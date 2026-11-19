El presidente ruso Vladímir Putin. Kremlin.ru/vía REUTERS

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La promesa de obtener en Rusia ingresos muy superiores a los disponibles en Ecuador terminó convirtiéndose, para varios ciudadanos ecuatorianos, en una experiencia de guerra de la que sus familias intentan rescatarlos. Contratos redactados en ruso, cambios en las funciones inicialmente ofrecidas y dificultades para abandonar las unidades militares forman parte de las denuncias que han comenzado a conocerse sobre la incorporación de extranjeros a las fuerzas que combaten contra Ucrania. Los testimonios también describen desapariciones, heridas y condiciones extremas de supervivencia en el frente.

El caso ha adquirido una dimensión diplomática en Ecuador. Familiares de ciudadanos reclutados convocaron para este jueves una concentración frente a la Embajada de Rusia en Quito, con el propósito de exigir información sobre sus allegados y solicitar mecanismos que permitan su regreso. La representación diplomática rusa ofreció recibir a una delegación de tres personas antes de la protesta, aunque no se ha confirmado públicamente que exista un procedimiento de repatriación.

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La incertidumbre sobre el paradero de los ecuatorianos constituye una de las principales preocupaciones de sus familias. Algunos dejaron de comunicarse después de anunciar que serían trasladados a operaciones militares. Otros han conseguido enviar mensajes esporádicos desde zonas de combate, pero sus allegados aseguran que no disponen de información suficiente para conocer su situación o verificar las condiciones en las que permanecen.

Una investigación publicada por Ecuavisa el 18 de noviembre recogió testimonios de ecuatorianos incorporados a las fuerzas rusas que describen privaciones alimentarias, ataques con drones y presuntas amenazas de sus superiores. El medio también informó sobre alrededor de 60 casos adicionales de reclutamiento, aunque no existe una confirmación oficial que permita establecer cuántos ecuatorianos continúan combatiendo, cuántos han resultado heridos o si se han producido fallecimientos.

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Los relatos apuntan a un elemento común: las condiciones que encontraron en Rusia no siempre correspondían con las ofertas que motivaron su viaje.

Daños en una zona residencial de Kiev en un reciente ataque ruso. EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO

Según información publicada por El Hoy, uno de los ecuatorianos salió del país el 16 de julio de 2026 después de recibir una propuesta para trabajar en labores de vigilancia dentro de instalaciones militares. Los organizadores habrían cubierto sus gastos de traslado y ofrecido una bonificación de USD 20.000, además de remuneraciones mensuales que podían alcanzar los USD 3.000.

Sin embargo, las tareas inicialmente anunciadas fueron modificándose. De acuerdo con el testimonio de su hermana, el hombre pasó de recibir información sobre actividades de seguridad a conocer que podría desempeñar funciones vinculadas con artillería y protección de infraestructura militar. Posteriormente fue enviado a una misión y su familia perdió contacto con él después del 5 de octubre.

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Las remuneraciones ofrecidas a otros ecuatorianos también incluían incentivos de hasta USD 25.000 y salarios mensuales cercanos a USD 2.000, según la investigación de Ecuavisa. Estas cifras representan montos considerablemente superiores a los ingresos habituales de muchos trabajadores ecuatorianos, una diferencia económica que puede contribuir a explicar el atractivo de las propuestas de reclutamiento.

No obstante, la existencia de una oferta económica no permite determinar por sí sola si una incorporación militar fue voluntaria o estuvo mediada por engaños. Para establecerlo resulta necesario conocer los contratos originales, las condiciones informadas antes del viaje y las circunstancias en las que los ciudadanos aceptaron incorporarse a las fuerzas rusas.

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La situación descrita por los familiares ecuatorianos coincide con patrones identificados en investigaciones internacionales. En septiembre de 2026, Amnistía Internacional documentó prácticas de captación de ciudadanos extranjeros para combatir en Ucrania mediante promesas de empleo, remuneraciones elevadas y beneficios migratorios.

Un militar de la 13.ª Brigada Operativa de Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania se prepara para disparar un obús autopropulsado Bohdana contra tropas rusas desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

La organización señaló que algunos reclutas procedentes de países de menores ingresos fueron incorporados a operaciones militares después de viajar por motivos laborales. También recogió denuncias sobre presiones para firmar documentos, restricciones para abandonar el servicio y situaciones que podrían constituir trata de personas con fines de explotación.

La utilización de trabajadores extranjeros en actividades vinculadas con la guerra rusa no se limita al reclutamiento de combatientes. En junio de 2025, una investigación de Infobae examinó la cooperación entre Rusia e Irán para desarrollar la producción de drones utilizados contra Ucrania, a partir de documentación obtenida por la organización C4ADS.

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El reportaje reconstruyó los vínculos entre la empresa iraní Sahara Thunder y la rusa JSC Alabuga, involucradas en un esquema de transferencia tecnológica para fabricar aeronaves no tripuladas de diseño iraní. Entre los componentes del acuerdo figuraba el suministro de 6.000 kits de ensamblaje de drones Shahed-136, además de asistencia técnica y capacitación.

La investigación también abordó Alabuga Start, un programa de captación de mujeres jóvenes extranjeras que promocionaba oportunidades de empleo y formación en la región rusa de Tartaristán. Investigaciones internacionales habían establecido que algunas participantes terminaron desempeñando actividades relacionadas con la producción de drones, en condiciones laborales cuestionadas por organizaciones y medios de comunicación.

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El programa adquirió relevancia para América Latina cuando comenzaron a identificarse campañas destinadas a atraer trabajadoras de la región. Un análisis de la Foundation for Defense of Democracies publicado en 2026 encontró indicios de promoción de Alabuga Start en Ecuador desde 2024, mediante publicidad, contenidos digitales y colaboraciones con actores locales.

Aunque no se ha establecido ninguna conexión operativa entre Alabuga Start y los ecuatorianos reclutados para combatir, ambos fenómenos permiten observar dos modalidades distintas de incorporación de extranjeros a actividades que sostienen el esfuerzo militar ruso: el trabajo en instalaciones de producción de armamento y la participación directa en las operaciones del Ejército.

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A satellite image shows possible planned location of UAV manufacturing plant in Russia's Alabuga Special Economic Zone, as evidence of new Russian-Iran cooperation, in this handout acquired June 9, 2023. White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Las investigaciones sobre estos mecanismos también han puesto atención en el papel de los intermediarios. En los casos denunciados por las familias ecuatorianas, todavía está pendiente determinar quiénes organizaron los viajes, si las ofertas fueron difundidas desde territorio ecuatoriano y qué información recibieron los ciudadanos antes de aceptar las propuestas.

En el plano jurídico, las circunstancias individuales resultan determinantes. La participación de extranjeros en fuerzas armadas regulares no constituye automáticamente un delito ni implica necesariamente que hayan sido víctimas de trata. Sin embargo, el reclutamiento mediante engaños, amenazas o coerción puede configurar vulneraciones graves de derechos humanos, dependiendo de los hechos acreditados y de la legislación aplicable.

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Mientras estas cuestiones permanecen sin esclarecerse, los testimonios sobre las condiciones en el frente añaden urgencia a los reclamos familiares. Ecuavisa documentó casos de ecuatorianos que aseguran haber enfrentado escasez extrema de alimentos y agua, temperaturas cercanas a cero grados y ataques con drones. Uno de los entrevistados relató que un ataque contra una patrulla de latinoamericanos le provocó una lesión grave.

El medio también recogió denuncias de presuntas amenazas de ejecución contra soldados que no podían continuar combatiendo. Estas acusaciones no cuentan, por ahora, con corroboración independiente y requieren una investigación específica.

Para las familias, el problema inmediato es obtener información verificable sobre quienes viajaron a Rusia. La ausencia de un balance oficial de ecuatorianos reclutados, desaparecidos, heridos o fallecidos dificulta dimensionar el fenómeno y determinar las necesidades de asistencia consular.

La reunión solicitada a la Embajada de Rusia representa un primer espacio de interlocución, pero no supone una garantía de retorno. Los familiares esperan conocer si sus allegados continúan con vida, dónde se encuentran y bajo qué condiciones podrían abandonar el territorio ruso.

El caso abre, además, interrogantes sobre la capacidad de las autoridades ecuatorianas para identificar redes de captación internacional y advertir sobre ofertas laborales que puedan terminar vinculadas con operaciones militares. Por ahora, las denuncias muestran que la guerra entre Rusia y Ucrania también tiene consecuencias directas para familias ecuatorianas, cuyos integrantes viajaron en busca de ingresos y terminaron involucrados en uno de los conflictos armados más prolongados de Europa.