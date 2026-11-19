Una de las imágenes que Fachola compartió en su cuenta de Instagram

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Maite Fachola quedó en el centro de la escena mediática luego de que trascendieran versiones que la señalan como la tercera en discordia en la separación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez. El vínculo entre la influencer y el empresario uruguayo, que había comenzado a mediados de 2026 tras un casting amoroso en el ciclo de streaming Blender, llegó a su fin después de dos meses de relación, en medio de versiones cruzadas sobre los motivos de la ruptura.

Marta confirmó el final de la relación a través de una historia de Instagram, donde apuntó contra Ramírez al sugerir que no soportó su nivel de exposición. En declaraciones posteriores a un móvil televisivo, fue más dura con su expareja y afirmó que la decisión de terminar el vínculo por mensaje de texto le pareció una forma inadecuada de cerrar la relación.

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En paralelo a esas declaraciones, surgió una segunda versión sobre el desenlace de la pareja: Ramírez le habría sido infiel a Fort durante un viaje a Uruguay, episodio del que la influencer se habría enterado a través de mensajes recibidos en sus redes sociales. Consultada al respecto, Marta no desmintió el rumor y pidió pruebas concretas sobre la identidad de la mujer involucrada.

Fachole se dedica a hacer contenido fitness y lo complementa con la arista de alimentación saludable

La mujer negó ser la tercera en discordia en la relación de Martita

El propio Ramírez salió a desmentir parte de las versiones que circularon tras el anuncio de la separación, aunque evitó dar detalles sobre la intimidad de la pareja por respeto a su expareja y a la familia de esta. Fue en ese contexto de rumores sobre una infidelidad ocurrida en suelo uruguayo que el nombre de Maite comenzó a circular, señalada como la persona involucrada en el episodio que habría motivado la ruptura.

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Fachola es oriunda de Uruguay y se desempeña como entrenadora personal, una actividad que constituye el eje central del contenido que comparte en sus redes sociales. La gran mayoría de sus publicaciones está vinculada al mundo fitness, con sesiones de fotos realizadas en el gimnasio y registros de su propia rutina de entrenamiento.

A ese contenido se suma una arista relacionada con la alimentación saludable, que Fachola integra como complemento de sus publicaciones de ejercicio físico. De esta manera, construyó un perfil digital enfocado en el bienestar físico, que combina el entrenamiento con pautas alimentarias dirigidas a sus seguidores.

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Maite en la calle empedrada frente a la Escalera de Selarón durante un recorrido por Río de Janeiro

Muchas de sus fotos son en México y República Dominicana

Su cuenta principal en Instagram, aparece identificada con el nombre completo de Maite Fachola Salas y cuenta con verificación oficial de la plataforma. El perfil acumula 488 publicaciones, 134 mil seguidores, entre los que se encuentra Maxi el Brother y L-Gante, y 159 cuentas seguidas, según se observa en la biografía visible de su perfil.

En la descripción de esa cuenta, Fachola se presenta como “fitness coach” y hace referencia a su propio “Método Maite Fitness”, al que describe como una propuesta de “transformación real”. La bio del perfil incluye además la frase “entrená conmigo desde cualquier parte”, que remite a la posibilidad de seguir sus rutinas de manera remota.

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Además de su cuenta principal, Fachola mantiene un perfil secundario en Instagram dedicado de manera específica a la difusión de sus rutinas de entrenamiento. En ese espacio comparte también los resultados de quienes se animaron a seguir su método, con publicaciones centradas en los cambios físicos de esas personas.

Fachola es entrenadora y su contendio en redes es fitness

Maite estuvo en pareja con Juan Manuel y la relación llegó a su final antes de que comience su romance con Marta (Instagram)

El contenido de viajes ocupa otro lugar relevante dentro del perfil de Fachola. Entre sus publicaciones se destaca una importante cantidad de fotografías tomadas en México y en República Dominicana, destinos que forman parte de los registros de viaje que comparte con sus seguidores.

A esos destinos se suma una presencia constante de contenido vinculado a Punta del Este, uno de los balnearios más conocidos de Uruguay. Dado su origen uruguayo, gran parte del material que Fachola publica en sus redes sociales fue producido dentro de su país natal.

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