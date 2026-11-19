El sistema de seguridad policial rastrea el rostro y las prendas del jugador luego de asaltar locales comerciales.

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Recuerdo muy bien las primeras veces que jugué cada Grand Theft Auto en mi vida y con San Andreas fue una tarde especial junto a mi primo, en la que juntos nos dedicamos hacer caos en la ciudad como jamás lo habíamos imaginado en un juego. Casi 20 años después de aquel momento, aquellos niños, hoy convertidos en adultos por la vida, volvieron a juntarse para empezar juntos desde el primer segundo GTA 6, algo que estaban esperando desde hace mucho tiempo.

Unos 10 minutos antes de las 00:00 horas del 19 de noviembre de 2026, una llamada por Discord nos unió y cuando menos lo pensamos la cuenta llegó a cero, la espera de casi 10 años había terminado, se acabaron los rumores, los videos filtrados, las mil posibilidades. Era real, ibamos a jugar lo nuevo de Rockstar.

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Los colores nos llenaron los ojos con una serie de imágenes de referencia a todo lo que seguramente veremos en las más de 50 horas que promete este nuevo GTA. Después el clásico menú de configuración de imagen y control, que ahora cambia la manera de correr para hacerlo con L3 y no con X, como habia sido desde hace mucho tiempo.

Después de eso la ansiedad de la espera se convirtió en nerviosimo por no saber cómo iba a arrancar este nuevo viaje. Apareció el logo que hemos tenido en la mente mientras llegaba la fecha y un fundido a negro dio comienzo a una aventura que cambiará la vida de muchas personas...

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El lanzamiento de GTA 6 ocurrió en la medianoche del 19 de noviembre de 2026 tras casi una década de espera.

Así fueron las primeras horas con GTA 6

Todo arranca con una escena para presentarnos a Lucia y Jeison. El momento romántico en el que esta pareja se conoce: él robando un auto, que ella había robado previamente y la policía los atrapa. Luego logran salir de la situación con mentiras, diciendo que eran novios, y regresando al vehículo se presentan, dando inicio a una relación real viviendo juntos.

Durante los primeros 20 minutos de esta nueva experiencia vamos a estar viendo más que jugando, apenas moveremos a Lucia un poco. Pero en este arranque lo que el juego nos propone es mostrarnos los protagonsitas, su relación, el espectular estilo gráfico, la iluminación y sentar las bases de la historia: una pareja que se ve separada por el crimen y que está a punto de volverse a juntar, porque ella está en la carcel e ingresó a un programa de libertad condicional.

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Esta primera parte también sirve como tutorial para entender los controles básicos: movernos, saltar, correr, apuntar, tomar objetos e incluso robar un auto, pero esto es opcional. Durante el recuerdo de por qué Lucia está en la carcel, yo logré escapar parcialmente robando un auto, mientras que mi primo me contaba que a él lo capturaron de inmediato.

El prólogo del videojuego presenta la escena del robo vehicular donde inicia la relación entre Lucia y Jeison.

Todo esto lo ibamos viviendo con algunos momentos de silencio, impactados ambos por lo que estabamos viendo y el nivel de detalle en cada imagen. Se nota el tiempo dedicado a cada aspecto que vemos y cómo reacciona el mundo a nuestras acciones. Por lo que los comentarios que haciamos no paraban de ser expresiones de lo increible que teníamos alfrente.

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Luego de esa parte de Lucia es momento de controlar a Jeison. Aquí el juego se abre más y ya nos permite manejar una pequeña embarcación para relizar la primera misión recogiendo paquetes que nos arrojan desde un avión. La persona que iba en la aeronave finalmente llega a un puerto y allí es capturada. Siendo un segundo tutorial para que nosotros debamos rescatarla y entendamos mécanicas como disparar, ser sigilosos, cambiar de arma, arrojar objetos y pelear.

Al salir de allí tomamos el avión y damos por finalizada esa misión, luego de conducir a casa. Una media hora muy bien llevada, porque el juego logró condensar los elementos más importantes, mostrar los diferentes tipos de conducción, armas y mécnicas en un tutorial balanceado de cinemáticas, acción y la primera muestra del show de luces que nos espera.

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La primera misión operativa de Jeison exige el manejo de una embarcación y el rescate de un piloto en un muelle.

Bienvenidos a Leonida

Estas primeras dos horas que pudimos disfurtar fueron cortadas por la madrugada y la necesidad de levantarnos temprano a tener la vida de adultos. Pero luego de esa introducción ambos tomamos caminos diferentes y ahí está la grandeza de GTA.

Mientras mi primo tomó la decisión de arreglar la casa y salir a la primera misión, yo preferí la libertad y explorar el mundo. Lo escuchaba al él decir que usaba el taladro y luego salir en un vehículo a buscar a un amigo para cobrar un dinero.

En mi caso salí a caminar al calle y me encontré con un mundo gigante. Jeison vive al sur del Leonida, por lo que es una zona casi rural, con calles amplias y un ambiente solitario. Visité algunas tiendas, donde el juego da la posibilidad de asaltarlas, compré ropa, algunas armas y de la nada me atacaron personajes que eran parte de la pantilla de la misión anterior del avión. Todo como un evento natural.

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La narrativa introduce a Lucia en prisión previa a su incorporación en un programa de libertad condicional.

La policía luego identificó mi ropa y mi rostro cuando ataque una tienda, lo que tomó cierto tiempo en poder resolver.

Pero al final de este primer corto viaje, la sensación más recurrente es estar ante un juego inmenso. El mapa tiene muchas zonas por explorar, y cada calle que transitamos cuenta con detalles que nos obligan a mirar, las interacciones se siente naturales y la fluidez que nos propone corta con la locura que se sentía en títulos anteriores.

Lo mejor es que aún nos queda mucho por descrubrir en GTA 6.