de menciones y respuestas que permite localizar intervenciones dirigidas a una persona concreta.

Esta herramienta evita revisar todo el historial cuando el chat registra actividad continua. Los administradores pueden complementar estas opciones con normas claras, grupos temáticos y avisos fijados para evitar que la conversación general pierda información importante.

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WhatsApp prepara herramientas para ordenar conversaciones multitudinarias

El historial compartido facilita la llegada de nuevos participantes

Otra función permite compartir mensajes anteriores con quienes se incorporan al grupo. Así, los nuevos integrantes pueden conocer acuerdos, avisos y temas tratados antes de su llegada, sin depender de un resumen elaborado por otros usuarios.

Esta opción resulta útil en chats escolares, laborales o comunitarios donde las personas se suman de forma progresiva. Junto con los mensajes fijados y los filtros, el historial compartido ofrece una referencia para seguir conversaciones que ya estaban en marcha.

Un grupo más grande exige reglas de participación

La ampliación no elimina los problemas de gestionar una conversación masiva. Más integrantes pueden significar más notificaciones, consultas repetidas y debates simultáneos. Por eso, los administradores deben decidir qué asuntos se publican en el chat general y cuáles se trasladan a grupos específicos.

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El canal de anuncios puede reservarse para información institucional, mientras los espacios internos sirven para resolver dudas o coordinar tareas diarias. Esta organización será necesaria para que una comunidad de 1.500 personas mantenga una conversación comprensible y útil.

El nuevo límite está disponible para algunos usuarios de las versiones recientes de Android e iOS, pero WhatsApp lo habilitará de forma progresiva. Quienes todavía no puedan superar los 1.024 miembros deberán esperar a que la función llegue a su cuenta.

La empresa no anunció una fecha para completar el despliegue. Las personas que prueben la beta mediante Google Play o TestFlight deben considerar posibles errores, cierres inesperados y problemas temporales.

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