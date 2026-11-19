WhatsApp integra una herramienta nativa que permite subir fotos de juegos o películas para generar diferentes ilustraciones. (Fotocomposición Infobae)

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WhatsApp permite crear imágenes para colorear inspiradas en GTA VI mediante Meta AI, una herramienta con inteligencia artificial (IA) disponible en la aplicación para celulares, la versión de escritorio y WhatsApp Web.

Con una imagen de referencia y una instrucción escrita, la inteligencia artificial de Meta puede convertir una escena con autos, motocicletas, palmeras y personajes en un dibujo de líneas listo para imprimir.

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El resultado no suele ser una copia exacta de la imagen original. La herramienta puede modificar rostros, ropa, vehículos, fondos o proporciones para evitar la reproducción directa de material protegido por derechos de autor.

Se deben adjuntar referencias visuales de GTA VI al chatbot de Meta. (Foto: Rockstar Games)

Por eso, el procedimiento funciona mejor cuando se busca una ilustración inspirada en la estética de Vice City, con elementos similares, pero sin exigir una réplica de los personajes o de las escenas del juego de Rockstar Games.

Cómo seleccionar una imagen de referencia de GTA VI

El primer paso consiste en descargar una imagen que sirva como guía visual. Puede ser una captura oficial, un arte promocional o una escena que incluya rasgos reconocibles de la próxima entrega de Grand Theft Auto, como calles tropicales, autos clásicos, palmeras, motos deportivas o personajes frente a un atardecer.

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Se debe elegir una imagen nítida y con pocos elementos superpuestos. Las escenas con un personaje y un vehículo ofrecen mejores resultados que aquellas con multitudes, carteles o fondos urbanos cargados. A la par, es útil priorizar imágenes en posición horizontal si el objetivo es imprimirlas en una hoja estándar.

Esta es una representación generada con IA que se inspira en fragmentos del universo de GTA VI. (Foto Meta AI)

En qué parte está ubicada Meta AI en la app de WhatsApp

En el celular, Meta AI suele aparecer como un acceso propio dentro de la lista de chats o mediante el ícono circular de inteligencia artificial. Otra opción es abrir una conversación nueva y buscar el asistente entre los contactos disponibles. La ubicación puede cambiar de acuerdo con la versión de WhatsApp y la región.

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En WhatsApp Web o la aplicación para PC, el acceso puede figurar en el panel de chats. Si la función no aparece, es necesario actualizar WhatsApp, revisar que se utilice una versión compatible y esperar a que Meta habilite la herramienta en la cuenta.

Cómo adjuntar la imagen a Meta AI

Una vez abierta la conversación con Meta AI, hay que usar el botón de adjuntar archivos, igual que en cualquier chat. Desde allí se puede elegir la imagen descargada de GTA VI desde la galería del teléfono o desde una carpeta de la computadora.

Meta AI está disponible en múltiples dispositivos como computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen funciona como referencia para que el asistente identifique la composición general: la posición de los personajes, el vehículo, las palmeras y la iluminación de la escena.

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No obstante, Meta AI puede reinterpretar varios detalles. La referencia orienta el resultado, aunque no garantiza que conserve las mismas caras, modelos de auto o prendas.

Qué prompt ayuda a obtener una imagen para colorear que se pueda imprimir

El prompt debe ser concreto y describir el tipo de ilustración buscada. Una opción es escribir: “Crea una página para colorear en blanco y negro inspirada en esta imagen. Muestra a un hombre junto a una motocicleta deportiva, con palmeras y cielo despejado de fondo. Usa líneas negras definidas, espacios amplios para colorear, estilo de libro para colorear y sin texto ni logotipos”.

Diferentes escenas de GTA VI se pueden adaptar pero con diferencias visuales. (Foto Meta AI)

Asimismo, puede pedirse una escena con dos personajes y un auto: “Convierte esta referencia en un dibujo para colorear en blanco y negro. Mantén la composición general de una pareja junto a un auto clásico, con edificios bajos y palmeras. Simplifica los detalles, elimina armas, marcas y textos, y usa contornos gruesos aptos para niños y adultos”.

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Cómo ajustar, descargar e imprimir el resultado de Meta AI

Si la primera versión presenta muchas sombras, líneas muy finas o detalles confusos, se puede pedir una corrección en el mismo chat. Frases como “haz los contornos más gruesos”, “quita el fondo”, “reduce los detalles del vehículo” o “deja más espacios blancos para colorear” permiten acercar la imagen al formato deseado.

Cuando el resultado sea adecuado, solo hay que abrir la imagen, descargarla en el dispositivo y enviarla a una impresora. Para obtener un dibujo más cómodo, se sugiere usar papel tamaño A4, orientación horizontal para escenas con autos o motocicletas y la opción de impresión en blanco y negro.

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