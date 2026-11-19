El papel protagónico en "Highway" marcó un giro en la carrera de Bhatt hacia interpretaciones dramáticas como su trabajo en "Udta Punjab" (REUTERS/Phil Noble/Pool)

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Alia Bhatt es una de las figuras de portada de la primera edición de TIME100 Next India, la selección con la que la revista TIME distingue a 100 personas cuyos proyectos y trayectorias apuntan a influir en el futuro del país. La iniciativa reúne referentes de las artes, la ciencia, los negocios, el deporte, la tecnología y la defensa de causas sociales, y sitúa a la actriz de Bollywood como uno de sus nombres más visibles.

Bhatt aparece en la portada tras una carrera que combinó popularidad, reconocimiento crítico y una búsqueda sostenida de personajes protagónicos para mujeres. Hija del director Mahesh Bhatt y de la actriz Soni Razdan, debutó en 2012 con Student of the Year, una producción que inicialmente alimentó el escepticismo hacia su lugar dentro de la estructura tradicional de Bollywood.

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Bhatt convirtió las dudas sobre su debut en una carrera de riesgo

El punto de inflexión de Bhatt llegó en 2014 con Highway, de Imtiaz Ali. Allí interpretó a Veera Tripathi, una joven que atraviesa una experiencia de transformación personal después de ser secuestrada. “Quería romper una expectativa preestablecida”, explicó la actriz a TIME, al recordar que entonces predominaba la imagen de una intérprete asociada a su apariencia y a los números musicales, antes que a desafíos dramáticos.

Alia Bhatt encabeza la primera edición de TIME100 Next India, una selección de la revista TIME dedicada a figuras que proyectan el futuro del país (TIME)

Ese papel abrió una etapa distinta. En Udta Punjab, encarnó a una trabajadora migrante de Bihar atrapada en la red del narcotráfico de Punyab, actuación por la que obtuvo el premio Filmfare a mejor actriz. Luego alternó títulos de alcance masivo, como 2 States y Gully Boy, con personajes de mayor complejidad en Raazi y Dear Zindagi.

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La actriz defiende los papeles femeninos pese a los reveses de taquilla

En proyectos recientes, Bhatt sostuvo esa búsqueda. En el suspenso Jigra, estrenado en 2024, interpretó a una joven que intenta rescatar a su hermano de prisión. En Alpha, encabezó la primera película liderada por una mujer dentro del universo de espionaje de Yash Raj Films. Ambos títulos tuvieron un desempeño moderado en las salas, pero la actriz afirmó que ese resultado no debería condicionar la producción de relatos centrados en mujeres.

“Cuando fracasa una película protagonizada por un hombre, nadie dice que no deberían hacerse películas centradas en hombres”, sostuvo en la entrevista. “No voy a dejar de elegir películas encabezadas por mujeres”, agregó. Su próximo estreno será Love and War, dirigida por Sanjay Leela Bhansali y coprotagonizada por Ranbir Kapoor y Vicky Kaushal. La película está prevista para enero de 2027.

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La maternidad cambió sus prioridades laborales y su rol como productora

Bhatt, madre desde 2022, señaló que ahora privilegia la calidad de los proyectos frente a la cantidad. Esa revisión alcanzó las condiciones de trabajo en los rodajes. La actriz respaldó a Deepika Padukone en el debate sobre jornadas que, según cuestionó, pueden extenderse entre 15 y 18 horas dentro de Bollywood.

Bhatt es madre desde 2022 y modificó sus criterios de selección profesional (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La integrante de la lista reconoció que su posición le permite negociar mejores condiciones, aunque planteó que esas garantías no deberían depender de la influencia individual de una estrella. “Los horarios justos hacen el trabajo más eficiente, y la gente no debería temer perder el empleo por establecer esos límites”, señaló. También destacó una demanda básica: instalaciones sanitarias adecuadas para toda la plantilla de una producción.

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Bhatt aseguró además que no trabajará con hombres acusados de abuso sexual, una definición que llega después de que el movimiento #MeToo de 2018 expusiera denuncias en Bollywood sin que muchos de los acusados afrontaran consecuencias profesionales. La presencia de la actriz en portada concentra así discusiones que atraviesan al cine indio: la continuidad de las dinastías familiares, el peso de la exposición digital, la representación de mujeres y las condiciones laborales detrás de las producciones.

TIME dividió su primera lista local en cinco categorías

La primera edición de TIME100 Next India reúne a 100 personas que, según el criterio de TIME, están influyendo en el futuro de la India desde ámbitos diversos. La selección está organizada en cinco grupos: artistas, figuras emergentes, innovadores, líderes y defensores de causas sociales. Cada perfil incluye un texto de presentación firmado por periodistas de la revista o por referentes de cada disciplina.

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Pawan Kumar Chandana protagoniza una de las tres portadas publicadas (REUTERS/Eduardo Munoz)

La propuesta traslada por primera vez a la India el formato internacional TIME100 Next, dedicado a personalidades con proyección pública. Además de la portada de Bhatt, la publicación lanzó otras dos: una compartida por los cineastas Aryan Khan, Payal Kapadia y Theja Rio, y otra protagonizada por Pawan Kumar Chandana, fundador de la empresa aeroespacial Skyroot.

El cine, el deporte, la ciencia y el activismo tienen lugar en la selección

En el terreno audiovisual, la revista distinguió a Payal Kapadia, directora de All We Imagine as Light, película que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2024. También incluyó a Aryan Khan, realizador y empresario; a Theja Rio, cuyo debut Angh ganó el Premio Platform en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026; y a intérpretes como Samantha Ruth Prabhu, Vicky Kaushal, Sai Pallavi, Nayanthara y Jitendra Kumar.

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Payal Kapadia recibió el reconocimiento de la revista en el terreno audiovisual (REUTERS/Hemanshi Kamani)

El listado no se centra solamente en la lógica cinematográfica. El campeón mundial de ajedrez Gukesh Dommaraju, la medallista olímpica de boxeo Lovlina Borgohain, la levantadora de pesas Mirabai Chanu y la arquera Kumkum Mohod representan al deporte. En ciencia y tecnología figuran la bióloga molecular Anjana Badrinarayanan, el investigador de inteligencia artificial Pratyush Kumar, la oceanógrafa Divya Panicker y Chandana, al frente de una compañía que desarrolla vehículos de lanzamiento espacial.

La nómina suma perfiles vinculados a causas sociales y ambientales. Entre ellos están Grace Banu, activista por los derechos de las personas dalit y trans; Shaheen Malik, sobreviviente de un ataque con ácido y defensora de derechos; Anish Malpani, impulsor de iniciativas de reciclaje de plástico; y Shreya Mishra, empresaria del sector de energía solar.

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