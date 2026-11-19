Un gorro de lana ingresó al recinto de Fiona tras rebotar en un ventilador de techo y fue ingerido por la hipopótamo. (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

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Una plataforma vibratoria prestada por una granja de caballos, el aroma del café y vigilancia permanente son parte de los intentos para que Fiona, una hipopótamo del Zoológico de Cincinnati, expulse un gorro de lana que tragó hace unos 11 días. El animal, que se convirtió en una figura pública en Estados Unidos desde su nacimiento prematuro en 2017, permanece bajo atención veterinaria y fuera de la exhibición pública.

El objeto llegó a su recinto después de que un visitante lo arrojara al aire. El gorro quedó atrapado en un ventilador de techo y salió impulsado por una abertura ubicada sobre las ventanas de observación. Fiona lo ingirió antes de que el personal pudiera intervenir.

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El equipo del zoológico busca que el objeto avance por el aparato digestivo y salga de forma natural. Los veterinarios descartaron la cirugía como alternativa para una hipopótamo adulta debido a las dificultades que supondría una operación de ese tipo.

Fiona, bajo vigilancia veterinaria las 24 horas

El personal de Cincinnati Zoo & Botanical Garden mantiene hidratada a Fiona, controla su conducta, le administra tratamientos de apoyo y le ofrece alimentos que puedan favorecer su apetito. También recibió enemas, medicamentos y dos procedimientos bajo sedación para conocer la ubicación del gorro y evaluar posibles señales de obstrucción.

El Zoológico de Cincinnati empleó una plataforma vibratoria de caballos y el aroma del café para estimular la digestión del animal. (AP Foto/John Minchillo, File)

Michelle Curley, portavoz del zoológico, explicó que los cuidadores probaron recursos poco habituales para estimular al animal. “Le ofrecieron oler el aroma del café, un olor que siempre le ha gustado”, reveló. En ese sentido, contó que los responsables del animal se mostraron aliviados al observar que reaccionaba al estímulo.

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La institución también consiguió una plataforma vibratoria utilizada habitualmente en una granja de caballos. Los cuidadores invitaron a Fiona a subir varias veces por día para que las vibraciones ayudaran al movimiento intestinal. El método forma parte de una serie de medidas de apoyo, aunque no garantiza que el gorro pueda ser eliminado.

Actividad intestinal en la ecografía, pero sin rastro del gorro en la colonoscopia

Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, informó que una ecografía mostró acumulación de contenido intestinal. El hallazgo indicó que el cuerpo de Fiona todavía intentaba movilizar la obstrucción.

Los veterinarios también realizaron una colonoscopia con un endoscopio de 2,7 metros. Sin embargo, el instrumento no permitió localizar el gorro. El procedimiento no halló el objeto en el área alcanzada por el equipo médico, una situación que complica la decisión sobre los pasos siguientes.

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Los veterinarios realizaron una colonoscopia con un endoscopio de casi tres metros y no lograron localizar la prenda.

La dificultad tiene relación con la anatomía digestiva de los hipopótamos. Jack Kottwitz, profesor asistente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Míchigan, explicó a la agencia AP que estos animales cuentan con varias cámaras estomacales para procesar vegetales.

“Tienen un estómago con múltiples cámaras para digerir plantas, algo parecido a una vaca, pero no regurgitan ni rumian como lo hace una vaca”, indicó Kottwitz sobre Fiona, quien posee compartimentos internos que procesan la comida, aunque no puede devolverla a la boca como lo hacen los bovinos.

El especialista explicó que los pliegues de tejido, el líquido y el alimento en digestión pueden ocultar el gorro dentro del sistema digestivo. Por esa razón, un endoscopio puede no ser suficiente para ubicarlo o extraerlo.

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Los riesgos que descartan la cirugía como opción

La posibilidad de una operación presenta riesgos que el equipo veterinario considera demasiado altos. Kottwitz indicó que los especialistas no ven la cirugía como una alternativa viable para hipopótamos adultos, tanto por la anestesia como por la complejidad de acceder a todo el aparato digestivo.

Fiona tendría que permanecer fuera del agua durante varios días después de una intervención para que las incisiones cicatrizaran. Esa condición representa un problema adicional para un animal habituado a alternar espacios terrestres y acuáticos.

Fiona captó la atención pública en 2017 cuando sobrevivió a un nacimiento prematuro con un peso de trece kilogramos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El veterinario también recordó que los hipopótamos son animales complejos de anestesiar y tienen una piel que puede superar los cinco centímetros de espesor en ciertas zonas. Si los cirujanos no pudieran identificar la ubicación exacta del gorro antes de intervenir, deberían revisar el estómago, el intestino y el colon para encontrarlo.

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“Dado que no existe una forma fiable de determinar si el sombrero se encuentra en el estómago, el intestino o el colon, es posible que los cirujanos tengan que explorar cuidadosamente todo el tracto digestivo”, advirtió Kottwitz.

Por ese motivo, la alternativa prioritaria consiste en esperar que Fiona expulse el gorro por sí sola, siempre que no aparezcan signos graves de bloqueo intestinal. El especialista consideró que el objeto puede tardar más en recorrer el organismo porque no se trata de fibra vegetal, la base de la dieta del animal.

Antecedentes de animales muertos por objetos arrojados a recintos

El incidente volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan los animales de zoológicos cuando los visitantes arrojan objetos o cuando prendas y residuos llegan a los recintos por accidente. Un gorro de lana puede parecer inofensivo fuera del hábitat, pero puede provocar asfixia, lesiones internas u obstrucciones si un animal lo ingiere.

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La agencia AP recordó que un antílope poco frecuente murió hace dos años en un zoológico de Tennessee tras tragarse la tapa plástica de una bolsa de puré de fruta. En 2014, un oso polar de un zoológico alemán murió luego de ingerir una chaqueta que había caído en su recinto.

Los objetos ajenos a la dieta de los animales pueden generar emergencias veterinarias difíciles de resolver, sobre todo en especies de gran tamaño o con anatomías que restringen el acceso médico. En el caso de Fiona, el gorro no solo quedó fuera del alcance inmediato de los cuidadores: ahora podría estar en alguna de las cámaras del estómago o en otra parte de su largo tracto digestivo.

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Fiona nació seis semanas antes de lo previsto en enero de 2017 y pesó 13,2 kilogramos. En ese momento, su peso estuvo por debajo del registro más bajo conocido para un hipopótamo de su especie al nacer. No podía alimentarse de manera autónoma y requirió cuidados intensivos, entre ellos la extracción manual de leche de su madre por parte de una empleada del zoológico.

El proceso fue documentado por el Zoológico de Cincinnati mediante fotos y videos que circularon en redes sociales. Nueve años después de aquel nacimiento, Fiona enfrenta otra situación médica que mantiene en alerta a sus cuidadores. El zoológico prevé divulgar nuevas actualizaciones a medida que los veterinarios determinen si el gorro avanza y puede ser expulsado sin recurrir a una intervención de alto riesgo.

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