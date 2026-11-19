Rockstar Games modificó el sistema tradicional de trucos en GTA 6 e impuso condiciones previas para habilitar los códigos.(Rockstar)

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Rockstar Games cambió las reglas del uso de trucos en Grand Theft Auto con el lanzamiento de GTA 6. A diferencia de las entregas anteriores, donde el jugador podía hacer aparecer un tanque o conseguir dinero ilimitado desde el primer minuto, esta vez los códigos quedan bloqueados hasta cumplir determinadas condiciones dentro del juego.

La compañía vinculó el acceso a los trucos con el progreso del jugador en Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde transcurre la historia de Jason Duval y Lucia Caminos. Las guías especializadas de PC Gamer y GamesRadar+ coincidieron en que primero hay que terminar la campaña principal para destrabar el menú correspondiente.

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Cómo desbloquear y activar los trucos en GTA 6

Antes de acceder al menú de trucos, es necesario cumplir dos requisitos. El primero es completar la historia: GTA 6 bloquea esta función hasta que el jugador termina las 91 misiones de la campaña principal y ve los créditos finales.

El segundo requisito aparece incluso después de finalizar la trama. Cada código individual permanece bloqueado hasta superar un desafío específico, como gastar cierta cantidad de dinero, completar entrenamientos o ganar medallas en campos de tiro.

Cada truco individual exige la superación de desafíos adicionales como prácticas de tiro o sesiones de entrenamiento.

Para introducir un código en PS5 o Xbox Series X|S:

Presionar ARRIBA en la cruceta para abrir el teléfono del personaje.

Mantener presionado L1 (PS5) o LB (Xbox).

Pulsar R1 o RB, según la consola.

Ingresar la secuencia de direcciones correspondiente al truco deseado.

Activar cualquier código tiene una consecuencia directa: desactiva de inmediato los trofeos, los logros y la posibilidad de guardar la partida durante esa sesión. Por ese motivo, conviene guardar el progreso antes de probar estas funciones. Los trucos, además, están completamente deshabilitados en GTA Online.

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Trucos de combate, jugador y dinero

Conseguir $250.000 : ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA. Se desbloquea al terminar la historia. No equivale a dinero infinito: como el juego impide guardar tras usar un truco, esos fondos no se conservan como progreso normal.

Subir nivel de búsqueda general : IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA. Se desbloquea tras perder un nivel de tres estrellas 25 veces.

Subir nivel de búsqueda policial : IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ARRIBA. Se desbloquea tras perder un nivel de tres estrellas 50 veces.

Concentración infinita : ABAJO, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Se desbloquea al terminar la historia.

Blindaje corporal : ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO. Se desbloquea tras completar 100 entrenamientos.

Munición al máximo : ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA. Se desbloquea al ganar 25 medallas de bronce en campos de tiro.

Munición infinita: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ABAJO. Se desbloquea al ganar 25 medallas de plata en campos de tiro.

La activación de ventajas inhabilita los logros y el guardado de la partida, además de quedar bloqueada en GTA Online.

Disparar sin recargar : ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA. Se desbloquea al ganar 25 medallas de oro en campos de tiro.

Fuerza de ataque (golpes y disparos lanzan a los objetivos): ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, ABAJO. Se desbloquea al terminar la historia.

Bolas explosivas (balones deportivos explotan): ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Se desbloquea tras dañar a 20 enemigos con explosivos.

Fuerza vehicular (los choques lanzan a los objetivos): ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO. Se desbloquea tras matar a 25 enemigos con un vehículo.

Trucos para hacer aparecer vehículos

Moto Maibatsu Boomazoom : IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA. Se desbloquea tras completar cinco desafíos de compras.

Camión de bomberos (MTL Pumper) : IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA. Se desbloquea tras descubrirlo en el menú de Progreso.

Topadora (HVY Bulldozer): IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ABAJO. Se desbloquea tras descubrirla en el menú de Progreso.

El acceso a vehículos como camiones de bomberos y topadoras demanda descubrimientos previos en el menú de progreso. (Rockstar)

Trucos de clima y filtros visuales

Cambiar el clima : ABAJO, DERECHA, ARRIBA, ABAJO, DERECHA, ARRIBA, DERECHA. Se desbloquea al terminar la historia.

Filtro Cataclismo (humo turbio): ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA. Se desbloquea tras descubrir el vehículo Vamos de Martha en el menú de Progreso.

Filtro Casa de muñecas (colores intensos): ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA. Se desbloquea tras pasar ocho horas de juego con la pareja protagonista.

Filtro Vieja Gloria (apariencia de televisión antigua): ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA. Se desbloquea tras robar 50 tiendas junto a la pareja protagonista.