El Lonian, superyate de 87 metros vinculado al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta (Vessel Finder)

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El arribo del Lonian y el Hodor a Ushuaia puso en primer plano una flota privada cuyo valor conjunto ronda los USD 190 millones. Las dos embarcaciones están vinculadas al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, expropietario de la Ultimate Fighting Championship (UFC), y cumplen funciones complementarias: una es el yate destinado al alojamiento y la vida a bordo; la otra es un buque de apoyo para el primero encargado de transportar toda clase de juguetes: helicóptero, lanchas, motos de agua, un sumergible, vehículos de desembarco y vehículos terrestres para actividades fuera de la nave principal. La visita no estuvo exenta de polémicas cuando los viajeros pidieron autorización para usar su flota de vehículos en el Parque Nacional Bahía Lapataia.

Los buques llegaron al puerto fueguino el 18 de noviembre de 2026, en una escala que coincidió con la presencia del Sherakhan, un megayate de alquiler de 69 metros. La escala reunió a una comitiva privada y fue seguida de cerca por la dimensión de las embarcaciones y por las versiones sobre una expedición por los canales australes. Registros portuarios y fotográficos ubicaron además a Bill Gates en Ushuaia durante esos días, aunque no hubo comunicaciones oficiales sobre la composición del grupo ni su itinerario.

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El Hodor, buque de apoyo de 66 metros, llegó a Ushuaia junto al Lonian (Vessel Finder)

El Lonian, construido por el astillero neerlandés Feadship y entregado en 2018, es la nave principal de la flota. Mide 87 metros de eslora y su valor estimado se ubica cerca de los USD 160 millones. Cuenta con capacidad para 14 huéspedes distribuidos en siete camarotes y con una tripulación de alrededor de 27 personas. Su configuración incluye una cubierta privada para el propietario, gimnasio, spa, ascensor de cristal, helipuerto y una piscina cuyo fondo de vidrio permite el ingreso de luz al club de playa situado en la parte inferior.

El diseño exterior se distingue por un casco de color azul oscuro. Más allá de sus instalaciones, el Lonian funciona como el centro de alojamiento para Fertitta, su familia y sus invitados. De acuerdo con estimaciones difundidas en el sector náutico, el mantenimiento anual de una nave de estas dimensiones puede oscilar entre USD 12 millones y USD 16 millones, una cifra que contempla personal, combustible, seguros, reparaciones y operaciones portuarias.

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La plataforma MarineTraffic muestra la posición del Lonian en el puerto de Ushuaia (Marine Traffic)

La segunda embarcación explica por qué el conjunto supera la estructura habitual de un superyate. El Hodor es un buque de apoyo de 66,2 metros construido por el astillero español Astilleros Armón y entregado en 2019. Su función consiste en llevar los equipos que ocuparían espacio en el Lonian y ampliar el radio de actividades de los pasajeros. Con un valor estimado de USD 30 millones, navega junto al yate principal como una plataforma logística y recreativa.

A diferencia de los yates concebidos para recibir huéspedes, el Hodor tiene una distribución enfocada en la carga, el despliegue de embarcaciones auxiliares y la seguridad en expediciones. Su casco gris oscuro, con detalles naranjas, le da una apariencia cercana a la de una nave de trabajo. Lleva una cubierta para helicópteros y suele operar con un Airbus H145 pintado bajo el mismo esquema de colores.

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Construido por Feadship en 2018, el Lonian funciona como embarcación principal de la flota de Lorenzo Fertitta (Vessel Finder)

La bodega del Hodor reúne una colección de vehículos y equipos para mar, tierra y actividades subacuáticas. Entre ellos figuran nueve motos de agua, cuatriciclos Yamaha, vehículos todoterreno, motocicletas para senderos, dos veleros livianos, una lancha inflable de 7,3 metros y una embarcación de desembarco de nueve metros. También transporta una lancha Hydra-Sports de 16 metros, una embarcación de carreras Skater 388 capaz de alcanzar unos 240 kilómetros por hora, una Ski Nautique y un sumergible personal Seamagine Aurora-3.

El buque de apoyo incorpora además un sistema hidráulico entre sus dos cascos para botar un Nor-Tech 560 Sport de 17 metros. Esa solución permite operar una de las lanchas más grandes de la flota sin depender de instalaciones en tierra. Para las actividades de buceo, dispone de una sala equipada con suministros de aire comprimido y nitrox, una cámara de descompresión, camilla y espacio de atención inicial. Tiene, por otra parte, un salón para pasajeros y dos baños, aunque su uso principal no es el hospedaje.

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El Hodor transporta embarcaciones auxiliares, vehículos y equipos para las travesías de la flota (Vessel Finder)

La presencia de las naves en Tierra del Fuego también quedó asociada a una controversia ambiental. Antes de la llegada de la flota, la agencia local Ushuaia Shipping presentó ante la Administración de Parques Nacionales un pedido para fondear al Lonian, al Hodor y al Sherakhan en Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, y operar helicópteros hacia sectores protegidos. Tras críticas de organizaciones ambientalistas y referentes locales, la solicitud fue retirada a fines de octubre. Los barcos finalmente amarraron en el puerto comercial de Ushuaia.

Fertitta construyó su fortuna en el negocio de los casinos y en la venta de la UFC. Junto con su hermano Frank Fertitta III adquirió la organización de artes marciales mixtas en 2001 mediante la sociedad Zuffa por USD 2 millones. En 2016 vendieron el control mayoritario por USD 4.000 millones. Desde entonces, Lorenzo Fertitta mantiene inversiones en Red Rock Resorts y en la firma privada Fertitta Capital. El Lonian y el Hodor forman parte de esa capacidad financiera: una residencia marítima de 87 metros y un catamarán de apoyo equipado para sostener travesías autónomas en destinos remotos como el extremo sur argentino.

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