Para acceder a este contenido oculto, el primer paso es quedar varado en el agua. (Composición Infobae: rockstargames.com)

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GTA 6 tiene escondido uno de los secretos mejor logrados de su mundo abierto: una isla a la que solo se puede llegar rescatado por un perro. El hallazgo, bautizado por los jugadores como la ‘Isla de los Perros’, se suma a una tendencia reciente de videojuegos que permiten acariciar animales, pero lleva la idea a un extremo que no tiene precedentes en la saga.

La secuencia combina un guiño satírico al propio juego con una recompensa jugable real. No es un simple adorno visual: incluye un personaje con el que interactuar, un trayecto en moto de agua y un destino con varias razas caninas y tesoros escondidos en la arena.

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Cómo llegar a la isla secreta de perros en GTA 6

Para acceder a este contenido oculto, el primer paso es quedar varado en el agua. El jugador debe ser rescatado por el mejor amigo del hombre, lo que obliga a naufragar en un punto exacto del mapa.

GTA 6 tiene escondido uno de los secretos mejor logrados de su mundo abierto: una isla a la que solo se puede llegar rescatado por un perro. (Rockstar)

La zona indicada son las aguas del Golfo de Leonida, frente al distrito acomodado de Capri, al noroeste de Cayo Lento, el área donde arranca la historia. En ese mismo sector también hay varios puntos de buceo disponibles para el personaje de Kenton.

Al permanecer en esa parte del mar, aparece el llamado Perro Molón, un personaje con el que Jason y Lucia pueden interactuar. La dinámica incluye darle galletas para ganarse su confianza antes de subirse a su moto de agua.

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El trayecto hasta la isla se desarrolla con música de fondo y derrapes sobre el agua, mientras los protagonistas comentan, sorprendidos, lo que está ocurriendo. Es ese tramo, sumado al destino final, lo que la comunidad de jugadores señala como una de las mejores sorpresas ocultas del título.

El Perro Molón puede interactuar con Jason y Lucia. (GTA 6)

Qué hay en la ‘Isla de los Perros’ y qué recompensas da

Al llegar, el Perro Molón deja a los personajes en una isla habitada por distintas razas: un pitbull terrier americano, un foxhound americano, un yorkshire terrier y un pastor belga malinois.

Allí es posible jugar con los animales lanzándoles un disco o un balón de fútbol americano. Además de la interacción lúdica, los perros pueden encontrar objetos enterrados en la arena, entre ellos una cartera con más de 1.500 dólares.

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La combinación de un escenario inesperado, una mecánica de juego sencilla y una recompensa económica concreta explica por qué este contenido se volvió uno de los puntos más comentados del mapa de GTA 6 desde su descubrimiento.

El mapa reúne playas, manglares, cayos, fauna tropical, urbanizaciones de lujo, carreteras extensas y comunidades apartadas. (Rockstar)

Leonida, la versión satírica de Florida en GTA 6

El escenario donde se ubica esta isla forma parte de Leonida, la región ficticia que Rockstar construyó como una reinterpretación de Florida. La elección sigue una lógica ya usada en la saga: San Andreas se inspiró en California y Liberty City tomó como base a Nueva York.

En este caso, el estudio apuesta por una lectura satírica del estado estadounidense, conocido tanto por su atractivo turístico como por sus contrastes sociales y sucesos extravagantes que suelen viralizarse.

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El mapa reúne playas, manglares, cayos, fauna tropical, urbanizaciones de lujo, carreteras extensas y comunidades apartadas. Esa variedad permite que el jugador pase de zonas urbanas con edificios residenciales y puertos a pantanos, áreas agrícolas y bosques en el norte del territorio.

A esa diversidad geográfica se suma un sistema climático que refuerza las diferencias entre regiones. Las tormentas tropicales, la lluvia y la niebla impactan de forma localizada, por lo que un recorrido en auto, una salida en barco o una incursión en los pantanos puede desarrollarse bajo condiciones meteorológicas distintas según el punto exacto del mapa.