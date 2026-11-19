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Boca Juniors recibió un control antidopaje sorpresa este jueves en el Hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, donde se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro el sábado por la final de la Copa Sudamericana 2026.

La Unidad Antidopaje de la Conmebol inició el operativo a las 8.30 de Colombia y seleccionó mediante sorteo a 23 de los 33 futbolistas de Boca que viajaron para disputar la final. La elección se realizó a partir de los números de camiseta. El procedimiento alcanzará también a la concentración de Atlético Mineiro durante las próximas horas. Ambos planteles deberán completar los controles previstos antes del partido que definirá al campeón del torneo.

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“El cuerpo técnico les había dado la posibilidad a los jugadores de descansar hasta media mañana, pero hubo un control antidoping sorpresa de Conmebol y los despertaron a todos. Fueron análisis, extracciones de sangre. En Buenos Aires ya pasó esto. Hace dos semanas hubo un control en Boca Predio de Conmebol en pos de la final, ahora hubo otro que no estaba previsto porque lo sorprendió a todo el cuerpo técnico. Y hace una semana hubo otro sorpresa de la Liga Profesional”, informaron en ESPN.

La presencia de los representantes sudamericanos sorprendió al plantel, aunque el reglamento contempla este tipo de controles durante la preparación de los partidos decisivos. El lesionado Agustín Marchesín quedó exceptuado del sorteo, ya que no figura en la lista de buena fe.

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Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la final de la Sudamericana este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Será un partido único, con el título continental, la clasificación a la Recopa Sudamericana y un lugar en la Copa Libertadores 2027 en juego. El horario de arranque será a las 19.30 de Argentina —17.30 en Colombia—. El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro.

Boca buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales y contará con un fuerte acompañamiento: agotó sus 12.000 entradas populares y se estima que más de 40.000 hinchas viajarán a Colombia. Atlético Mineiro, que vendió entre 7.000 y 8.000 localidades, llega bajo presión tras haber perdido cuatro de sus últimas cinco finales; su barra les reclamó a los jugadores una actuación con personalidad antes de partir hacia Barranquilla.

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La lista de concentrados de Boca Juniors

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Matías Satás

Mediocampistas: Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Alan Velasco

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe, Enner Valencia y Adam Bareiro